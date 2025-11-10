Hibrit araçlarda batarya testi: Mercedes zirvede, Mitsubishi son sırada

Zirve Mercedes’te
Sonuçlara göre Mercedes-Benz modelleri uzun vadede en istikrarlı batarya performansını sergilerken Mitsubishi modelleri testin sonunda en zayıf sonuçları verdi.
ADAC raporuna göre, Mercedes-Benz modelleri 200.000 kilometreye kadar oldukça dengeli bir batarya performansı gösteriyor. Buna karşın Mitsubishi PHEV’lerde düşük kilometrelerde bile belirgin kapasite kaybı gözleniyor ancak bu düşüş zamanla bir miktar dengeleniyor. Volkswagen Grubu ve Volvo araçlarında batarya yıpranması “dikkat çekmeyecek seviyede” kalırken, BMW modellerinde elektrikli sürüş oranına bağlı olarak değişken sonuçlar elde edildi. Ford modellerinde ise batarya kapasitesindeki azalma oldukça erken başlıyor ancak yüksek kilometrelerdeki veri yetersizliği nedeniyle uzun vadeli tahmin yapılamıyor.
Genel tablo olumlu
Öte yandan ADAC, düşük sırada yer alan markaların araçlarının güvensiz olduğu anlamı çıkarılmaması gerektiğini de vurguladı. Uzmanlara göre, bu farkın temel nedeni yüksek segment araçlarda kullanılan daha kaliteli hücre yapıları ve batarya yönetim yazılımları. Bu teknolojiler, uzun vadede daha yavaş kapasite kaybı ve daha kararlı performans sağlıyor.
Son olarak ADAC, kullanıcıların sürüş alışkanlıklarına göre güç aktarma tipini seçmesinin önemine dikkat çekiyor. Sık sık elektrikli sürüş yapan kullanıcılar için tam elektrikli (BEV) araçların, PHEV’lere kıyasla daha uzun ömürlü batarya sağladığı belirtiliyor. Bunun nedeni, tam elektrikli araç bataryalarının daha az şarj döngüsünden geçmesi ve bu sayede daha yavaş yıpranması.Kaynakça https://electrek.co/2025/11/09/mercedes-benz-tops-28500-car-hybrid-battery-test-this-brand-came-in-last/ https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/plug-in-hybrid-akku-alterung/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: