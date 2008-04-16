Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

HIS HD3870 ICEQ3 Turbo@980MHz kurşun kalem ile vmod! video inceleme

11 yıl
68,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sadece ATI ekran kartları üretimi yapan HIS'in ICEQ serisi ekran kartları özel soğutmaları ile hep ilgi çekici olmuşlardır.Bu videomuzda HIS'in ICEQ3 Turbo serisi HD3870'ini inceliyoruz. Ayrıca GPU voltajını arttırarak ekran kartını limitlerine kadar hız aşırtıyoruz.


http://www.mascom.com.tr
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
batuhancakir 10 yıl
boss06 bizim balıkesir'de var ben yollarım sana :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dhmh9 11 yıl
Şimdi Benim Anlamadığım Bir Nokta Var Bircok Test De HD3870 , 8800GT Nin Önünde Yer Aldığını Gördüm.Bu Teste Tam Tersi.Birİ Yardım Etsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beostar 11 yıl
his iceq 3 turbo üst bir model ondandır zaten.hem soğuk hemde hız aşırtmalı ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SerdarS9 11 yıl
bu sistem i toplam olarak nekadara toplaya biliriz arkadaşlar tabiki orta derece ses kartı fln fıstık dahil olmak üzere aydınlatırsanız memnun olurum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daredevil_123 11 yıl
bence bu kadar zahmete katlanıcağına 8800 gt amp almak daha iyi
ama yinede inceleme için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ertoxin 11 yıl

Orjinalden alıntı: daredevil_123

bence bu kadar zahmete katlanıcağına 8800 gt amp almak daha iyi
ama yinede inceleme için teşekkürler


fiyat olarak bundan 80-90 ytl daha pahalı bende bu kartı almak istiyorum ama sorunlu çıkıyor diorlar gene 2 lemde kaldım ya of
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lincoln49 11 yıl
beklenen video gerçekten de süper bi çalışma arkadaşlar bu videoları pc me nasıl indiririm yardım etmek isteyenler pm atabilirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by_yeg 11 yıl
adanalılar bilir; ekinfen diye bir dersane var sloganı: "ekinfenliye bir kurşun kalem yeter"
bu videonunda sloganı bu olsun
DH lı overclockcuya bir kurşun kalem yeter


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rec1654 11 yıl
bu üründen bende aldım ne yazıkki arızalı çıktı geri iade ettim sonra araştırdım sorun yaşayan çokmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion_Army 11 yıl
kurşun kalem ile vmod 8800gt ye yapılırmı acaba...birde bioshock hariç tüm oyunlarda 8800gt nin bariz bir üstünlüğü var...halbuki ati 3870 seisini 8800gt ye karşılık çıkarmıştı...ama sonuç ortada birde 3dmark tetstlerinde aa ve görüntü ayrıntıları açıldığında 8800gt yine geçmiş bu ada ati ile nvida arasındaki görüntü kalitesi tartışmasını sona erdirmiştir herhlade...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antisocial_user 11 yıl
kart mükemmel fakat anlamadığım bişi
bu kartın saat hızları 8800 den çok daha iyi
bellek olarakta gddr4 nvidia larda ise gddr3
bunun soğutması tabiki tartışılmaz ati
ati kartlarda bu alt tab denen sorun olmuyor
fakat anlamadığım şey tam olarak budur nasıl fps olarak daha düşük bir performans weriyor

inceleme çok güzel ati kullanıorum nefret ediyorum fakat nvidia gibilere para yedirmem :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beostar 11 yıl
sorun şu ki ati çalışırken oyun firmaları ile çalışmıyor pek.shaderları yanlış çalıştırıyor.ve oyundan istenen verim alınamıyor.mimari meselesi biraz da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibraxi 11 yıl
ee okadar fark yokki sonuçlarda...
değmez aradaki para farkına msi ile tam anlamda kapışamamış...

sogutma ve karizmasına laf yok tabee

vmod ile farkı olmuş :)

peki yinede değermi.. 2. el bi 3870 almak yerine 0 olarak bu karta para vermek yada.
tam gaz 8800GT
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengiz_vga 11 yıl
vay vay vay.geç oldu ama güzel oldu beh.elinize sağlık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beostar 11 yıl
işte beklenen video.

oyun performansı ati kartlarına özgü ancak hız aşırtma sonunda neler yapılabilecegi ortada.yani eger his iceq 3 turbo sahibiyseniz aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen bir canavar sahibisiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
P0YRaZ 11 yıl
su Iceq serisinin soqutucularına bayılıyorum yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:41
Tek kablo ile hepsine hükmedin | Thunderbolt artık işlemciye entegre
2,4b izlenme · 10 sa. yeni video
04:12
Geleceğin bilgisayarı | Çift ekran ve göz takibi
1,9b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
10b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
15,2b izlenme · 4 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,4b izlenme · 2 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
7,6b izlenme · 2 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,9b izlenme · 3 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
12,9b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
10b izlenme · 4 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
9,1b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
14b izlenme · 2 hf.
09:11
STM'nin siber saldırılara karşı koyduğu Siber Füzyon Merkezi ve siber güvenlik hakkında bilinmesi gerekenler
1,9b izlenme · 1 gün
22:05
Yapay zeka ile yüz değiştirme | Cüneyt Özdemir nasıl oldum?
4,3b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
18b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim