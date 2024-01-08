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    Anlık Bildirim

    İddia: Hi-Fi Rush Nintendo Switch’e geliyor

    Geçtiğimiz yılın en başarılı oyunlarından sayılan Hi-Fi Rush, yakında yeni platformlar için çıkış yapabilir. İddialar, yapımın yakında Nintendo Switch platformuna çıkacağını gösteriyor.
    Hi-Fi Rush Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Xbox Series ve PC platformları için ani bir çıkış yapan Hi-Fi Rush, hiç şüphesiz yılın en başarılı yapımlarından biri olmayı başarmıştı. The Game Awards 2023’te birçok ödüle aday gösterilen yapım, Xbox Game Studios’a olan güveni arttırmıştı. İddialara göre başarılı yapım, yakında yeni platformlara yelken açabilir.

    Hi-Fi Rush Nintendo Switch’e mi geliyor?

    Güvenilir kaynakları ile bilinen NateTheHate, YouTube kanalında Xbox markası hakkında konuştu. NateTheHate, başarılı bir Xbox yapımının 2024 yılında başka bir platform için çıkış yapacağını belirtti. Nate, videoda yapımı ve platformu duyurmadı ancak kısa sürede başka kaynaklar, boşlukları doldurmaya başladı.

    Daha önce başarılı iddialarda bulunan ResetEra kullanıcısı lolilolailo, Hi-Fi Rush’ın Nintendo Switch platformuna geleceğini belirtti. Bu rapor henüz Xbox tarafından doğrulanmadı ancak Hi-Fi Rush tarzı bir oyunun Nintendo Switch platformuna gelmesi oldukça mantıklı bir karar gibi görünüyor. Eğer iddialar doğruysa Microsoft ve Bethesda, önümüzdeki haftalarda bir duyuru yapacaktır. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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