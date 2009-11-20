"hey" tekrar sahnede; Türkiye 8GHz kulübüne girdi!

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C3 revizyonlu AMD Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle dünya rekoruna imza atan rekortmen editörümüz Recep "hey" Kulan, yeni rekorlarla gündem yaratmaya devam ediyor. Dört çekirdekli Phenom II X4 965 BE işlemcisiyle 7GHz sınırına dayanan hey, yine çok önemli bir başarıya imza atarak Türkiye'de ilk defa 8GHz'in üzerine çıkan isim oldu.

Hız aşırtma çalışmalarında kullandığı Intel Celeron 347 işlemcisiyle 8079MHz'de CPU-Z onayı alan editörümüz, 8113MHz'e ulaşarak dünya rekoruna imza atmış olsa bile onaylama sisteminde yaşadığı problemden ötürü bu skoru resmi sıralamaya yansıtamadı. Sıvı Azot (LN2) ile gerçekleştirdiği testler esnasında hey, özel olarak modifiye ettiği Asus P5B Deluxe anakartı kullandı.

Bellek olarak GeIL tarafından üretilen ve CAS4 değerleriyle 1000MHz'de çalışan 512MB DDR2 bellek modülünün yer aldığı çalışma ile 8GHz kulübüne giren sadece birkaç hız aşırtmacıdan birisi olan Recep "hey" Kulan, bu başarı ile ülkemizin yurt dışı bilinirliğine katkı sağlamaya da devam etti.

Recep "hey" Kulan'ın sadece bir ay içerisinde gerçekleştirdiği uluslararası başarılar;

- Gigabyte'ın Fransa'da düzenlenen uluslararası ince ayar ve overclock yarışmasında Avrupa birinciliği.

- AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 ile dünya rekoru.

- Intel Celeron 347 ile Türkiye rekoru ve Dünya derecesi.

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Recep "hey" Kulan rekor çalışmasında özel olarak modifiye ettiği Asus P5B Deluxe anakartı kullandı.