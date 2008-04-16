HIS HD3870 ICEQ3 Turbo@980MHz kurşun kalem ile vmod! video inceleme

Sadece ATI ekran kartları üretimi yapan HIS'in ICEQ serisi ekran kartları özel soğutmaları ile hep ilgi çekici olmuşlardır.Bu videomuzda HIS'in ICEQ3 Turbo serisi HD3870'ini inceliyoruz. Ayrıca GPU voltajını arttırarak ekran kartını limitlerine kadar hız aşırtıyoruz.

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