Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hindistan'dan f/p canavarı elektrikli motosiklet: 1.000 dolara 180 km menzil

    Uygun fiyatı ve yüksek menziliyle öne çıkan Oben Rorr Evo satışa sunuldu. Hindistan yapımı elektrikli motosiklet, fiyat/performans dengesiyle kendi segmentinde dengeleri değiştirmeye aday görünüyor.

    Hindistan'dan f/p canavarı elektrikli motosiklet: 1.000$'a 180 km Tam Boyutta Gör
    Hindistan merkezli Oben Electric, fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken yeni bütçe dostu elektrikli motosikletini piyasaya sürdü. Rorr Evo isimli model, 100.000 rupi yani yaklaşık 1.050 dolar fiyat etiketiyle neredeyse bir iPhone 17 parasına satılıyor.

    Sadece 140 kg ağırlığında olan Oben Rorr Evo, hafif yapısı ve modern, keskin hatlara sahip tasarımıyla tam bir şehir içi ulaşım aracı olarak tasarlandı. 9 kW (12 beygir) gücündeki elektrik motoruyla 110 km/s maksimum hıza ulaşabilmekte. Motosikletin 0'dan 40 km/s hıza çıkması ise yalnızca 3 saniye sürüyor.

    Hindistan'dan f/p canavarı elektrikli motosiklet: 1.000$'a 180 km Tam Boyutta Gör

    Uzun menzil ve hızlı şarj

    Oben Rorr Evo'da 3.4 kWh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Bu paket tek bir şarjla kullanıcıya 180 kilometreye kadar menzil sunuyor. Günlük kullanım için oldukça yeterli görülen bu bataryanın hızlı şarj desteği mevcut. Böylelikle %0'dan %80 doluluk seviyesine 90 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyor.

    Hindistan'dan f/p canavarı elektrikli motosiklet: 1.000$'a 180 km
    Motosiklet ekonomik fiyatına rağmen donanım konusunda da hayli iddialı. LED farlar ve dijital gösterge paneliyle donatılan model, Bluetooth bağlantısı ve iki adet USB portuna sahip. Koltuk altındaki 6 litrelik alan ile geleneksel yakıt deposunun bulunduğu yerdeki 4 litrelik bölmeyle toplamda 10 litrelik oldukça işlevsel ve çift bölmeli bir bagaj hacmi sunuyor.

    Hindistan'dan f/p canavarı elektrikli motosiklet: 1.000$'a 180 km

    Yapay zeka destekli menzil artırma

    Motosikletin zekasını sürüş dinamikleriyle birleştiren SmartIQ teknolojisi, sürüş alışkanlıklarınızı gerçek zamanlı olarak analiz ederek verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Bu yeni yapay zeka destekli menzil artırıcı mod, kullanım tarzına göre otomatik optimizasyon yaparak menzilinizi %15'e kadar artırıyor.

    Hindistan'dan f/p canavarı elektrikli motosiklet: 1.000$'a 180 km Tam Boyutta Gör
    Oben Rorr Evo yalnızca düz asfalt için değil, zorlu yol koşulları düşünülerek de geliştirildi. 200 mm yerden yüksekliği ve güçlendirilmiş süspansiyon sistemi sayesinde bozuk zeminlerde daha stabil bir sürüş sunarken, 230 mm derinliğindeki su birikintilerinden güvenle geçebiliyor. Ayrıca motosikletin güç ünitesi suya ve toza karşı dayanıklılığını belgeleyen IP67/68 koruma seviyesine sahip.

    Kaynakça https://www.rideapart.com/news/794635/oben-rorr-evo-specs-feature-price/ https://obenelectric.com/rorr-evo
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    H
    hhjjkkll 30 dakika önce

    Dünya Katılım Bankasına 1GV2ZB6W Kodu İle Kayıt Ol 0.1Gr Altın Kazanmaya Başla Kampanya 30 Haziranda Bitiyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alt kattan üst kata ses nasıl gider jeep compass alınır mı silkroad str bow rehberi barışta askerliğe elverişli değildir seferde görev yapar ne demek minivan panelvan tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum