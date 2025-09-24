Fütüristik tasarımlı hidrojenle çalışan dünyanın ilk sürücüsüz traktörü tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Japonya merkezli tarım ekipmanı üreticisi Kubota, dünyanın ilk otonom özellikli hidrojen yakıt hücresiyle çalışan sürücüsüz traktörünü tanıttı. Araç, Osaka’da düzenlenen World Expo 2025 kapsamında sergilendi. Şirket, yeni traktörü tarımda karbon emisyonlarını azaltmak ve iş gücü açığını kapatmak amacıyla geliştirdi.

Hidrojenli traktör, yapay zeka destekli otonom sürüş teknolojisini sıfır emisyonlu hidrojen gücüyle birleştiriyor. 100 beygir gücündeki traktör, yakıt hücresi sistemi sayesinde tek dolumla yaklaşık yarım gün boyunca kesintisiz çalışabiliyor. 4,4 metre uzunluğa, 2,2 metre genişliğe ve 2,3 metre yüksekliğe sahip traktörde sürücü koltuğu bulunmuyor, zira tüm kontroller uzaktan gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, yapay zeka destekli kameralar sayesinde tarlada insan veya engel tespit edildiğinde kendini durdurabiliyor.

İş gücü eksikliğine temiz çözüm

Tam Boyutta Gör Şirket, bu teknolojiyi daha önce insanlı bir prototipte denemişti. Geçen yıl tanıtılan model, 60 beygir gücünde olup üç hidrojen tankıyla dört saat çalışabiliyordu ve hatta tarla sürme gibi gerçek görevlerde test edilmişti. Kubota, yeni traktörünü kısa süre içinde saha testlerine çıkaracağını açıklasa da henüz aracın ne zaman satışa sunulacağı veya fiyatı gibi bilgiler kamuoyuyla açıklanmadı. Öte yandan Japonya’da tarımda önemli bir iş gücü eksikliği bulunuyor. Bu tip çözümler benzer sorunları yaşayan ülkeler için de önem arz ediyor.

Hidrojen yakıt hücreleri, hidrojen ve oksijenin doğrudan birleşmesinden elektrik üreterek sadece su ve ısı açığa çıkarıyor. Günümüzde geliştirilen daha dayanıklı katalizörler, ince membranlar ve yeni nesil bileşenler, bu sistemlerin ömrünü ve verimliliğini artırıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen CES 2025’te Kubota, hidrojen teknolojisi ve elektrikli tarım ekipmanlarını tanıtmış, robotik çözümlerle tarım ve inşaat sahalarında otonom işleyişin ipuçlarını vermişti. KATR adlı tarım robotu, kendi kendine yük taşıyabiliyor ve engebeli arazilerde dengeli çalışabiliyordu. Aynı etkinlikte elektrikli kompakt ekskavatör ve hidrojen jeneratörleri de sergilenmişti.

