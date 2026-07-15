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    Hisense A10 harici LCD ekran ile geliyor

    Hisense A10 akıllı telefon modeli ana e-ink ekranda kitap okumak ya da ders çalışmaktan sıkılanlar için arka kısma yapıştırılan manyetik bir LCD ekrana da sahip. 

    Hisense A10 Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların daha az gözünü yoran ve kâğıt benzeri bir deneyim sunan elektronik mürekkep ekran ya da e-ink ekranlar uzun süredir akıllı telefonlarda kısmen de olsa kendisine yer buluyor. Hatta bugün belirli oranda renkli ekranlar da piyasaya çıktı. Ne var ki bir LCD akıcılığına ulaşamıyor. Bu bakımdan akıllı telefonlarda farklı seçenekler görüyoruz.

    Hisense A10 harici LCD ekrana sahip

    Hisense tarafından piyasaya sürülecek olan Hisense A10 akıllı telefon modeli harici LCD ekranı ile dikkat çekiyor. Telefonun 6.13 inçlik e-ink dokunmatik ana ekranı gündelik kullanımda kâğıt benzeri bir tecrübe sunarken harici LCD ekran ile arka kısma yapışarak deneyimi renklendiriyor.

    Firma net bilgi vermediği için harici LCD ekranın pogo pinlerle görüntü aktardığı tahmin ediliyor. Açıklamalarda ekranın fotoğraf, video, eğlence ve içerik tüketimi için olduğu belirtilmiş. Muhtemelen tam bir kullanıcı deneyimi sunmuyor. Zaten telefonun ana amacının kitap okumak ve ders çalışmak olduğu belirtilmiş.  

    Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti kullandığı belirtilen telefon Android 16 işletim sistemi, Wi-Fi 6, 5G özellikleri ile geliyor. Telefonun fiyatı 590$ iken LCD ekran opsiyonunun fiyatı ya da ekstra bir paket olup olmayacağı açıklanmadı.

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