Hisense A10 harici LCD ekran ile geliyor

Hisense A10 harici LCD ekrana sahip
Hisense tarafından piyasaya sürülecek olan Hisense A10 akıllı telefon modeli harici LCD ekranı ile dikkat çekiyor. Telefonun 6.13 inçlik e-ink dokunmatik ana ekranı gündelik kullanımda kâğıt benzeri bir tecrübe sunarken harici LCD ekran ile arka kısma yapışarak deneyimi renklendiriyor.
Firma net bilgi vermediği için harici LCD ekranın pogo pinlerle görüntü aktardığı tahmin ediliyor. Açıklamalarda ekranın fotoğraf, video, eğlence ve içerik tüketimi için olduğu belirtilmiş. Muhtemelen tam bir kullanıcı deneyimi sunmuyor. Zaten telefonun ana amacının kitap okumak ve ders çalışmak olduğu belirtilmiş.
Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti kullandığı belirtilen telefon Android 16 işletim sistemi, Wi-Fi 6, 5G özellikleri ile geliyor. Telefonun fiyatı 590$ iken LCD ekran opsiyonunun fiyatı ya da ekstra bir paket olup olmayacağı açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: