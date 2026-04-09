    Bilim insanları "hiçlikten" madde oluşumuna dair en net kanıtı buldu

    Araştırmacılar, “boşluk” olarak kabul edilen uzaydan doğrudan parçacık oluşumuna dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtlardan birini elde etti.                    

    Hiçlikten madde oluşumuna dair en net kanıtı bulundu
    ABD’deki Brookhaven Ulusal Laboratuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) tesisinde çalışan bilim insanları, modern fiziğin en çarpıcı öngörülerinden birini deneysel olarak gözlemlemeye bir adım daha yaklaştı. Araştırmacılar, “boşluk” olarak kabul edilen uzaydan doğrudan parçacık oluşumuna dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtlardan birini elde etti.

    Boşluktan parçacık üretimi gözlemlendi

    RHIC’te yürütülen ve STAR Collaboration tarafından gerçekleştirilen deneylerde, yüksek enerjili proton çarpışmaları incelendi. Bu çarpışmalar sırasında bilim insanları, protonların içeriğinden gelmeyen, doğrudan kuantum vakumundan ortaya çıkan nadir kuark–antikark çiftlerine dair izler tespit etti.

    Klasik fiziğe göre mükemmel bir vakumlu ortam tamamen boş kabul edilse de, kuantum kromodinamiği bu alanın aslında sürekli dalgalanan sanal parçacıklarla dolu olduğunu öne sürüyor. Normalde çok kısa ömürlü olan bu parçacık çiftleri, yeterli enerji sağlandığında gerçek ve ölçülebilir parçacıklara dönüşebiliyor.

    Spin izi, parçacıkların kökenini ortaya çıkardı

    Deneyde üretilen kuarklar tek başlarına var olamadıkları için hızla birleşerek “hiperon” adı verilen bileşik parçacıkları oluşturdu. Araştırmacılar, bu parçacıkların “spin” adı verilen kuantum özelliğini inceleyerek önemli bir ipucu elde etti.

    Vakumdan doğan kuark ve antikuarkların spinleri birbiriyle korelasyona sahipler. Bu özellik, hiperonlara dönüşüp çok kısa sürede bozunmalarına rağmen korunuyor. Bilim insanları, bu spin korelasyonlarını ölçerek parçacıkların çarpışma kalıntılarından değil, doğrudan vakumdan geldiğini belirledi.

    Kütlenin kökenine dair yeni ipuçları

    Elde edilen bulgular, fiziğin en temel sorularından biri olan “parçacıklar kütlelerini nasıl kazanır?” sorusuna da ışık tutabilir. Kuantum kromodinamiğine göre kuarkların kütlesinin büyük bölümü vakumla etkileşimlerinden kaynaklanıyor, ancak bu sürecin detayları hala tam olarak anlaşılmış değil. Bu yeni gözlem, bu mekanizmayı deneysel olarak incelemek için önemli bir fırsat sunuyor.

    Araştırmacılar, bulguların henüz nihai olmadığını ve alternatif açıklamaların elenmesi gerektiğini vurguluyor. RHIC’te yapılacak yeni deneyler ve diğer tesislerde gerçekleştirilecek çalışmalar, sonuçların doğruluğunu test edecek. Buna rağmen çalışma, kuantum vakumunun doğasına dair doğrudan gözlemsel kanıtlar sunarak modern fiziğin sınırlarını zorlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/science/scientists-observe-particles-emerging-from-nothing https://www.newscientist.com/article/2522324-particles-seen-emerging-from-empty-space-for-first-time/
    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Profil resmi
    emrahmt 1 saat önce

    genconline 3 gün önce

    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

