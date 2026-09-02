Erişilebilir Fiyatlı 144Hz Hi-QLED Televizyon | Hisense E7S Pro İnceleme

Hisense 65E7S Pro Hi-QLED Smart TV, 65 inçlik ekranında 4K Ultra HD çözünürlük ile Hi-QLED renk teknolojisini birleştirerek iyi bir görsel deneyim sunuyor.

Hisense 65E7S Pro Hi-QLED Smart TV, 65 inçlik ekranında 4K Ultra HD çözünürlük ile Hi-QLED renk teknolojisini birleştirerek iyi bir görsel deneyim sunuyor.

Özellikle oyuncular ve hareketli içerikler için tasarlanan televizyon 144Hz doğal yenileme hızı, AMD FreeSync, VRR desteği, 8 ms'ye varan düşük girdi gecikmesi sayesinde ekran yırtılmalarını önleyip akıcı bir performans sağlıyor.

Yapay zeka destekli görüntü yükseltme, akıllı ışık sensörü ve AI görüntü teknolojisiyle içeriğe göre otomatik optimize edebiliyor. Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos gibi içerik deneyimini olumlu etkileyen sertifikalar ile birlikte geliyor. VIDAA OS işletim sistemi, sesli kontrol, Wi-Fi 5 ve HDMI 2.1 gibi bağlantı seçenekleri bulunuyor. E7S Pro yüksek performansı ve akıcı arayüzü erişilebilir bir fiyata sunuyor.

Zamanlama

00:00 - Giriş

00:28 - Ekran Yapısı

02:36 - HDR Sertifikaları

02:56 - Oyun Özellikleri

03:41 - Güç Tüketimi

03:47 - Tasarım Detayları

04:04 - Televizyonun Portları

04:51 - Kablosuz Bağlantılar

04:56 - Yazılım ve Donanım

05:26 - Ses Deneyimi

05:49 - Kumanda

06:14 - Değerlendirme

06:40 - Kapanış ve Kartlar