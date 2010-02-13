HIS, Radeon HD 5570 modelinin yaygın satışına başlıyor

Tam Boyutta Gör

ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS, ürün gamını Radeon HD 5570 tabanlı yeni bir model ile genişletiyor. H557F1G kod adını taşıyan ve DirectX 11 desteği sunan yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sundan güç alıyor. Mavi renkli baskılı devre kullanan düşük profilli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan HIS Radeon HD 5570, 1GB GDDR3 bellekle geliyor. Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan yeni model, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Özellikle medya bilgisayarlarını hedef alan ve Bumptop 3D yazılımıyla gelen HIS Radeon HD 5570'in yurt dışında liste fiyatı 95$.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör