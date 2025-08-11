HF355: Ferrari V8 motorlu benzersiz motosiklet yola çıktı!

Bir yılda hayata geçti
Yaklaşık bir yıllık yoğun çalışmanın ürünü olan HF355 özelindeki gelişmeleri ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında aktarmıştık. O dönemde V8 motoru henüz motosikletin iskeletine yeni eklenmişti. Şimdi ise motosiklet yola çıkmaya hazır durumda. Bu arada HF355 adının Ferrari’nin 1994-1999 arasında ürettiği ve 10.000 devire kadar çıkabilen efsanevi V8 motorundan geldiğini de belirtelim.
BMW S1000 RR’dan performanslı
Öte yandan doğal olarak bu motosiklette hazır bir şasi bulunmuyor; tüm parçalar doğrudan motor ve şanzımana monte edilmiş. Hazan, özel ECU, karbon gövde parçaları, el yapımı egzoz sistemi, özel ön ve arka süspansiyon gibi tamamen kendisine özgü bileşenler geliştirmiş. Ön kısımdaki akrilik cam ve aerodinamik kanatçıklar da hem aero performansına katkı yapıyor hem de tasarımın yarış motosikleti karakterini güçlendiriyor.
HF355’in gövde boyu bir adventure motosikleti uzunluğunda olsa da, 1.600 mm’lik kısa aks mesafesi sayesinde klasik spor motosiklet görünümünü koruyor. Hazan, ergonomiyi optimize etmek için sele yüksekliği, ayaklık konumu ve gidon mesafesini defalarca revize etmiş. Öte yandan HF355’in tüm teknik detayları ve verileri henüz açıklanmadı. Ve elbette bu motosiklet seri üretim amacı da taşınmıyor. Bu eşsiz motosikletin kimin garajına gireceği de belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
