Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS, Radeon HD 5570 modelinin yaygın satışına başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,9b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HIS, Radeon HD 5570 modelinin yaygın satışına başlıyor
Tam Boyutta Gör

ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS, ürün gamını Radeon HD 5570 tabanlı yeni bir model ile genişletiyor. H557F1G kod adını taşıyan ve DirectX 11 desteği sunan yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sundan güç alıyor. Mavi renkli baskılı devre kullanan düşük profilli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan HIS Radeon HD 5570, 1GB GDDR3 bellekle geliyor. Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan yeni model, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Özellikle medya bilgisayarlarını hedef alan ve Bumptop 3D yazılımıyla gelen HIS Radeon HD 5570'in yurt dışında liste fiyatı 95$.

HIS, Radeon HD 5570 modelinin yaygın satışına başlıyor
Tam Boyutta Gör

HIS, Radeon HD 5570 modelinin yaygın satışına başlıyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 9 yıl
sadtneverdie
gt220 dediğin kart 4650 ile ancak yarışıyor bununla nasıl kıyaslarsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
datox 9 yıl
En azından görüntüsü bir parça tatmin edici, siyah blok mavi fan (sanıyorum ışıklıdır) low-end kart yapıyo diye çöp olsun dememişler diğer firmaların yaptıklarını beğenmemiştim bu en azından tercih sebebi olabilir.

Zaten her ne kadar alakasızda olsa ekran kartı alırken özellikler o kadar birbirine benziyorki hangisini alayım sorusunun cevabı artık "kutusu güzel olanı al" şekline döndü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XRacer 9 yıl
@coupant

HIS bu karta IceQ taksa kartın fanı PCB'nin dışında kalır kartı soğutamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SakuraKasugano 9 yıl
düşük güç tüketimine önem verenler için gerçekten güzel seçenek
Piyasa ya girince fiyatıda uygun olursa kasamı süsleyebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coupant 9 yıl
HIS şimdi bir de bu karta iceq soğutucu takarsa tam olur. Öyle ya ne gerek var 5850'ye 5870'e

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ersinbektas 9 yıl
kartın tipi bir zamanlar kullandığım ati x550 512 mb modeline benziyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
fiyatı daha makul seviyede olabilirdi diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
@ sadtneverdie
Bu kart GT220'den daha iyi başarım gösteriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakupkaratas255 9 yıl
bu benim 3850 den performanslıdır heralde 400x paralel işlemcisi varmış baksana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MMX 166 9 yıl
yakupkaratas255
bu benim 3850 den performanslıdır heralde 400x paralel işlemcisi varmış baksana
rop tarayıcı sayıları hıozlar hakkında bılgı varmı?
en azından yakın degerler verecektır.
bu kart hd 4670 ıle aynı hemen hemen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
bu akrt gt220 yle başa baş performans vermiyor mu?ne diye alacak millet bunu ? dx11 var demeyin dx11 li hiçbirşeyi çalıştırmaz bu kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-19232E7C9 9 yıl

sadtneverdie

bu akrt gt220 yle başa baş performans vermiyor mu?ne diye alacak millet bunu ? dx11 var demeyin dx11 li hiçbirşeyi çalıştırmaz bu kart


Mimarisi farklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 9 yıl
al sana 9600 gt nin 128 bitlik ve directx11 destekli modeli sayılır ama küçüğü bide buna giriş seviyesi diyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-19232E7C9 9 yıl
Giriş seviyesi için iyi bir kart.
Hem az enerji harcıyor hemde az ısınıyor.

Fiyatıda düşerse iyi olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
fiyatı dışında iyi bence,paylaşyım için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12941 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim