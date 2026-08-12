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    Hidrojenli JCB Hydromax, 654 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı!

    JCB'nin hidrojen yakıtlı hız rekoru aracı Hydromax, ABD'deki Bonneville Tuz Gölleri'nde gerçekleştirdiği sürüşün ardından yeni FIA dünya kara hız rekorunun sahibi oldu. 

    Hidrojenli JCB Hydromax, 654 km/s hızla dünya rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    JCB'nin hidrojen yakıtlı hız rekoru aracı Hydromax, ABD'deki Bonneville Tuz Gölleri'nde gerçekleştirdiği iki yönlü sürüşün ardından yeni FIA dünya kara hız rekorunun sahibi oldu. 

    Hydromax, ilk sürüşünde ortalama 644,740 km/s hıza ulaştı. Araç daha sonra pistin ters yönünde gerçekleştirdiği ikinci sürüşte ise 663,267 km/s hıza çıktı. FIA kuralları gereği iki yöndeki hızların ortalaması alınarak 653.909 km/s'lik resmi rekor elde edildi.

    Bu sonuç, daha önce hidrojenle çalışan araçlar için belirlenen 298,5 km/s kara hız rekorunun yanı sıra JCB'nin 2006 yılında Dieselmax ile kırdığı 563,418 km/s dizel kara hız rekorunu da geride bıraktı.

    1.600 beygir güç üretiyor

    Yaklaşık 9,75 metre uzunluğundaki JCB Hydromax, şirketin üretim makinelerinde kullanılan motorlardan geliştirilen iki hidrojenli motorla çalışıyor. İki motorun toplam gücü 1.600 beygir (1.193 kW) seviyesine ulaşıyor.

    Hidrojenli JCB Hydromax, 654 km/s hızla dünya rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    JCB, bu motorların İngiltere'deki üretim hatlarından çıkan iş makinelerinde kullanılan motorlarla aynı temel teknolojiye sahip olduğunu belirtiyor. Şirket böylece hidrojenli içten yanmalı motor teknolojisinin yalnızca prototiplerde değil, gerçek dünyadaki üretim teknolojileriyle de yüksek performans gösterebildiğini ortaya koymayı amaçlıyor.

    Rekor sürüşünü gerçekleştiren isim ise 20 yıl önce JCB Dieselmax ile dizel kara hız rekorunu kıran emekli RAF pilotu Wing Commander Andy Green oldu. Green, 2006'daki Dieselmax rekorunun ardından bu kez Hydromax'ın direksiyonuna geçerek iki farklı yakıt teknolojisiyle kara hız rekoru kırmış oldu.

    Andy Green aynı zamanda karada hız rekoru kıran en hızlı insan olma unvanını taşıyor. Green, 1997 yılında ThrustSSC ile 1.227,986 km/s hıza ulaşarak karada ses duvarını aşan ilk ve tek kişi olmuştu.

    JCB Yönetim Kurulu Başkanı Anthony Bamford ise Hydromax'ın başarısının hidrojen teknolojisinin bugün yüksek performans seviyelerinde çalışabildiğini gösterdiğini belirtti. Şirket, araçtan elde edilen sonuçların hidrojenin sıfır emisyonlu ulaşım ve makine teknolojilerindeki potansiyeline dikkat çektiğini vurguluyor.

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