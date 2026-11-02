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    HGS’de sistem değişti, ödeme şikayetleri arttı

    HGS kullanıcıları, geçiş borçlarını sorgulama ve ödeme sırasında yaşadıkları aksaklıklardan şikayet ediyor. Ödemesini tamamlayamayan bazı sürücüler, bu süreçte cezalarla karşılaştıklarını belirtiyor.

    HGS’de sistem değişti, ödeme şikayetleri arttı Tam Boyutta Gör
    HGS’de ihlalli geçiş borçlarını ödemek isteyen sürücülerin yaşadığı sorunlar, Şikayetvar verilerine yansıdı. Kullanıcılar; ödeme ekranlarına erişememe, borçları görüntüleyememe ve toplu ödeme yapamama gibi aksaklıkların işlemleri zorlaştırdığını bildiriyor. Bazı sürücüler ise borçlarını zamanında kapatmak istemelerine rağmen sistem sorunları nedeniyle ödeme yapamadıklarını ve gecikme cezalarıyla karşılaştıklarını ifade ediyor.

    Şikayetvar’ın paylaştığı verilere göre ekim ayında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yönelik şikayetler yüzde 311, HGS’ye yönelik şikayetler ise yüzde 24 arttı. KGM’ye ilişkin bildirimler farklı başlıkları da kapsarken, geçiş borçlarının sorgulanması ve ödenmesinde yaşanan güçlükler öne çıkan konular arasında yer aldı.

    Borç görünüyor, ödeme tamamlanamıyor

    Şikayetlerde, ihlalli geçiş sorgulama ve ödeme sistemindeki değişikliklerin ardından yaşandığı belirtilen sorunlar dikkat çekiyor. Daha önce plaka numarasıyla işlem yapabildiklerini aktaran kullanıcılar, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulamasına yönlendirildikleri yeni süreçte özellikle başkası adına kayıtlı araçların borçlarını takip etmekte zorlandıklarını belirtiyor.

    Ödeme butonunun görünmemesi, teknik hata uyarıları ve aynı borcun farklı ekranlarda farklı tutarlarla görüntülenmesi de bildirilen sorunlar arasında. Bazı kullanıcılar, borç bilgisine ulaşsalar bile ödeme işlemini tamamlayamadıklarını söylüyor.

    Her geçiş için ayrı ödeme

    Önceden birden fazla geçiş borcunu tek işlemle kapatabildiklerini belirten kullanıcılar, yeni ödeme ekranlarında toplu ödeme seçeneğini kullanamadıklarını aktarıyor. Her geçiş için ayrı işlem yapılması, özellikle çok sayıda aracı bulunan şirketler ve filo yöneticileri açısından zaman kaybına neden oluyor.

    Farklı kişiler adına kayıtlı araçların borçlarının tek kullanıcı tarafından takip edilememesi de ticari araç kullanıcılarının dile getirdiği güçlüklerden biri.

    “Borç sisteme geç yansıyor, cezayla karşılaşıyoruz”

    Bir diğer şikayet başlığı ise geçiş borçlarının sisteme gecikmeli işlendiği iddiası. Bazı sürücüler, düzenli sorgulama yapmalarına rağmen göremedikleri borçların daha sonra cezalı tutarlarla karşılarına çıktığını belirtiyor.

    HGS hesabında yeterli bakiye bulunmasına rağmen ücretin tahsil edilmediği, ödenen borçların sistemden düşmediği ve bakiye yüklemelerinin hesaba yansımadığı yönünde bildirimler de bulunuyor. Kullanıcılar, zamanında bilgilendirme yapılmamasının borçları takip etmeyi güçleştirdiğini ve yaşadıkları mağduriyeti artırdığını ifade ediyor.

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