Erişilebilir Fiyatlı 144Hz Hi-QLED Televizyon | Hisense E7S Pro İnceleme

Hisense 65E7S Pro Hi-QLED Smart TV, 65 inçlik ekranında 4K Ultra HD çözünürlük ile Hi-QLED renk teknolojisini birleştirerek iyi bir görsel deneyim sunuyor.
Özellikle oyuncular ve hareketli içerikler için tasarlanan televizyon 144Hz doğal yenileme hızı, AMD FreeSync, VRR desteği, 8 ms'ye varan düşük girdi gecikmesi sayesinde ekran yırtılmalarını önleyip akıcı bir performans sağlıyor.
Yapay zeka destekli görüntü yükseltme, akıllı ışık sensörü ve AI görüntü teknolojisiyle içeriğe göre otomatik optimize edebiliyor. Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos gibi içerik deneyimini olumlu etkileyen sertifikalar ile birlikte geliyor. VIDAA OS işletim sistemi, sesli kontrol, Wi-Fi 5 ve HDMI 2.1 gibi bağlantı seçenekleri bulunuyor. E7S Pro yüksek performansı ve akıcı arayüzü erişilebilir bir fiyata sunuyor.
Zamanlama
00:00 - Giriş
00:28 - Ekran Yapısı
02:36 - HDR Sertifikaları
02:56 - Oyun Özellikleri
03:41 - Güç Tüketimi
03:47 - Tasarım Detayları
04:04 - Televizyonun Portları
04:51 - Kablosuz Bağlantılar
04:56 - Yazılım ve Donanım
05:26 - Ses Deneyimi
05:49 - Kumanda
06:14 - Değerlendirme
06:40 - Kapanış ve Kartlar