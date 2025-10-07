Giriş
    Higgsfield AI, Kazakistan’ın ilk milyar dolarlık girişimi oldu

    Orta Asya’nın bozkırlarından çıkarak yapay zekâ sektörüne damga vuran Higgsfield AI girişimi 1 milyar dolar barajını aşarak ülkesi Kazakistan’da tarihe geçti.   

    Higgsfield AI Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınasında sadece algoritmaları üreten şirketler kazanmıyor. Bu algoritmaları en benzersiz şekilde kullanıcılarına sunan girişimler de pastadan kendisine pay çıkarıyor. Son dönemin popüler Higgsfield AI uygulaması Kazakistan’ın gururu oldu. 

    Orta Asya’dan çıkan unicorn

    Kazakistan merkezli yapay zekâ girişimi Higgsfield AI, 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak ülkenin ilk unicorn girişimi unvanını kazandı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su olan Alex Mashrabov, gelişmeyi kamuoyuna duyurarak “Son 15 yılda ülkemizde hiçbir şirket bu seviyeye ulaşamamıştı” ifadelerini kullandı.

    Higgsfield AI hem bünyesinde topladığı çeşitli modelleri hem de kendi modellerini belirli abonelikler ile sunuyor. Girişim geçtiğimiz hafta ise Alibaba’nın Wan 2.5 modelini 100 milyon dolar karşılığında satın aldı. Platformda yaratıcı kamera hareketleri ile etkileyici reklam filmleri ya da fragmanlar hazırlamak mümkün. 

    Mashrabov, daha önce Snap Inc.’de üretken yapay zekâ departmanının başında görev almış bir isim olarak, Higgsfield AI’ın başarısını ülke için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Şirketin yıllık gelir ortalamasının 50 milyon doları aştığını belirten Mashrabov, bu başarının hem Kazakistan’ın hem de Orta Asya’nın teknoloji ekosisteminde yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

    Higgsfield AI’ın yükselişinde, aralarında Menlo Ventures gibi önde gelen uluslararası yatırım fonlarının da bulunduğu güçlü destekçiler önemli rol oynadı. Menlo Ventures, daha önce Anthropic gibi yapay zekâ devlerine yatırım yapmış olmasıyla biliniyor. 

    Bu gelişme, sadece Kazakistan için değil, tüm Orta Asya teknoloji sahnesi için de tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Higgsfield AI’ın başarısının bölgedeki girişimcilik ekosistemine ivme kazandıracağını ve küresel yatırımcıların Orta Asya pazarına ilgisini artıracağını belirtiyor.

    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

