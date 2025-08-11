Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HF355: Ferrari V8 motorlu benzersiz motosiklet yola çıktı!

    Ferrari F355’in 3.5 litrelik V8 motorunu taşıyan özel yapım motosiklet HF355, yola çıktı. 400 beygir gücü ve tamamen el işçiliğiyle motosiklet dünyasında eşi benzeri yok.

    HF355: Ferrari V8 motorlu benzersiz motosiklet yola çıktı! Tam Boyutta Gör
    Dünyaca ünlü özel motosiklet üreticisi Maxwell Hazan, geçtiğimiz yıl başlattığı çılgın projesini nihayet tamamladı. Ferrari F355’in 3.5 litrelik V8 motorunu bir motosiklete entegre eden Hazan, ortaya hem mühendislik hem de tasarım açısından sınırları zorlayan HF355 adını verdiği özel bir makine çıkardı.

    Bir yılda hayata geçti

    Yaklaşık bir yıllık yoğun çalışmanın ürünü olan HF355 özelindeki gelişmeleri ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında aktarmıştık. O dönemde V8 motoru henüz motosikletin iskeletine yeni eklenmişti. Şimdi ise motosiklet yola çıkmaya hazır durumda. Bu arada HF355 adının Ferrari’nin 1994-1999 arasında ürettiği ve 10.000 devire kadar çıkabilen efsanevi V8 motorundan geldiğini de belirtelim.

    HF355: Ferrari V8 motorlu benzersiz motosiklet yola çıktı! Tam Boyutta Gör
    Doğal emişli 400 beygir gücündeki bu motor, altı ileri şanzımanla eşleştirilmiş ve motosikletin ağırlığının neredeyse yarısını (107 kg) tek başına oluşturuyor. Kuru ağırlığı 250 kg, ıslak ağırlığı ise 267 kg olan HF355, tipik bir 1.000 cc spor motosikletten yaklaşık 45 kg daha ağır olsa da güç/ağırlık oranıyla BMW S1000 RR (RR: 0.46 hp/lb – HF355: 0.67 hp/lb) gibi yüksek performanslı modelleri geride bırakıyor.

    BMW S1000 RR’dan performanslı

    Öte yandan doğal olarak bu motosiklette hazır bir şasi bulunmuyor; tüm parçalar doğrudan motor ve şanzımana monte edilmiş. Hazan, özel ECU, karbon gövde parçaları, el yapımı egzoz sistemi, özel ön ve arka süspansiyon gibi tamamen kendisine özgü bileşenler geliştirmiş. Ön kısımdaki akrilik cam ve aerodinamik kanatçıklar da hem aero performansına katkı yapıyor hem de tasarımın yarış motosikleti karakterini güçlendiriyor.

    HF355: Ferrari V8 motorlu benzersiz motosiklet yola çıktı! Tam Boyutta Gör
    Konu hakkında ilk haberimizde öne çıkan yorum, bu motorun nasıl soğutulacağı olmuştu. Soğutma için motorun altına kanallı bir radyatör yerleştirilmiş ve dört adet bilgisayar kontrollü elektrikli fan ile sıcaklık yönetimi sağlanıyor. Kuru karter yağlama sistemi ise yağ deposunun motorun üzerine alınması sayesinde hem yer tasarrufu hem de bakım kolaylığı sunuyor.

    HF355’in gövde boyu bir adventure motosikleti uzunluğunda olsa da, 1.600 mm’lik kısa aks mesafesi sayesinde klasik spor motosiklet görünümünü koruyor. Hazan, ergonomiyi optimize etmek için sele yüksekliği, ayaklık konumu ve gidon mesafesini defalarca revize etmiş. Öte yandan HF355’in tüm teknik detayları ve verileri henüz açıklanmadı. Ve elbette bu motosiklet seri üretim amacı da taşınmıyor. Bu eşsiz motosikletin kimin garajına gireceği de belirsiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto cam çatlak tamiri yorumları eski sınıf listesi bulma neydi o filmin adı tofaş hararet 90 i geçiyor ssangyong korando yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR 16
    MSI NB VECTOR 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum