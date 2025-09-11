Hidrojenli vapurlar yaygınlaşıyor: San Francisco'dan sonra şimdi de sırada New York var

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hidrojenle çalışan vapurlar, dizel yakıt kullanan gemilere kıyasla hâlen çok daha pahalı bir seçenek. Ancak karbon emisyonu ve hava kirliliği üretmemeleri, bu teknolojiyi şehirlerin iklim hedefleri açısından cazip hâle getiriyor. Kısa mesafelerde bataryalı gemiler daha pratik ve ekonomik bir çözüm sunarken, hidrojenli vapurlar özellikle uzun rotalarda ve yüksek yolcu kapasitelerinde öne çıkıyor. Bu nedenle bazı büyük kentler, maliyetine rağmen hidrojenli ulaşım projelerine yatırım yapmayı tercih ediyor.

Dünyanın ticari kullanımdaki ilk hidrojenli vapuru geçtiğimiz yıl San Francisco Körfezi’nde hizmete girmişti. Temiz ve sessiz ulaşımın mümkün olabileceğini gösteren bu proje, şimdi başka şehirlere de yayılıyor. Bu hidrojenli vapurun daha büyük ve hızlı bir versiyonu New York sularında yol almaya hazırlanıyor.

Switch Maritime, New York eyaletinden aldığı 2 milyon dolarlık destekle 150 yolcu kapasiteli yeni bir hidrojen vapuru geliştirmeye başladı. Şirket, 2028’in başında hizmete almayı planladığı bu gemiyi önce 12 aylık bir deneme sürecinde işletecek. Hedef ise mevcut dizel filolarını yenilemek isteyen işletmecilere gerçekçi bir alternatif sunmak. Switch’in CEO’su ve kurucu ortağı Pace Ralli, “Feribot işletmecilerinin yaşlanan filolarını yenilemeye ihtiyacı var. Biz de onlara dizel yerine uygulanabilir bir seçenek sunmaya çalışıyoruz” diyor.

San Francisco, New York, Washington gibi dizel yakıtlı feribot ve vapurlardan uzaklaşmak isteyen şehirler daha çok hibrit-elektrikli gemilere yöneliyor. Çünkü hidrojen çok daha maliyetli bir alternatif olmaya devam ediyor.Ancak Switch Maritime tarafından geliştirilen hidrojenli vapurlar, bu hibrit-elektrikli modellerin yetersiz kaldığı noktalarda devreye girebilir. Nitekim San Francisco'dan sonra New York yönetiminin de yüksek maliyetlerine rağmen bu araçlara yatırım yapması planların bu yönde olduğunu gösteriyor.

Hidrojenli Vapurlar, Asıl Sınavını New York'ta Verecek

2024 yazında San Francisco Körfezi’nde seferlere başlayandünyanın ilk hidrojenli vapuru Sea Change'in yolcu kapasitesi 75. Vapur, 360 kilovatlık Proton Exchange Membrane (PEM) tipi yakıt hücreleri ve 600 kilovatlık elektrikli tahrik sistemiyle çalışıyor. Ayrıca 100 kWh’lık lityum-iyon bataryalar, güç ihtiyacındaki ani dalgalanmaları karşılamak üzere sisteme entegre edilmiş durumda. Gemide kullanılan 10 kompozit tank, toplam 246 kilogram hidrojeni 350 bar basınçla depolayabiliyor. Bu yapı sayesinde Sea Change, yaklaşık 300 deniz mili menzile ulaşıyor ve 14–15 knot (26–28 km/saat) hızla seyredebiliyor. Vapurun hidrojen ikmali birkaç saat içinde tamamlanabiliyor; bu da bataryalı feribotların uzun şarj sürelerine kıyasla önemli bir avantaj sağlıyor.

Switch’in New York için geliştirmeyi planladığı yeni vapur ise Sea Change’in daha büyük versiyonu olacak: 150 yolcu kapasitesi, iki kat daha yüksek hız ve daha güçlü yakıt hücreleriyle, hidrojen teknolojisinin büyük şehirlerde düzenli yolcu taşımacılığında gerçekten uygulanabilir olup olmadığını gösterecek.

San Francisco’daki pilot uygulamada bazı yakıt tedarik sorunları yaşansa da Sea Change genel olarak başarılı bir test dönemi geçirdi. Şimdi New York projesi, hidrojenli feribotların ölçeklenebilirliğini kanıtlayacak ikinci büyük sınav olacak.

