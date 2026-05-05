Hindistan'dan f/p canavarı elektrikli motosiklet: 1.000 dolara 180 km menzil

Sadece 140 kg ağırlığında olan Oben Rorr Evo, hafif yapısı ve modern, keskin hatlara sahip tasarımıyla tam bir şehir içi ulaşım aracı olarak tasarlandı. 9 kW (12 beygir) gücündeki elektrik motoruyla 110 km/s maksimum hıza ulaşabilmekte. Motosikletin 0'dan 40 km/s hıza çıkması ise yalnızca 3 saniye sürüyor.
Uzun menzil ve hızlı şarj
Oben Rorr Evo'da 3.4 kWh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Bu paket tek bir şarjla kullanıcıya 180 kilometreye kadar menzil sunuyor. Günlük kullanım için oldukça yeterli görülen bu bataryanın hızlı şarj desteği mevcut. Böylelikle %0'dan %80 doluluk seviyesine 90 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyor.
Yapay zeka destekli menzil artırma
Motosikletin zekasını sürüş dinamikleriyle birleştiren SmartIQ teknolojisi, sürüş alışkanlıklarınızı gerçek zamanlı olarak analiz ederek verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Bu yeni yapay zeka destekli menzil artırıcı mod, kullanım tarzına göre otomatik optimizasyon yaparak menzilinizi %15'e kadar artırıyor.
Kaynakça https://www.rideapart.com/news/794635/oben-rorr-evo-specs-feature-price/ https://obenelectric.com/rorr-evo
