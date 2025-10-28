HEZ Enerji'nin Germencik’teki jeotermal enerji santrali elektrik üretimine başladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Jeotermal enerji, çevresel sürdürülebilirliği ve enerji arz güvenliğine katkısı nedeniyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji portföyünde giderek daha kritik bir konuma geliyor. Bu sebeple, bu alandaki çalışmalar da giderek yoğunlaşıyor. Son olarak da HEZ Enerji bu konuda önemli bir projeyi hayata geçirdi. HEZ Enerji'nin, Aydın’ın Germencik ilçesinde 2022 yılında başlattığı Moralı JES-1 Jeotermal Enerji Santrali projesitamamlandı. HEZ Enerji’nin daha önce devreye aldığı Hez Moralı JES’in bir devamı niteliğinde olan Moralı JES-1, tam kapasite ile elektrik üretimine başladı.

100 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Moralı JES-1, yılda yaklaşık 200 milyon kWh elektrik üreterek Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ve fosil yakıt bağımlılığının azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacak.

Moralı JES-1 Jeotermal Enerji Santrali, Çift Çevrimli Sistemle Çalışıyor

Santral, kapalı devre çift çevrimli sistemle çalışıyor. Bu sistemde, yer kabuğundan çıkarılan sıcak su veya buhar doğrudan elektrik üretiminde kullanılmıyor; Bunun yerine, kaynama noktası jeotermal akışkandan daha düşük olan özel bir ikincil akışkan ısıtılarak buharlaştırılıyor. Oluşan ikincil buhar, türbinleri döndürerek jeneratörlerde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Elektrik üretiminden sonra jeotermal akışkan, yüksek basınç altında rezervuara geri enjekte ediliyor. Bu yöntem, hem jeotermal rezervuarın sürdürülebilir kullanımını garanti altına alırken, bölgesel ısı kaybını ve çevresel etkiyi de minimuma indiririyor.

HEZ Enerji, santralin inşası ve işletmesi sürecinde çevresel ve sosyal yönetimi ön planda tuttuğunu vurguluyor. Bölge halkı ve yerel yönetimlerle yürütülen iş birliği kapsamında, sıcak suyun ikincil kullanım alanları ve jeotermal sera projeleri için altyapı geliştirilmesi planlanıyor. Şirket, yerel halkın sıcak sudan faydalanması için gelen taleplere açık olduklarını belirtti.

Germencik’teki ruhsat sahası toplam 9.000 hektar büyüklüğünde olan HEZ Enerji, bu sahada toplamda 100 MWe kurulu güç potansiyeli barındırıyor. Şirket, 2030 yılı sonuna kadar mevcut sahada 76 MWe ek kapasite kurmayı hedefliyor. Ayrıca Manisa ve Denizli’de yeni jeotermal yatırım alanları üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

