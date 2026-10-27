Hırvatistan'da jeotermal enerjiyle turizmi buluşturan termal tesis açıldı

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Tam Boyutta Gör Jeotermal enerji, elektrik üretiminin yanı sıra binaların ısıtılmasından turizme kadar pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Özellikle yer altındaki sıcak su kaynaklarından yararlanan termal tesisler, hem enerji maliyetlerini düşürme hem de bulundukları bölgenin ekonomisine katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Hırvatistan da bu alanda dikkat çeken yeni bir projeyi hayata geçirdi. Ülkenin Bjelovar şehrinde açılan Wellovar, Hırvatistan'ın en büyük jeotermal termal tesisi olarak hizmet vermeye başladı. Başkent Zagreb'e yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bulunan tesisin, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bölgenin turizm gelirlerini artırması bekleniyor.

Wellovar, yılda 250 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor

Wellovar, farklı yaş gruplarına hitap eden yüzme havuzları ve spor alanlarıyla kapsamlı bir termal kompleks olarak tasarlandı. Tesiste beş açık ve beş kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Üstelik kapalı havuzlardan biri uluslararası müsabakalarda kullanılabilecek şekilde olimpik standartlarda sertifikalandırılmış durumda. Bunlara ek olarak dört sauna, spor salonu, çeşitli spor ve rekreasyon (dinlenme) alanları ile restoranlar da ziyaretçilere sunulan imkânlar arasında yer alıyor.

Bjelovar Belediye Başkanı Dario Hrebak, tesisin yılda yaklaşık 250 bin turist ve ziyaretçiyi ağırlamasını beklediklerini açıkladı.

Jeotermal enerji, tesisin temel enerji kaynağını oluşturuyor

Wellovar'ı benzer tesislerden ayıran en önemli özelliği, ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi kaynaklarından karşılayabilecek şekilde tasarlanmış olması. Yüzme havuzlarının ve diğer alanların ısıtılmasında jeotermal kaynaklardan yararlanılıyor. Tesiste ayrıca güneş enerjisinden elektrik üretmek için fotovoltaik paneller de bulunuyor. Bunun yanında 500 kW kapasiteli bir batarya sisteminin kurulması da planlanıyor.

Tesisin jeotermal su ihtiyacı, 1.260 metre derinliğe kadar açılan Koronevo GT-1 kuyusundan karşılanıyor. 2023 ve 2024 yıllarında test edilen kuyu, 83 derece sıcaklıkta ve saniyede 30 litre debiyle termal su sağlayabilecek kapasiteye sahip. Bu debi, saatte 108 metreküp suya karşılık geliyor. Tesiste ayrıca 500 metre derinlikteki daha sığ bir kuyudan 33 derece sıcaklığında su elde ediliyor.

Farklı sıcaklıklardaki bu iki kaynağın kullanılması, tesisin su ve ısı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynuyor. Jeotermal enerji sayesinde yer altından elde edilen sıcaklık doğrudan değerlendirilebilirken, güneş enerjisi sistemi de tesisin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunuyor. Planlanan batarya sistemi ise üretilen elektriğin depolanmasına imkân sağlayarak enerji yönetimini destekleyecek.

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Proje için 42 milyon euro yatırım yapıldı

Wellovar'ın hayata geçirilmesi için yaklaşık 42 milyon euro yatırım yapıldı. Avrupa Birliği, Ulusal İyileşme ve Dayanıklılık Planı kapsamında projeye 17 milyon euro destek sağladı. Zaten bu tesisin sadece Hırvatistan içinden değil, tüm Avrupa'dan ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Bjelovar'ın şehir günü kutlamalarıyla eş zamanlı olarak resmen açılan tesisin, jeotermal kaynakların turizm alanında değerlendirilmesine yönelik önemli bir örnek oluşturması bekleniyor. Tesisin enerji ihtiyacını jeotermal kaynaklar ve güneş enerjisiyle karşılamaya yönelik yaklaşımı, benzer projelere ilham verebilir.

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