İddia: Hi-Fi Rush Nintendo Switch’e geliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Xbox Series ve PC platformları için ani bir çıkış yapan Hi-Fi Rush, hiç şüphesiz yılın en başarılı yapımlarından biri olmayı başarmıştı. The Game Awards 2023’te birçok ödüle aday gösterilen yapım, Xbox Game Studios’a olan güveni arttırmıştı. İddialara göre başarılı yapım, yakında yeni platformlara yelken açabilir.

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Hi-Fi Rush Nintendo Switch’e mi geliyor?

Güvenilir kaynakları ile bilinen NateTheHate, YouTube kanalında Xbox markası hakkında konuştu. NateTheHate, başarılı bir Xbox yapımının 2024 yılında başka bir platform için çıkış yapacağını belirtti. Nate, videoda yapımı ve platformu duyurmadı ancak kısa sürede başka kaynaklar, boşlukları doldurmaya başladı.

Daha önce başarılı iddialarda bulunan ResetEra kullanıcısı lolilolailo, Hi-Fi Rush’ın Nintendo Switch platformuna geleceğini belirtti. Bu rapor henüz Xbox tarafından doğrulanmadı ancak Hi-Fi Rush tarzı bir oyunun Nintendo Switch platformuna gelmesi oldukça mantıklı bir karar gibi görünüyor. Eğer iddialar doğruysa Microsoft ve Bethesda, önümüzdeki haftalarda bir duyuru yapacaktır.



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