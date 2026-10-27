Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hırvatistan'da jeotermal enerjiyle turizmi buluşturan termal tesis açıldı

    Hırvatistan'da açılan Wellovar, enerjisini jeotermal kaynaklar ve güneş panelleriyle karşılayacak şekilde tasarlandı. Tesisin yılda 250 bin ziyaretçi çekmesi bekleniyor. 

    Hırvatistan, jeotermal enerjiyle çalışan dev termal tesisini açtı Tam Boyutta Gör
    Jeotermal enerji, elektrik üretiminin yanı sıra binaların ısıtılmasından turizme kadar pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Özellikle yer altındaki sıcak su kaynaklarından yararlanan termal tesisler, hem enerji maliyetlerini düşürme hem de bulundukları bölgenin ekonomisine katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Hırvatistan da bu alanda dikkat çeken yeni bir projeyi hayata geçirdi. Ülkenin Bjelovar şehrinde açılan Wellovar, Hırvatistan'ın en büyük jeotermal termal tesisi olarak hizmet vermeye başladı. Başkent Zagreb'e yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bulunan tesisin, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bölgenin turizm gelirlerini artırması bekleniyor.

    Wellovar, yılda 250 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor

    Wellovar, farklı yaş gruplarına hitap eden yüzme havuzları ve spor alanlarıyla kapsamlı bir termal kompleks olarak tasarlandı. Tesiste beş açık ve beş kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Üstelik kapalı havuzlardan biri uluslararası müsabakalarda kullanılabilecek şekilde olimpik standartlarda sertifikalandırılmış durumda. Bunlara ek olarak dört sauna, spor salonu, çeşitli spor ve rekreasyon (dinlenme) alanları ile restoranlar da ziyaretçilere sunulan imkânlar arasında yer alıyor.

    Bjelovar Belediye Başkanı Dario Hrebak, tesisin yılda yaklaşık 250 bin turist ve ziyaretçiyi ağırlamasını beklediklerini açıkladı.

    Jeotermal enerji, tesisin temel enerji kaynağını oluşturuyor

    Wellovar'ı benzer tesislerden ayıran en önemli özelliği, ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi kaynaklarından karşılayabilecek şekilde tasarlanmış olması. Yüzme havuzlarının ve diğer alanların ısıtılmasında jeotermal kaynaklardan yararlanılıyor. Tesiste ayrıca güneş enerjisinden elektrik üretmek için fotovoltaik paneller de bulunuyor. Bunun yanında 500 kW kapasiteli bir batarya sisteminin kurulması da planlanıyor.

    Tesisin jeotermal su ihtiyacı, 1.260 metre derinliğe kadar açılan Koronevo GT-1 kuyusundan karşılanıyor. 2023 ve 2024 yıllarında test edilen kuyu, 83 derece sıcaklıkta ve saniyede 30 litre debiyle termal su sağlayabilecek kapasiteye sahip. Bu debi, saatte 108 metreküp suya karşılık geliyor. Tesiste ayrıca 500 metre derinlikteki daha sığ bir kuyudan 33 derece sıcaklığında su elde ediliyor.

    Farklı sıcaklıklardaki bu iki kaynağın kullanılması, tesisin su ve ısı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynuyor. Jeotermal enerji sayesinde yer altından elde edilen sıcaklık doğrudan değerlendirilebilirken, güneş enerjisi sistemi de tesisin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunuyor. Planlanan batarya sistemi ise üretilen elektriğin depolanmasına imkân sağlayarak enerji yönetimini destekleyecek.

    Proje için 42 milyon euro yatırım yapıldı

    Wellovar'ın hayata geçirilmesi için yaklaşık 42 milyon euro yatırım yapıldı. Avrupa Birliği, Ulusal İyileşme ve Dayanıklılık Planı kapsamında projeye 17 milyon euro destek sağladı. Zaten bu tesisin sadece Hırvatistan içinden değil, tüm Avrupa'dan ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

    Bjelovar'ın şehir günü kutlamalarıyla eş zamanlı olarak resmen açılan tesisin, jeotermal kaynakların turizm alanında değerlendirilmesine yönelik önemli bir örnek oluşturması bekleniyor. Tesisin enerji ihtiyacını jeotermal kaynaklar ve güneş enerjisiyle karşılamaya yönelik yaklaşımı, benzer projelere ilham verebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefonun yurt dışı olduğunu nasıl anlarız ayak yalamak hyundai matrix neden tutulmuyor logitech f710 driver petrol ofisi mi shell mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 20 Pro
    Tecno Camon 20 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum