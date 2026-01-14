Hindistan akıllı telefon üreticilerinden kaynak kodlarını istedi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın ikinci en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Hindistan, bu konumundan avantaj sağlamanın yollarını arıyor. Hükümet akıllı telefon markalarının kaynak kodlarını elde etmenin peşinde.

Hindistan kritik bir adım atıyor

Gelen bilgilere göre Hindistan hükümeti kritik açıklara karşı analiz yapabilmek adına akıllı telefon üreticilerinden cihazların kaynak kodlarını talep etmeyi düşünüyor. Ayrıca üreticiler büyük güncellemeler ve güvenlik yamaları öncesinde de hükümeti bilgilendirecek.

Hindistan’dan tartışmalı siber güvenlik uygulaması 1 ay önce eklendi

Düzenleme kapsamında Hindistan’ın farklı bölgelerinde analiz laboratuvarları belirlenecek ve testler burada gerçekleşecek. Üreticiler cihazlarında periyodik güvenlik taramaları yapacak ve son 12 ayın sistem loglarını da kaydedecek.

Üreticiler ise bu çalışmalara tepkili. Kaynak kodu analizinin kritik bilgilerin ortaya saçılması riskini taşıdığı, sürekli log kaydının ise cihazlarda depolamayı şişireceği ve bataryayı verimsiz hale getireceği konusunda uyarıda bulunuyor.

