Hidrojenle çalışan BMW iX5 üretime yaklaşıyor: 750 km menzil ve 5 dakikada dolum

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Tam Boyutta Gör BMW, hidrojen yakıt hücreli SUV modeli iX5 Hydrogen'i seri üretime bir adım daha yaklaştırdı. Prototip araçlarla gerçek sürüş koşullarında kapsamlı testlere başlayan şirket, aynı zamanda temel bileşenlerin endüstriyel üretimine yönelik hazırlıklarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor.

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Paylaşılan teknik verilere göre BMW iX5 Hydrogen'in 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyeden daha kısa bir sürede ulaşması bekleniyor. Aracın WLTP normlarına göre 750 kilometreye kadar menzil sunması hedeflenirken, hidrojen depolarının ise 5 dakikadan kısa sürede doldurulabileceği belirtiliyor.

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Toyota iş birliği

BMW iX5 Hydrogen'de Toyota ile ortaklaşa geliştirilen üçüncü nesil yakıt hücresi sistemi kullanılıyor. Sistemin yeni prototip montaj aşaması Münih'teki Hidrojen Yetkinlik Merkezi'nde başlarken, burada test süreçlerinin doğrulanması ve endüstriyel üretime yönelik hazırlıklar üzerinde çalışılıyor.

Yakıt hücresi sisteminin gelecekteki seri üretiminin gerçekleştirileceği Avusturya'daki BMW Group Steyr fabrikasında ise ilk test tezgahları ve üretim ekipmanları kurulmaya başlandı. Tesiste aynı zamanda çalışanların eğitimleri de kademeli olarak sürdürülüyor.

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Piyasaya çıkış takvimi

BMW beşinci nesil X5'i Haziran 2026'da tanıtmıştı. Modelin ilk versiyonlarının Kasım 2026'nın sonunda pazara sunulması planlanırken, tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit seçenekler 2027'nin başında ürün gamına katılacak. Hidrojen yakıt hücreli BMW iX5 Hydrogen ise 2028 yılında yollara çıkacak.

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Hidrojenli BMW iX5 üretime yaklaşıyor: 750 km menzil, 5 dk dolum

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