Hisense A10 harici LCD ekran ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların daha az gözünü yoran ve kâğıt benzeri bir deneyim sunan elektronik mürekkep ekran ya da e-ink ekranlar uzun süredir akıllı telefonlarda kısmen de olsa kendisine yer buluyor. Hatta bugün belirli oranda renkli ekranlar da piyasaya çıktı. Ne var ki bir LCD akıcılığına ulaşamıyor. Bu bakımdan akıllı telefonlarda farklı seçenekler görüyoruz.

Hisense A10 harici LCD ekrana sahip

Hisense tarafından piyasaya sürülecek olan Hisense A10 akıllı telefon modeli harici LCD ekranı ile dikkat çekiyor. Telefonun 6.13 inçlik e-ink dokunmatik ana ekranı gündelik kullanımda kâğıt benzeri bir tecrübe sunarken harici LCD ekran ile arka kısma yapışarak deneyimi renklendiriyor.

Teknoloji devi Hisense, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı! 4 hf. önce eklendi

Firma net bilgi vermediği için harici LCD ekranın pogo pinlerle görüntü aktardığı tahmin ediliyor. Açıklamalarda ekranın fotoğraf, video, eğlence ve içerik tüketimi için olduğu belirtilmiş. Muhtemelen tam bir kullanıcı deneyimi sunmuyor. Zaten telefonun ana amacının kitap okumak ve ders çalışmak olduğu belirtilmiş.

Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti kullandığı belirtilen telefon Android 16 işletim sistemi, Wi-Fi 6, 5G özellikleri ile geliyor. Telefonun fiyatı 590$ iken LCD ekran opsiyonunun fiyatı ya da ekstra bir paket olup olmayacağı açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: