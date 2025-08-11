HF355: Ferrari V8 motorlu benzersiz motosiklet yola çıktı!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyaca ünlü özel motosiklet üreticisi Maxwell Hazan, geçtiğimiz yıl başlattığı çılgın projesini nihayet tamamladı. Ferrari F355’in 3.5 litrelik V8 motorunu bir motosiklete entegre eden Hazan, ortaya hem mühendislik hem de tasarım açısından sınırları zorlayan HF355 adını verdiği özel bir makine çıkardı.

Bir yılda hayata geçti

Yaklaşık bir yıllık yoğun çalışmanın ürünü olan HF355 özelindeki gelişmeleri ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında aktarmıştık. O dönemde V8 motoru henüz motosikletin iskeletine yeni eklenmişti. Şimdi ise motosiklet yola çıkmaya hazır durumda. Bu arada HF355 adının Ferrari’nin 1994-1999 arasında ürettiği ve 10.000 devire kadar çıkabilen efsanevi V8 motorundan geldiğini de belirtelim.

Tam Boyutta Gör Doğal emişli 400 beygir gücündeki bu motor, altı ileri şanzımanla eşleştirilmiş ve motosikletin ağırlığının neredeyse yarısını (107 kg) tek başına oluşturuyor. Kuru ağırlığı 250 kg, ıslak ağırlığı ise 267 kg olan HF355, tipik bir 1.000 cc spor motosikletten yaklaşık 45 kg daha ağır olsa da güç/ağırlık oranıyla BMW S1000 RR (RR: 0.46 hp/lb – HF355: 0.67 hp/lb) gibi yüksek performanslı modelleri geride bırakıyor.

BMW S1000 RR’dan performanslı

Öte yandan doğal olarak bu motosiklette hazır bir şasi bulunmuyor; tüm parçalar doğrudan motor ve şanzımana monte edilmiş. Hazan, özel ECU, karbon gövde parçaları, el yapımı egzoz sistemi, özel ön ve arka süspansiyon gibi tamamen kendisine özgü bileşenler geliştirmiş. Ön kısımdaki akrilik cam ve aerodinamik kanatçıklar da hem aero performansına katkı yapıyor hem de tasarımın yarış motosikleti karakterini güçlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Konu hakkında ilk haberimizde öne çıkan yorum, bu motorun nasıl soğutulacağı olmuştu. Soğutma için motorun altına kanallı bir radyatör yerleştirilmiş ve dört adet bilgisayar kontrollü elektrikli fan ile sıcaklık yönetimi sağlanıyor. Kuru karter yağlama sistemi ise yağ deposunun motorun üzerine alınması sayesinde hem yer tasarrufu hem de bakım kolaylığı sunuyor.

HF355’in gövde boyu bir adventure motosikleti uzunluğunda olsa da, 1.600 mm’lik kısa aks mesafesi sayesinde klasik spor motosiklet görünümünü koruyor. Hazan, ergonomiyi optimize etmek için sele yüksekliği, ayaklık konumu ve gidon mesafesini defalarca revize etmiş. Öte yandan HF355’in tüm teknik detayları ve verileri henüz açıklanmadı. Ve elbette bu motosiklet seri üretim amacı da taşınmıyor. Bu eşsiz motosikletin kimin garajına gireceği de belirsiz.

