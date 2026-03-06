Hisense, 10.000 nit parlaklık sunan dünyanın en büyük RGB Mini LED TV'sini tanıttı

Hisense UX 2026 özellikleri
Yeni modelde, şirketin Linglong dört çipli gerçek renk mimarisi olarak adlandırdığı yapıya dayanan RGB Mini LED arka aydınlatma sistemi kullanılıyor. Geleneksel Mini LED panellerde üç renk kaynağı bulunurken, bu sistemde kırmızı, yeşil ve maviye ek olarak cyan (camgöbeği) ışık çipi de yer alıyor. Bu ekstra çip, renk spektrumundaki boşlukları doldurarak farklı parlaklık seviyelerinde daha doğru renk üretimi sağlıyor. Böylece panel %110 BT.2020 renk gamına ulaşabiliyor ve oldukça geniş bir renk yelpazesini gösterebiliyor.
Televizyon, 43.008’e kadar renk kontrol bölgesi ve 10.000 nit tepe parlaklık seviyesiyle HDR içeriklerde güçlü kontrast ve ayrıntılı parlak vurgular elde edebiliyor. Hisense bu donanımı, dört çipli koordineli mimariye ve 134 bit renk kontrol hassasiyetine sahip Hi-View H7 Pro AI görüntü işlemcisiyle birleştiriyor. İşlemci, gelişmiş algoritmalar kullanarak parlak nesnelerin etrafında oluşabilecek halo (ışık halesi) etkisini azaltırken dengeli renkler ve stabil parlaklık sağlayabiliyor.
Ekran tarafında ise yansımaları azaltmak ve daha derin siyahlar sunmak için özel olarak geliştirilen Ultra Black Obsidian panel kullanılıyor. 4K çözünürlüğe sahip olan panel 180 Hz yenileme hızı sunuyor.
Televizyon ayrıca, standart videoları simüle edilmiş üç boyutlu görüntüye dönüştürebilen gerçek zamanlı yapay zeka destekli 2D-to-3D dönüştürme teknolojisine de sahip.
En üst model aynı zamanda dünyanın en büyük 116 inçlik RGB Mini LED televizyonu olarak da öne çıkıyor. Ultra ince gövdeye ve duvara yakın montaj tasarımına sahip olan bu model, özellikle üst düzey ev sinema sistemleri için geliştirildi.
Hisense UX 2026 üç farklı ekran boyutuyla satışa sunuluyor:
- 85 inç: 34.999 Yuan (yaklaşık 4.850 dolar)
- 100 inç: 54.999 Yuan (yaklaşık 7.620 dolar)
- 116 inç: 119.999 Yuan (yaklaşık 16.640 dolar)
Çin'de ön siparişlere açılan modelin resmi satışların 18 Nisan tarihinde başlaması planlanıyor. Modelin Çin dışındaki pazarlara sunulup sunulmayacağı ise henüz açıklanmadı.
