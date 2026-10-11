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    Hindistan'da çevre düşmanı tuk-tukların yerini elektrikli araçlar alıyor: Hem temiz, hem kârlı

    Bugüne kadar 400 binden fazla elektrikli araç satan Mahindra Last Mile Mobility, hem Hindistan'da ciddi bir sorun olan hava kirliliğine çözüm oluyor, hem de sürücülerin gelirini artırıyor.

    Hindistan'da çevre düşmanı tuk-tukların yerini elektrikli araçlar alıyor: Hem temiz, hem kârlı Tam Boyutta Gör
    İngiltere kraliyet ailesi tarafından verilen prestijli Earthshot Prize ödüllerinde bu yılın finalistleri arasına giren Mahindra Last Mile Mobility, Hindistan'da önemli bir dönüşüm başlatmış durumda. Hindistan'ın şehiriçi taşımacılığında büyük bir role sahip olan üç tekerlekli ticari araçlara, yani tuk-tuklara elektrikli bir alternatif üreten şirket, kendisini Earthshot Prize'ın da odağına yerleştiren bu projesiyle hem ülkedeki hava kirliliği sorununu azaltmak için önemli bir katkı sağlıyor, hem de sürücülerin kârını artırıyor.

    Kısa sürede Hindistan'ın en büyük üç tekerlekli araç üreticilerinden birine dönüşen şirket, şimdiye kadar 400 binden fazla elektrikli tuk-tuk satarak bu alanda önemli bir eşiği geride bıraktı. Üstelik şirketin yaklaşımı yalnızca elektrikli araç üretmekle sınırlı değil. Mahindra Last Mile Mobility, satış ve servis ağından finansman seçeneklerine kadar uzanan bir sistem kurarak elektrikli araçları geçimini bu araçlarla sağlayan sürücüler için daha cazip hâle getiriyor. Zaten kısa sürede 400 bin satışa ulaşılmasının arkasında da bu çok yönlü yaklaşım yatıyor. Sürücüler çevreye katkı olsun diye değil, finansal olarak da daha kârlı olduğu için bu elektrikli alternatiflere yöneliyor.

    Elektrikli araçların işletme maliyetlerinin daha düşük olması, sürücülerin bu giderlerden tasarruf ederek daha fazla gelir elde etmesini sağlayabiliyor. Şirketin verilerine göre elektrikli araç kullanan sürücülerin eve götürdükleri net gelir yüzde 25 ila 30 arasında artabiliyor. Özellikle tticari araçlarını her gün uzun saatler boyunca kullanan sürücüler açısından işletme maliyetlerindeki düşüş, elektrikli modellere geçişi ekonomik açıdan epey cazip hâle getiriyor.

    Mahindra Last Mile Mobility'nin Elektrikli Tuk-Tukları Hava Kirliliğini Önemli Ölçüde Azaltabilir

    Hindistan'ın kalabalık şehirlerinde tuk-tuklar ve küçük ticari vanlar, ulaşımın ve taşımacılığın önemli bir parçasını oluşturuyor. İnsanları işlerine götüren, yolcuları toplu taşıma duraklarına ulaştıran ve ürünleri evlere teslim eden bu araçlar, şehirlerdeki günlük yaşamın adeta bel kemiğini oluşturuyor. Ancak tam da bu yüzden ülkedeki hava kirliliğinin de en büyük sorumluları arasında yer alıyor.

    Mahindra Last Mile Mobility de tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Şirket, elektrikli tuk-tuklar ve küçük ticari araçlar üreterek sürücülerin fosil yakıtlardan uzaklaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Ancak bunu yaparken yalnızca araçların teknik özelliklerine ve çevreye katkılarına değil, sürücülerin bu araçlara nasıl erişebileceğine ve günlük kullanımda ne kadar tasarruf edebileceğine de önem veriyor. Bu bağlamda şirketin iş birliği yaptığı finansman kuruluşları, elektrikli araç satın almak isteyen sürücülerin ödeme seçeneklerine erişmesine yardımcı oluyor. Bu da kullanıcılar için elektrikli modellere geçişi kolaylaştırıyor.

    Hindistan'da elektrikli araç devrimi: Hem temiz, hem kazançlı Tam Boyutta Gör
    Mahindra Last Mile Mobility'nin bugüne kadarki sonuçları, bu yaklaşımın önemli ölçüde karşılık bulduğunu gösteriyor. Şirket, tek bir yıl içinde 100 binden fazla satış gerçekleştirdiğini belirtiyor. Böylece Hindistan'da bu ölçekte elektrikli ticari araç satan ilk üretici olduğunu ifade ediyor.

    Şirketin açıklamasına göre satılan araçlar, toplamda 180 bin metrik tondan fazla karbondioksit salımının önlenmesine katkıda bulundu. Mahindra Last Mile Mobility'nin etkisi, yalnızca kendi satış rakamlarıyla da sınırlı değil. Zira şirketin başarısı başka girişimleri de harekete geçirmiş durumda. Şirketin paylaştığı verilere göre Hindistan'da yeni satılan tuk-tukların yarısından fazlası artık elektrikli modellerden oluşuyor. Bu oran, elektrikli araçların ülkede belirli bir ticari araç sınıfında geleneksel yakıtlı modellerin önüne geçmeye başladığını gösteriyor.

    Şirket, Bu Araçları Besleyecek Altyapıyı da Oluşturuyor

    Şirket, elektrikli araçların yaygınlaşmasını kolaylaştırmak için daha geniş bir altyapı da oluşturmuş durumda. Ülke genelindeki 900'den fazla satış ve servis noktası, sürücülerin araç satın almasını ve bakım hizmetlerine erişmesini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar 10 binden fazla halka açık şarj noktasından yararlanabiliyor. Şirket, kullanım ömrünü tamamlayan bataryaların sorumlu biçimde geri dönüştürülmesine yönelik planlar da yürütüyor.

    Mahindra Last Mile Mobility'nin gelecek planları arasında finansman seçeneklerini daha erişilebilir hâle getirmek, şehirler ve elektrik dağıtım kuruluşları arasında şarj altyapısına yönelik iş birlikleri geliştirmek ve Asya ile Afrika'daki faaliyetlerini genişletmek bulunuyor. Şirket ayrıca 2031 yılına kadar Hindistan yollarındaki elektrikli araç sayısını bir milyona ulaştırmayı hedefliyor. Şimdi Earthshot Ödülleri'nde finalistler arasına girmesi, yatırımcılar açısından da şirketin görünürülüğünü artırarak bu hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

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