Hindistan'dan f/p canavarı elektrikli motosiklet: 1.000 dolara 180 km menzil

Tam Boyutta Gör Hindistan merkezli Oben Electric, fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken yeni bütçe dostu elektrikli motosikletini piyasaya sürdü. Rorr Evo isimli model, 100.000 rupi yani yaklaşık 1.050 dolar fiyat etiketiyle neredeyse bir iPhone 17 parasına satılıyor.

Sadece 140 kg ağırlığında olan Oben Rorr Evo, hafif yapısı ve modern, keskin hatlara sahip tasarımıyla tam bir şehir içi ulaşım aracı olarak tasarlandı. 9 kW (12 beygir) gücündeki elektrik motoruyla 110 km/s maksimum hıza ulaşabilmekte. Motosikletin 0'dan 40 km/s hıza çıkması ise yalnızca 3 saniye sürüyor.

Uzun menzil ve hızlı şarj

Oben Rorr Evo'da 3.4 kWh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Bu paket tek bir şarjla kullanıcıya 180 kilometreye kadar menzil sunuyor. Günlük kullanım için oldukça yeterli görülen bu bataryanın hızlı şarj desteği mevcut. Böylelikle %0'dan %80 doluluk seviyesine 90 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyor.

Motosiklet ekonomik fiyatına rağmen donanım konusunda da hayli iddialı. LED farlar ve dijital gösterge paneliyle donatılan model, Bluetooth bağlantısı ve iki adet USB portuna sahip. Koltuk altındaki 6 litrelik alan ile geleneksel yakıt deposunun bulunduğu yerdeki 4 litrelik bölmeyle toplamda 10 litrelik oldukça işlevsel ve çift bölmeli bir bagaj hacmi sunuyor.

Yapay zeka destekli menzil artırma

Motosikletin zekasını sürüş dinamikleriyle birleştiren SmartIQ teknolojisi, sürüş alışkanlıklarınızı gerçek zamanlı olarak analiz ederek verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Bu yeni yapay zeka destekli menzil artırıcı mod, kullanım tarzına göre otomatik optimizasyon yaparak menzilinizi %15'e kadar artırıyor.

Tam Boyutta Gör Oben Rorr Evo yalnızca düz asfalt için değil, zorlu yol koşulları düşünülerek de geliştirildi. 200 mm yerden yüksekliği ve güçlendirilmiş süspansiyon sistemi sayesinde bozuk zeminlerde daha stabil bir sürüş sunarken, 230 mm derinliğindeki su birikintilerinden güvenle geçebiliyor. Ayrıca motosikletin güç ünitesi suya ve toza karşı dayanıklılığını belgeleyen IP67/68 koruma seviyesine sahip.

