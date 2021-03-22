Heyecanla beklenen Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi başladı!

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Yüzlerce Brawl Stars tutkununun aynı çatı altında buluştuğu Gamestars Brawl Stars Ligi mücadeleleri başladı. 16 Mart tarihinde başlayan Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi müsabakaları toplam 64 farklı grupta oynanmaya devam edecek ve karşılaşmalar 7 Nisan tarihine kadar sürecek. Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi’nin kazananları 1.000 dolarlık para ödülünün sahibi olacak.

Ulusal ligde zirveye ulaşan takımlardan dördü Türkiye’yi Gamestars Brawl Stars Uluslalararası Ligi’nde temsil etme fırsatı yakalayacak. Ukrayna, Kazakistan, Polonya, İngiltere, İsveç, Almanya ve Fransa’nın üçer takım göndereceği global lige Türkiye ve Rusya dört takım ile katılacak ve diğer dünya ülkeleri son üç wild card için yarışacak. Toplam 32 takımın kozlarını paylaşacağı uluslararası grup aşamasında kendi gruplarında başarılı olan ilk iki takım son 16 eleme turuna kalacak ve büyük ödül için kozlarını paylaşacak.

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Uluslararası Gamestars Brawl Stars müsabakalarından haberdar olmak ve tüm müsabakaları canlı takip edebilmek için resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz:

http://facebook.com/GamestarsBS

YouTube.com/GamestarsBS

Instagram.com/GamestarsBS

Twitter.com/GamestarsBS

TikTok.com/@Gamestars_BS

Discord.com/GamestarsBrawlStarsServer

Publishme hakkında:

Publishme, Türkiye ve MENA'da değer odaklı ve profesyonel bir yaklaşımla, oyun şirketlerinin ve markalarının ihtiyaçlarına göre çözüm üretmeye odaklanan tam donanımlı bir publishing ajansıdır. Supercell, Activision, Garena ve MY.Games gibi global oyun şirketlerinin Türkiye ve bölgedeki en büyük yardımcısı olan Publishme, kısaca oyunun olduğu her yerde müşterilerine değer katmaya devam etmektedir.

StarLadder hakkında:

2011 yılında faaliyetlerine başlayan StarLadder, dünyanın önde gelen turnuva organizatörlerindendir. İlk kez StarSeries turnuvalarıyla tanınmaya başlanan şirket, önde gelen oyun geliştiricileri, küresel sponsorlar ve medya platformlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır. Şirket Brawl Stars’ın yanı sıra, Clash Royale, CS:GO, Dota 2, PUBG ve StarCraft gibi dünyaca ünlü oyunlarda da global turnuvalar düzenlemektedir.

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