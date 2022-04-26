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    Anlık Bildirim

    Herkesin beklediği “ITOPYA.COM’da EFFFSANE Bayram Fırsatları” kampanyası 28 Nisan 18:00’de başlıyor!

    ITOPYA.COM’un gelenekselleşen EFFFSANE BAYRAM kampanyası bu yıl da Ramazan Bayramı’ndan önceki son Perşembe akşamı başlıyor ve Mayıs ayının 8’ine kadar devam ediyor.
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    Herkesin beklediği “ITOPYA.COM’da EFFFSANE Bayram Fırsatları” kam
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    ITOPYA.COM’un gelenekselleşen EFFFSANE BAYRAM kampanyası bu yıl da Ramazan Bayramı’ndan önceki son Perşembe akşamı başlıyor ve Mayıs ayının 8’ine kadar devam ediyor. Bilgisayarlardan notebook modellerine, işlemcilerden monitörlere kadar birçok gaming üründe muhteşem fırsatlar bizleri bekliyor. Bildiğimiz üzere ITOPYA.COM’un kampanyalarında EFFFSANE tanımı en büyük kampanya kategorisi anlamına geliyor. Yaz öncesi son EFFFSANE kampanya ile gaming ve teknolojide tüm ihtiyaçlarınızı tamamlama vakti!

    Herkesin beklediği “ITOPYA.COM’da EFFFSANE Bayram Fırsatları” kam
    Tam Boyutta Gör

    EFFFSANE BAYRAM Kampanyası Ne Zaman Başlıyor?

    ITOPYA.COM’un 2022 içerisinde düzenleyeceği en büyük kampanyalardan birisi olan EFFFSANE BAYRAM fırsatları 28 Nisan akşamı saatler 18:00’ı gösterirken başlayacak ve sadece 10 gün sürecek.

    Hangi Ürünlerde DEV İNDİRİMLER Olacak?

    Kampanya içerisinde bir oyuncu ya da teknoloji tutkununun ihtiyacı olabilecek tüm kategorilerdeki ürünlerde indirim olacak. Ancak bu tabi ki seçili ürünleri kapsayacak ve stok adetleri sınırlı olacak. Bu nedenle elinizi hızlı tutmanızı öneririz. Ayrıca 30 Nisan’a kadar 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava ve peşin fiyatına +taksit kampanyası da devam edecek. Mayıs’ta kargo bedava ve +taksit kampanyalarının devam edip etmeyeceğini öğrenmek için ITOPYA.COM’un sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

    Herkesin beklediği “ITOPYA.COM’da EFFFSANE Bayram Fırsatları” kam
    Tam Boyutta Gör

    Mağazalarda İndirimler Olacak mı?

    Bildiğiniz üzere ITOPYA.COM her geçen gün farklı şubelerle hizmet verdiği alanları arttırıyor. İstanbul Acıbadem, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Kartal Outlet ve Ankara Söğütözü şubeleriyle hizmet veren ITOPYA.COM’un EFFFSANE BAYRAM kampanyasında da İstanbul Kartal Outlet şubesi dışındaki 3 şubesinde de indirimli ürünlerle teknoloji tutkunlarının gözdesi olacak. Girişlerde oluşabilecek yoğunluktan dolayı son güne bırakmamanızı öneririz.

    Kampanyayı Nasıl Takip Edebilirim?

    Kampanyayı aşağıdaki bağlantıda bulunan sayaç ile takip edebilirsiniz:

    https://www.itopya.com/efffsane-bayram-firsatlari_s101

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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