Hidrojen yakıt hücreli Hyundai NEXO, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Tamamen yeni Hyundai NEXO, özellikle yüzde 90’lık skorla yetişkin yolcu güvenliği ve yüzde 85’lik oranla çocuk yolcu güvenliği kategorilerinde dikkat çekici bir performans sergiledi. Yayalar ve bisikletliler gibi savunmasız yol kullanıcılarının korunması kategorisinde yüzde 76 başarı gösteren SUV model, güvenlik asistanları tarafında ise yüzde 80'lik skor elde etti.
Hyundai NEXO, 190 kW toplam güç çıkışı ve 826 km (WLTP) menzil sunarak selefine göre önemli performans iyileştirmeleri sergiliyor. e-Handling, Akıllı Rejeneratif Sistem ve aerodinamik optimizasyonlar dahil olmak üzere gelişmiş teknolojiler modelin genel sürüş deneyimini iyileştirirken, Avrupa modelleri 1.000 kg'a kadar çekme kapasitesi sunuyor.
Hyundai, 28 yıllık yakıt hücresi deneyimiyle hidrojen mobilitesindeki liderliğini pekiştirdiği NEXO modelini 2026 yılının başlarında küresel olarak piyasaya sürecek.