Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hidrojenli vapurlar yaygınlaşıyor: San Francisco'dan sonra şimdi de sırada New York var

    İlk olarak San Francisco'da denenen hidrojenli vapurlar, şimdi farklı şehirlere de yayılıyor. San Francisco'dan sonra New York'ta da hidrojenli vapurlar yolcu taşıyacak. 

    Hidrojenli vapurlar yaygınlaşıyor: San Francisco'dan sonra şimdi de sırada New York var Tam Boyutta Gör
    Hidrojenle çalışan vapurlar, dizel yakıt kullanan gemilere kıyasla hâlen çok daha pahalı bir seçenek. Ancak karbon emisyonu ve hava kirliliği üretmemeleri, bu teknolojiyi şehirlerin iklim hedefleri açısından cazip hâle getiriyor. Kısa mesafelerde bataryalı gemiler daha pratik ve ekonomik bir çözüm sunarken, hidrojenli vapurlar özellikle uzun rotalarda ve yüksek yolcu kapasitelerinde öne çıkıyor. Bu nedenle bazı büyük kentler, maliyetine rağmen hidrojenli ulaşım projelerine yatırım yapmayı tercih ediyor.

    Dünyanın ticari kullanımdaki ilk hidrojenli vapuru geçtiğimiz yıl San Francisco Körfezi’nde hizmete girmişti. Temiz ve sessiz ulaşımın mümkün olabileceğini gösteren bu proje, şimdi başka şehirlere de yayılıyor. Bu hidrojenli vapurun daha büyük ve hızlı bir versiyonu New York sularında yol almaya hazırlanıyor.

    Switch Maritime, New York eyaletinden aldığı 2 milyon dolarlık destekle 150 yolcu kapasiteli yeni bir hidrojen vapuru geliştirmeye başladı. Şirket, 2028’in başında hizmete almayı planladığı bu gemiyi önce 12 aylık bir deneme sürecinde işletecek. Hedef ise mevcut dizel filolarını yenilemek isteyen işletmecilere gerçekçi bir alternatif sunmak. Switch’in CEO’su ve kurucu ortağı Pace Ralli, “Feribot işletmecilerinin yaşlanan filolarını yenilemeye ihtiyacı var. Biz de onlara dizel yerine uygulanabilir bir seçenek sunmaya çalışıyoruz” diyor.

    San Francisco, New York, Washington gibi dizel yakıtlı feribot ve vapurlardan uzaklaşmak isteyen şehirler daha çok hibrit-elektrikli gemilere yöneliyor. Çünkü hidrojen çok daha maliyetli bir alternatif olmaya devam ediyor.Ancak Switch Maritime tarafından geliştirilen hidrojenli vapurlar, bu hibrit-elektrikli modellerin yetersiz kaldığı noktalarda devreye girebilir. Nitekim San Francisco'dan sonra New York yönetiminin de yüksek maliyetlerine rağmen bu araçlara yatırım yapması planların bu yönde olduğunu gösteriyor.

    Hidrojenli Vapurlar, Asıl Sınavını New York'ta Verecek

    2024 yazında San Francisco Körfezi’nde seferlere başlayandünyanın ilk hidrojenli vapuru Sea Change'in yolcu kapasitesi 75. Vapur, 360 kilovatlık Proton Exchange Membrane (PEM) tipi yakıt hücreleri ve 600 kilovatlık elektrikli tahrik sistemiyle çalışıyor. Ayrıca 100 kWh’lık lityum-iyon bataryalar, güç ihtiyacındaki ani dalgalanmaları karşılamak üzere sisteme entegre edilmiş durumda. Gemide kullanılan 10 kompozit tank, toplam 246 kilogram hidrojeni 350 bar basınçla depolayabiliyor. Bu yapı sayesinde Sea Change, yaklaşık 300 deniz mili menzile ulaşıyor ve 14–15 knot (26–28 km/saat) hızla seyredebiliyor. Vapurun hidrojen ikmali birkaç saat içinde tamamlanabiliyor; bu da bataryalı feribotların uzun şarj sürelerine kıyasla önemli bir avantaj sağlıyor.

    Switch’in New York için geliştirmeyi planladığı yeni vapur ise Sea Change’in daha büyük versiyonu olacak: 150 yolcu kapasitesi, iki kat daha yüksek hız ve daha güçlü yakıt hücreleriyle, hidrojen teknolojisinin büyük şehirlerde düzenli yolcu taşımacılığında gerçekten uygulanabilir olup olmadığını gösterecek.

    San Francisco’daki pilot uygulamada bazı yakıt tedarik sorunları yaşansa da Sea Change genel olarak başarılı bir test dönemi geçirdi. Şimdi New York projesi, hidrojenli feribotların ölçeklenebilirliğini kanıtlayacak ikinci büyük sınav olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bisiklet lastiği kaç psi 3 dikiş kaç günde alınır peygamber devesi ne yer klima havasını başka odaya pokemon fire red cheats

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum