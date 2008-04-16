HIS HD3870 ICEQ3 Turbo@980MHz kurşun kalem ile vmod! video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Sadece ATI ekran kartları üretimi yapan HIS'in ICEQ serisi ekran kartları özel soğutmaları ile hep ilgi çekici olmuşlardır.Bu videomuzda HIS'in ICEQ3 Turbo serisi HD3870'ini inceliyoruz. Ayrıca GPU voltajını arttırarak ekran kartını limitlerine kadar hız aşırtıyoruz.
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ama yinede inceleme için teşekkürler
fiyat olarak bundan 80-90 ytl daha pahalı bende bu kartı almak istiyorum ama sorunlu çıkıyor diorlar gene 2 lemde kaldım ya of
bu videonunda sloganı bu olsun DH lı overclockcuya bir kurşun kalem yeter
bu kartın saat hızları 8800 den çok daha iyi
bellek olarakta gddr4 nvidia larda ise gddr3
bunun soğutması tabiki tartışılmaz ati
ati kartlarda bu alt tab denen sorun olmuyor
fakat anlamadığım şey tam olarak budur nasıl fps olarak daha düşük bir performans weriyor
inceleme çok güzel ati kullanıorum nefret ediyorum fakat nvidia gibilere para yedirmem :)
değmez aradaki para farkına msi ile tam anlamda kapışamamış...
sogutma ve karizmasına laf yok tabee
vmod ile farkı olmuş :)
peki yinede değermi.. 2. el bi 3870 almak yerine 0 olarak bu karta para vermek yada.
tam gaz 8800GT
oyun performansı ati kartlarına özgü ancak hız aşırtma sonunda neler yapılabilecegi ortada.yani eger his iceq 3 turbo sahibiyseniz aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen bir canavar sahibisiniz.