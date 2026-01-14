Giriş
    Hindistan akıllı telefon üreticilerinden kaynak kodlarını istedi

    Geçtiğimiz aylarda ülkede satılan akıllı telefonlara devlete ait siber güvenlik uygulamasını zorunlu kılan Hindistan, bu kez üreticilerden kaynak kodlarını paylaşmasını istedi. 

    Hindistan Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ikinci en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Hindistan, bu konumundan avantaj sağlamanın yollarını arıyor. Hükümet akıllı telefon markalarının kaynak kodlarını elde etmenin peşinde.

    Hindistan kritik bir adım atıyor

    Gelen bilgilere göre Hindistan hükümeti kritik açıklara karşı analiz yapabilmek adına akıllı telefon üreticilerinden cihazların kaynak kodlarını talep etmeyi düşünüyor. Ayrıca üreticiler büyük güncellemeler ve güvenlik yamaları öncesinde de hükümeti bilgilendirecek.

    Düzenleme kapsamında Hindistan’ın farklı bölgelerinde analiz laboratuvarları belirlenecek ve testler burada gerçekleşecek. Üreticiler cihazlarında periyodik güvenlik taramaları yapacak ve son 12 ayın sistem loglarını da kaydedecek.

    Üreticiler ise bu çalışmalara tepkili. Kaynak kodu analizinin kritik bilgilerin ortaya saçılması riskini taşıdığı, sürekli log kaydının ise cihazlarda depolamayı şişireceği ve bataryayı verimsiz hale getireceği konusunda uyarıda bulunuyor.

