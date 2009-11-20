Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"hey" tekrar sahnede; Türkiye 8GHz kulübüne girdi!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
27,2b
1
98
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tam Boyutta Gör

Onay sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.

C3 revizyonlu AMD Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle dünya rekoruna imza atan rekortmen editörümüz Recep "hey" Kulan, yeni rekorlarla gündem yaratmaya devam ediyor. Dört çekirdekli Phenom II X4 965 BE işlemcisiyle 7GHz sınırına dayanan hey, yine çok önemli bir başarıya imza atarak Türkiye'de ilk defa 8GHz'in üzerine çıkan isim oldu.

Hız aşırtma çalışmalarında kullandığı Intel Celeron 347 işlemcisiyle 8079MHz'de CPU-Z onayı alan editörümüz, 8113MHz'e ulaşarak dünya rekoruna imza atmış olsa bile onaylama sisteminde yaşadığı problemden ötürü bu skoru resmi sıralamaya yansıtamadı. Sıvı Azot (LN2) ile gerçekleştirdiği testler esnasında hey, özel olarak modifiye ettiği Asus P5B Deluxe anakartı kullandı.

Bellek olarak GeIL tarafından üretilen ve CAS4 değerleriyle 1000MHz'de çalışan 512MB DDR2 bellek modülünün yer aldığı çalışma ile 8GHz kulübüne giren sadece birkaç hız aşırtmacıdan birisi olan Recep "hey" Kulan, bu başarı ile ülkemizin yurt dışı bilinirliğine katkı sağlamaya da devam etti.

Recep "hey" Kulan'ın sadece bir ay içerisinde gerçekleştirdiği uluslararası başarılar;

- Gigabyte'ın Fransa'da düzenlenen uluslararası ince ayar ve overclock yarışmasında Avrupa birinciliği.
- AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 ile dünya rekoru.
- Intel Celeron 347 ile Türkiye rekoru ve Dünya derecesi.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Recep "hey" Kulan rekor çalışmasında özel olarak modifiye ettiği Asus P5B Deluxe anakartı kullandı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zeg392 10 yıl
cadermill kodlu işlemciler overclock a çok yatkın oluyo zaten dünya o/c rekoruda onda. Bendede cadermill 651 vardı 3.4ghz hava soğutma ile 5 ghz ye kadar çıkarmıştım ısıdan dolayı daha fazla çıkamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dennjS 10 yıl
allahım bu cedar miller nekadar güzel uçan bir işlemci böyle ya gelen geçen 7-8-9ghz dayıyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 10 yıl

dennjS

allahım bu cedar miller nekadar güzel uçan bir işlemci böyle ya gelen geçen 7-8-9ghz dayıyor :D


ne 9ghz si dostum 8ghz yi dünya da kaç kişi geçebilmiş bunu bi öğren önce. hemde model ayırt etmeden araştır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sft67 10 yıl
Tebrikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
natmaca 10 yıl
su bizim celeron a bak hele :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Janti 10 yıl
Tebrikler. Dudak uçurtacak bir değer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 10 yıl
işte budur. tebrikler. başarılarının devamını diliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hey 10 yıl
tebrikler için teşekkürler arkadaşlar
sonuçta çabaladıktan sonra daha iyileri de gelecektir ama benden ama başka arkadaşlardan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turabk1989 10 yıl
Ülkemiz ve kendi adımıza gurur verici bir şey.Başarılarınızın devamını dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
running_wild 10 yıl
tebrikler, başarılarınızın devamını dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgacem 10 yıl
@ by_crosshair
bende hey gidi hey dicektim benden once demissin olmadı hocam :D:D:D
cidden nedesek az kalır tebrikler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl
Tebrikler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IeVeN 10 yıl
Tebrikler RECEP KULAN. Eline,Yüreğine ve Emeğine Sağlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_Crosshair 10 yıl
HEEY Gidi HEY


Tebrikler Mükemmel hız Keşke Dünya rekoru olsaydı ama bunlar dünya rekorunun ayak sesleri gibi geliyor bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blood On Dance Floor 10 yıl
3 kuruş beynim vardı okuyunca o da gitti.tebrikler ii çalışma olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genelkurmay89 10 yıl
heheheyt be
@hey arkadaşımızı burdan tebrik ediyorum başarılarının devamını dilerim...

maşallah ne celeron muş be ee nede olsa anakartın payıda büyük bu işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27212 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim