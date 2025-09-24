Fütüristik tasarımlı hidrojenle çalışan dünyanın ilk sürücüsüz traktörü tanıtıldı

Hidrojenli traktör, yapay zeka destekli otonom sürüş teknolojisini sıfır emisyonlu hidrojen gücüyle birleştiriyor. 100 beygir gücündeki traktör, yakıt hücresi sistemi sayesinde tek dolumla yaklaşık yarım gün boyunca kesintisiz çalışabiliyor. 4,4 metre uzunluğa, 2,2 metre genişliğe ve 2,3 metre yüksekliğe sahip traktörde sürücü koltuğu bulunmuyor, zira tüm kontroller uzaktan gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, yapay zeka destekli kameralar sayesinde tarlada insan veya engel tespit edildiğinde kendini durdurabiliyor.
İş gücü eksikliğine temiz çözüm
Hidrojen yakıt hücreleri, hidrojen ve oksijenin doğrudan birleşmesinden elektrik üreterek sadece su ve ısı açığa çıkarıyor. Günümüzde geliştirilen daha dayanıklı katalizörler, ince membranlar ve yeni nesil bileşenler, bu sistemlerin ömrünü ve verimliliğini artırıyor.
Geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen CES 2025'te Kubota, hidrojen teknolojisi ve elektrikli tarım ekipmanlarını tanıtmış, robotik çözümlerle tarım ve inşaat sahalarında otonom işleyişin ipuçlarını vermişti. KATR adlı tarım robotu, kendi kendine yük taşıyabiliyor ve engebeli arazilerde dengeli çalışabiliyordu. Aynı etkinlikte elektrikli kompakt ekskavatör ve hidrojen jeneratörleri de sergilenmişti.