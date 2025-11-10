Hibrit araçlarda batarya testi: Mercedes zirvede, Mitsubishi son sırada

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Almanya’nın en büyük otomobil kulübü ADAC tarafından yayımlanan kapsamlı bir araştırma, şarj edilebilir hibrit araçlarda (PHEV) batarya dayanıklılığı açısından markalar arasında belirgin farklar bulunduğunu ortaya koydu. Avusturyalı batarya analiz şirketi AVILOO ile birlikte yürütülen çalışmada son altı yılda farklı markalardan 28.500’den fazla yüksek voltajlı batarya durumu (SoH) ölçümü incelendi.

Zirve Mercedes’te

Sonuçlara göre Mercedes-Benz modelleri uzun vadede en istikrarlı batarya performansını sergilerken Mitsubishi modelleri testin sonunda en zayıf sonuçları verdi.

Tam Boyutta Gör Araştırmada, marka faktörünün batarya ömrü açısından en belirleyici unsur olduğu vurgulandı. Yani aynı tipte hibrit sistem kullanan araçlarda dahi, üreticiye bağlı olarak bataryanın yaşlanma hızı ciddi şekilde değişebiliyor. Bu durum, premium segmentteki Mercedes-Benz, BMW ve Volvo gibi markaların Volkswagen, Ford ve Mitsubishi gibi daha uygun fiyatlı markalara göre batarya sağlığını çok daha iyi koruduğunu ortaya koydu.

ADAC raporuna göre, Mercedes-Benz modelleri 200.000 kilometreye kadar oldukça dengeli bir batarya performansı gösteriyor. Buna karşın Mitsubishi PHEV’lerde düşük kilometrelerde bile belirgin kapasite kaybı gözleniyor ancak bu düşüş zamanla bir miktar dengeleniyor. Volkswagen Grubu ve Volvo araçlarında batarya yıpranması “dikkat çekmeyecek seviyede” kalırken, BMW modellerinde elektrikli sürüş oranına bağlı olarak değişken sonuçlar elde edildi. Ford modellerinde ise batarya kapasitesindeki azalma oldukça erken başlıyor ancak yüksek kilometrelerdeki veri yetersizliği nedeniyle uzun vadeli tahmin yapılamıyor.

Genel tablo olumlu

Tam Boyutta Gör Buna rağmen, genel tablo hibrit araç sahipleri için olumlu. Çalışma, çoğu PHEV modelinin 200.000 kilometre sonrasında bile batarya sağlık oranının yüzde 80’in üzerinde kaldığını gösteriyor. Bu da bataryaların ortalama araç ömrü boyunca işlevsel kalabildiği anlamına geliyor.

Öte yandan ADAC, düşük sırada yer alan markaların araçlarının güvensiz olduğu anlamı çıkarılmaması gerektiğini de vurguladı. Uzmanlara göre, bu farkın temel nedeni yüksek segment araçlarda kullanılan daha kaliteli hücre yapıları ve batarya yönetim yazılımları. Bu teknolojiler, uzun vadede daha yavaş kapasite kaybı ve daha kararlı performans sağlıyor.

Son olarak ADAC, kullanıcıların sürüş alışkanlıklarına göre güç aktarma tipini seçmesinin önemine dikkat çekiyor. Sık sık elektrikli sürüş yapan kullanıcılar için tam elektrikli (BEV) araçların, PHEV’lere kıyasla daha uzun ömürlü batarya sağladığı belirtiliyor. Bunun nedeni, tam elektrikli araç bataryalarının daha az şarj döngüsünden geçmesi ve bu sayede daha yavaş yıpranması.

