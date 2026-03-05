Giriş
    Çin, hipersonik ve nükleer teknolojiler için "süper seramik" geliştirdi

    Çinli araştırmacılar, hipersonik uçaklar ve nükleer reaktörler için ultra yüksek sıcaklıklara dayanıklı, yüksek kırılma direncine sahip bir "süper seramik" geliştirdi.   

    Hipersonik ve nükleer teknolojiler için süper seramik yapıldı
    Hipersonik uçuş, yeni nesil nükleer reaktörler ve gelişmiş roket motorları gibi teknolojiler, malzeme bilimi açısından en zorlu alanların başında geliyor. Bu sistemler çalışırken ortaya çıkan aşırı sıcaklıklar ve mekanik stresler, geleneksel metal alaşımlarının sınırlarını zorluyor. Bu yüzden bilim insanları uzun süredir “ultra yüksek sıcaklık seramikleri” (UHTC) olarak bilinen özel malzemeler üzerinde çalışıyor.

    Özellikle zirkonyum karbür (ZrC), son derece yüksek erime noktası ve kararlı yapısı sayesinde bu alanın en umut vadeden adaylarından biri olarak görülüyor. Ancak bu malzemenin pratik kullanımının önünde önemli bir engel var: ZrC’nin sinterlenmesi (toz hâlindeki malzemenin katı bir yapıya dönüştürülmesi) oldukça zor ve ortaya çıkan seramikler çoğu zaman kırılgan oluyor. Bu da uzun vadeli yapısal dayanıklılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

    Çin, daha dayanıklı ultra yüksek sıcaklık seramikleri için yeni bir yöntem geliştirdi

    Çin’deki Harbin Bilim-Teknik Üniversitesi’den araştırmacılar, bu sorunu çözebilecek yeni bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu. Boxin Wei ve Yujin Wang liderliğindeki ekip, ZrC tabanlı ultra yüksek sıcaklık seramikleri üretmek için iki aşamalı yeni bir üretim süreci geliştirdi. Bu yöntem, “in-situ reaktif kıvılcım plazma sinterleme” (SPS) tekniğini kullanıyor ve hammaddeler olarak ZrC, TiSi₂ (titanyum disilisit) ve B₄C (bor karbür) bileşiklerinden yararlanıyor. Araştırmacıların geliştirdiği bu süreç, hem malzemenin yoğunlaşma davranışını iyileştiriyor hem de kırılmaya karşı direncini artırmayı hedefliyor.

    Araştırma ekibine göre bu iki özelliği aynı anda geliştirmek, yani seramiğin hem sıkışarak yoğun ve gözeneksiz bir yapı kazanmasını sağlamak hem de kırılmaya karşı dayanıklılığını artırmak, ZrC seramiklerinin önündeki en büyük teknik zorluklardan biri. Çünkü önceki çalışmalar genellikle bir özelliği iyileştirirken diğerini zayıflatıyordu. Yeni yöntemde ise malzeme üretimi iki farklı sıcaklık aşamasına bölünüyor. İlk aşama yaklaşık 1600 °C’de gerçekleşiyor ve bu aşamada TiSi₂ ile B₄C reaksiyona girerek TiB₂ ve SiC oluşmasını sağlıyor. Yalnızca üç dakika süren bu aşamanın temel amacı malzeme içinde çok sayıda ince çekirdek faz oluşturmak. Ardından sıcaklık 1800 °C’ye yükseltilerek ikinci aşamaya geçiliyor. Bu aşamada ise difüzyon süreçleri devreye giriyor ve farklı elementler birbirleriyle etkileşime girerek yeni katı çözeltiler oluşturuyor.

    Bu süreçte açığa çıkan silikon atomları, ZrC matrisiyle reaksiyona girerek ZrSi₂ ve ikincil SiC fazlarının oluşmasına yol açıyor. Aynı zamanda zirkonyum ve titanyum atomlarının birbirine difüze olmasıyla (Zr,Ti)C ve (Ti,Zr)B₂ gibi katı çözeltiler ortaya çıkıyor. Sonuçta elde edilen seramik yapı, farklı ölçeklerde güçlendirme fazları içeren çok katmanlı bir mikro yapı kazanıyor. Atomik ölçekte katı çözeltiler, nano ölçekte tane sınırlarını sabitleyen SiC parçacıkları ve mikro ölçekte dayanıklılığı artıran TiB₂-SiC kümeleri bu yapının temel bileşenlerini oluşturuyor.

    Araştırmacılara göre bu çok ölçekli yapı, malzemenin mekanik özelliklerinde dikkat çekici bir iyileşme sağlıyor. Yeni geliştirilen ZTS-30B seramiği, yaklaşık 824 MPa eğilme dayanımı ve 7.5 MPa·m¹ᐟ² kırılma tokluğu sergiliyor. Bu değerler, daha önce geliştirilen ZrC tabanlı seramiklerin çoğundan belirgin şekilde daha yüksek. Üstelik malzemenin tane boyutunun 500 nanometrenin altına indirilebilmesi de bu performans artışında önemli rol oynuyor.

    Eğer bu yöntem daha büyük ölçekli üretime uyarlanabilirse, hipersonik uçaklardan nükleer enerji sistemlerine kadar aşırı sıcak ortamlarda çalışan teknolojiler için çok daha dayanıklı malzemeler geliştirilmesinin önü açılabilir. Bu da özellikle hipersonik uçuş ve gelişmiş enerji sistemleri gibi alanlarda yeni nesil mühendislik çözümlerinin önünü açabilecek önemli bir adım olarak görülüyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 7 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 7 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

