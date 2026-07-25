Her yüzeyi güneş paneline dönüştürecek yeni teknoloji

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi denildiğinde akla hâlâ çoğunlukla çatılara ya da açık arazilere kurulan standart güneş panelleri geliyor. Ancak son yıllarda bu anlayış yavaş yavaş değişmeye başladı. Özellikle Bina Entegre Fotovoltaik (BIPV) sistemleri sayesinde güneş panelleri artık binaların üzerine sonradan eklenen ekipmanlar olmaktan çıkıp, doğrudan cephenin, çatının ya da cam yüzeylerin bir parçası hâline geliyor. Sektörün bir sonraki hedefi ise bu yaklaşımı çok daha ileri taşıyarak araçlardan otoyollara, seralardan altyapı sistemlerine kadar neredeyse her yüzeyi aynı zamanda bir enerji üretim kaynağına dönüştürmek. Avrupa Birliği tarafından desteklenen SEAMLESS-PV projesi de tam olarak bu dönüşümü mümkün kılacak üretim ve test standartlarını oluşturuyor.

SEAMLESS-PV projesinin temel amacı, Entegre Fotovoltaik (Integrated Photovoltaics - IPV) olarak adlandırılan entegre güneş enerjisi çözümlerinin seri üretime ve ticari kullanıma uygun hâle gelmesini sağlamak. Çünkü bugün bu teknolojilerin önündeki en büyük engellerden biri yalnızca yüksek maliyet değil; farklı kullanım alanları için ortak güvenlik standartlarının, test prosedürlerinin ve sertifikasyon süreçlerinin henüz tam anlamıyla oturmamış olması. SEAMLESS-PV kapsamında hazırlanan yeni teknik raporlar ise bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Güneş panelleri yalnızca çatılarda kullanılmayacak

Tam Boyutta Gör Proje kapsamında geliştirilen standartlar dört temel kullanım alanına odaklanıyor: binalar, ulaşım araçları, altyapı sistemleri ve tarım uygulamaları. Böylece otomobillerin tavanları, otoyol bariyerleri, gürültü panelleri, köprüler ve seralar da elektrik üreten aktif yüzeylere dönüşebilecek.

Araştırmacılar, bu sistemleri geliştirirken yalnızca elektrik üretim performansına odaklanmıyor. Aynı zamanda mimari tasarım, üretim kolaylığı, güvenlik, uzun ömür ve mevcut yasal düzenlemeler de ürün tasarımının ilk aşamasından itibaren dikkate alınıyor. Böylece geliştirilen prototiplerin laboratuvar aşamasında kalmayıp gerçek hayatta kullanılabilecek ürünlere dönüşmesi hedefleniyor.

Laboratuvar testleri tek başına yeterli görülmüyor

SEAMLESS-PV projesinin dikkat çeken yönlerinden biri de iki aşamalı test yaklaşımı benimsemesi. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testler ürünlerin satış izni alabilmesi için gerekli güvenlik ve dayanıklılık kriterlerini doğrularken, açık hava testleri ise bu sistemlerin yıllar boyunca gerçek çevre koşullarında nasıl performans göstereceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre özellikle büyük ölçekli yatırımlarda yatırımcıların yalnızca laboratuvar sonuçlarını görmesi yeterli olmuyor. Gerçek kullanım koşullarında elde edilen enerji üretim verileri ve uzun vadeli performans sonuçları, bu teknolojilerin ekonomik açıdan da güvenilir olduğunu kanıtlamak açısından büyük önem taşıyor.

Bu nedenle geliştirilen IPV sistemleri aylar boyunca dış ortamda takip ediliyor. Testler sırasında güneş ışınımı, ortam sıcaklığı, panel sıcaklığı, nem oranı ve yansıyan ışık miktarı gibi çok sayıda çevresel veri sürekli olarak ölçülüyor. Elde edilen sonuçlar ise aynı koşullarda çalışan geleneksel güneş panelleriyle karşılaştırılıyor.

Her sektör için farklı güvenlik standartları uygulanıyor

Tam Boyutta Gör Projede geliştirilen ürünler kullanım alanına göre farklı düzenlemelere tabi tutuluyor. Örneğin bina cephelerinde kullanılacak sistemlerde yangın dayanımı, yapısal güvenlik ve elektrik güvenliği ön plana çıkarken, araçlara entegre edilen güneş panellerinde yolcu güvenliği ve otomotiv standartları dikkate alınıyor.

SEAMLESS-PV kapsamında geliştirilen prototipler arasında estetik kaygıları da ön plana çıkaran yeni nesil güneş panelleri bulunuyor. Bunlardan biri, binaların dış cephelerinde kullanılmak üzere geliştirilen renkli fotovoltaik modüller. Bu paneller, klasik siyah güneş panellerinin aksine mimari tasarımla daha uyumlu bir görünüm sunarken, aynı zamanda ışık yansımalarını azaltacak özel kaplamalara sahip.

Projede ayrıca yüksek verimli G12 güneş hücrelerini kullanan, cephe uygulamaları için geliştirilen yeni BIPV modülleri de test ediliyor. Bu sistemlerde her iki tarafta 4 milimetrelik cam kullanılan toplam 9 milimetre kalınlığındaki yapı sayesinde hem yüksek dayanıklılık hem de bina cephelerine uyum sağlanması hedefleniyor.

Bir diğer dikkat çekici geliştirme ise reçine transfer kalıplama (RTM) yöntemiyle üretilen hafif kompozit çatı kaplamaları. Yaklaşık 600 × 700 milimetre boyutlarında ve yalnızca 2 milimetre kalınlığındaki bu güneş enerjili çatı panelleri, eğimli ve kıvrımlı yüzeylere daha kolay uygulanabiliyor.

Havasız lastik teknolojisi sonunda yollara çıktı: Ancak sorun var 2 gün önce eklendi

Amaç, teknolojiyi ticari kullanıma hazır hâle getirmek

Tam Boyutta Gör SEAMLESS-PV projesinde yürütülen çalışmaların temel hedefi, geliştirilen IPV teknolojilerini TRL 6-7 (Technology Readiness Level) seviyesine ulaştırmak. Bu seviye, teknolojilerin laboratuvar ortamını geride bırakıp gerçek kullanım koşullarında başarıyla test edildiğini ve ticari kullanıma yaklaşmaya başladığını ifade ediyor.

Araştırmacılara göre standart üretim süreçlerinin oluşturulması, uzun süreli saha testlerinin tamamlanması ve ortak sertifikasyon kriterlerinin belirlenmesi sayesinde entegre güneş enerjisi çözümlerinin önümüzdeki yıllarda çok daha geniş bir kullanım alanına ulaşması bekleniyor. Eğer bu hedefler gerçekleştirilebilirse, gelecekte yalnızca çatılar değil; binaların cepheleri, araçlar, yollar ve tarım yapıları da kendi elektriğini üreten aktif enerji sistemlerine dönüşebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Her yüzeyi güneş paneline dönüştüren yeni teknoloji

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: