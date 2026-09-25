Hisense akıllı klima serileri ile dört mevsim kesintisiz konfor

Giriş segmentinden premium segmente kadar her ihtiyaca yanıt veren Energy Pro X, Max Comfort ve Hi-Smart serileri; teknik detayların karmaşasından uzak, tamamen kullanıcı odaklı fonksiyonlarıyla evlerinize konfor getiriyor.
Günlük akıllı kullanıma odaklanan Hi-Smart, sessizlik ve gelişmiş aile konforu sunan Max Comfort ve A+++ verimlilik ile kişiye özel iklimlendirme sağlayan Energy Pro X; Hisense güvencesiyle 4 mevsim boyunca evlerinizin konfor standardını yeniden belirliyor.
1️⃣ Hisense Hi-Smart: Günlük Yaşam İçin Akıllı ve Ekonomik İklimlendirme
Kışın ise -20 dereceye kadar soğuk havalarda dahi ısıtmaya devam ederken; uzun süre kullanılmayan evlerde sıcaklığı 8°C’de sabitleyerek tesisatın donma riskini önlüyor. Klima içinde zamanla birikebilecek toz ve nem birikintilerini otomatik temizleme fonksiyonuyla azaltarak her zaman taze ve temiz bir hava sunuyor.
Tüm Hisense klima serilerinde standart olarak sunulan Wi-Fi bağlantısı ve ConnectLife uygulaması sayesinde; eve dönmeden önce klimanızı uzaktan çalıştırıp ortamı dilediğiniz sıcaklığa getirme imkanı sunuyor. Günlük, haftalık ve yıllık enerji tüketim verilerinizi uygulama üzerinden canlı grafiklerle takip etmeyi sağlıyor.
2️⃣ Hisense Max Comfort: Fısıltı Sessizliğinde Gece ve Gündüz Konforu
19 dB(A) kadar sessiz çalışma özelliğiyle yatak odaları ve çalışma alanları için ideal sessizlikte iklimlendirme sağlıyor. 4D Otomatik hava dağıtımı özelliğiyle kanatların 4 farklı yöne otomatik hareketi sayesinde odanın tek bir köşesi değil, tamamı eşit derecede iklimlendiriliyor.
Full DC Inverter ve Eco Mod ile kompresör hızını oda ihtiyacına göre ayarlayarak sıcaklık dalgalanmalarının önüne geçer ve elektrik faturasını koruyor.
3️⃣ Hisense Energy Pro X: A+++ Enerji Verimliliği ve Sizi Takip Eden Akıllı İklimlendirme
Cihaz üzerinde yer alan kızılötesi sensörler smart Eye teknolojisyile odadaki konumunuzu anlık olarak tespit ediyor. Doğru / Benden Uzağa (Follow / Avoid) Modu ile hava akışını yönlendirmeye imkan tanıyor. Klimadan çıkan havanın doğrudan üzerinize gelip sizi rahatsız etmesini istemiyorsanız Avoid modunu, serinliğin ya da sıcaklığın tam bulunduğunuz noktaya odaklanmasını isterseniz Follow modu hava akışını yönlendirmeyi sağlıyor.
Dışarısı -23°C’ye kadar dondurucu soğuk olsa bile ısıtma performansını sürdürüyor. Ortamın sadece derecesini değil, nem seviyesini de ideal dengede tutarak havanın kurumasını engelliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: