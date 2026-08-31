Her üç araç sahibinden biri yolcu ekranını hiç kullanmıyor

En sevilen teknolojiler basit olanlar
JD Power, araştırmasını 2026 model araçlarını 90 gündür kullanan 68 bin 84 araç sahibinin görüşleriyle hazırlandı. Araştırmada konfor, bağlantı, sürüş destek sistemleri, elektrikli araçlar ve akıllı araç özellikleri dahil 40 teknoloji incelendi.
En yüksek memnuniyeti akıllı çalıştırma sistemi aldı. Anahtarı çıkarmadan aracın çalıştırılmasını sağlayan sistem, 100 araç başına yalnızca 2,4 sorunla karşılaştı. Akıllı klima kontrolü de yüksek memnuniyet sağlayan özelliklerden biri oldu.
Yolcu ekranları beklenen ilgiyi görmedi
Daha gelişmiş sürüş destek sistemleri de kullanıcı memnuniyetini artırmadı. Ellerin direksiyonda tutulmasını gerektiren Seviye 2 (veya Level 2) sistemler, daha gelişmiş Seviye 2+ eller serbest sistemlerden hem kullanım deneyimi hem de genel memnuniyet açısından daha yüksek puan aldı.
İlginç şekilde, Seviye 2+ sistemlerde bildirilen sorunların sayısı biraz daha düşük olmasına rağmen kullanıcı memnuniyeti açısından geleneksel Seviye 2 teknolojileri öne geçti. Bu durum, teknolojinin teknik olarak daha gelişmiş olmasının tek başına daha iyi bir kullanıcı deneyimi anlamına gelmediğini gösteriyor.
Hyundai genel pazarda lider
Araştırmanın marka sıralamasında premium segmentin lideri Cadillac oldu. Marka, 1.000 üzerinden 641 puan alarak premium inovasyon kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Cadillac’ı 559 puanla Genesis ve 524 puanla BMW takip etti.
Seri üretim markaları arasında ise Hyundai öne çıktı. 524 puan alan Hyundai, yedinci yıl üst üste genel pazarın lideri oldu. GMC ve Kia ise 470 puanla ikinci sırayı paylaştı.
Model bazındaki teknoloji ödüllerinde de farklı özellikler dikkat çekti. Cadillac Escalade ve Toyota Tundra, kamera tabanlı yan aynalarıyla öne çıkarken kör nokta kameraları, dijital anahtarlar, tek pedallı sürüş ve elektrikli araç şarj planlayıcıları da kendi kategorilerinde ödül aldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim