Hindistan akıllı telefon üreticilerinden kaynak kodlarını istedi

Hindistan kritik bir adım atıyor
Gelen bilgilere göre Hindistan hükümeti kritik açıklara karşı analiz yapabilmek adına akıllı telefon üreticilerinden cihazların kaynak kodlarını talep etmeyi düşünüyor. Ayrıca üreticiler büyük güncellemeler ve güvenlik yamaları öncesinde de hükümeti bilgilendirecek.
Düzenleme kapsamında Hindistan’ın farklı bölgelerinde analiz laboratuvarları belirlenecek ve testler burada gerçekleşecek. Üreticiler cihazlarında periyodik güvenlik taramaları yapacak ve son 12 ayın sistem loglarını da kaydedecek.
Üreticiler ise bu çalışmalara tepkili. Kaynak kodu analizinin kritik bilgilerin ortaya saçılması riskini taşıdığı, sürekli log kaydının ise cihazlarda depolamayı şişireceği ve bataryayı verimsiz hale getireceği konusunda uyarıda bulunuyor.