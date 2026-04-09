Bilim insanları "hiçlikten" madde oluşumuna dair en net kanıtı buldu

Boşluktan parçacık üretimi gözlemlendi

RHIC’te yürütülen ve STAR Collaboration tarafından gerçekleştirilen deneylerde, yüksek enerjili proton çarpışmaları incelendi. Bu çarpışmalar sırasında bilim insanları, protonların içeriğinden gelmeyen, doğrudan kuantum vakumundan ortaya çıkan nadir kuark–antikark çiftlerine dair izler tespit etti.

Klasik fiziğe göre mükemmel bir vakumlu ortam tamamen boş kabul edilse de, kuantum kromodinamiği bu alanın aslında sürekli dalgalanan sanal parçacıklarla dolu olduğunu öne sürüyor. Normalde çok kısa ömürlü olan bu parçacık çiftleri, yeterli enerji sağlandığında gerçek ve ölçülebilir parçacıklara dönüşebiliyor.

Spin izi, parçacıkların kökenini ortaya çıkardı

Deneyde üretilen kuarklar tek başlarına var olamadıkları için hızla birleşerek “hiperon” adı verilen bileşik parçacıkları oluşturdu. Araştırmacılar, bu parçacıkların “spin” adı verilen kuantum özelliğini inceleyerek önemli bir ipucu elde etti.

Vakumdan doğan kuark ve antikuarkların spinleri birbiriyle korelasyona sahipler. Bu özellik, hiperonlara dönüşüp çok kısa sürede bozunmalarına rağmen korunuyor. Bilim insanları, bu spin korelasyonlarını ölçerek parçacıkların çarpışma kalıntılarından değil, doğrudan vakumdan geldiğini belirledi.

Kütlenin kökenine dair yeni ipuçları

Elde edilen bulgular, fiziğin en temel sorularından biri olan “parçacıklar kütlelerini nasıl kazanır?” sorusuna da ışık tutabilir. Kuantum kromodinamiğine göre kuarkların kütlesinin büyük bölümü vakumla etkileşimlerinden kaynaklanıyor, ancak bu sürecin detayları hala tam olarak anlaşılmış değil. Bu yeni gözlem, bu mekanizmayı deneysel olarak incelemek için önemli bir fırsat sunuyor.

Araştırmacılar, bulguların henüz nihai olmadığını ve alternatif açıklamaların elenmesi gerektiğini vurguluyor. RHIC’te yapılacak yeni deneyler ve diğer tesislerde gerçekleştirilecek çalışmalar, sonuçların doğruluğunu test edecek. Buna rağmen çalışma, kuantum vakumunun doğasına dair doğrudan gözlemsel kanıtlar sunarak modern fiziğin sınırlarını zorlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.