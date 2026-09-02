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    Erişilebilir Fiyatlı 144Hz Hi-QLED Televizyon | Hisense E7S Pro İnceleme

    Hisense 65E7S Pro Hi-QLED Smart TV, 65 inçlik ekranında 4K Ultra HD çözünürlük ile Hi-QLED renk teknolojisini birleştirerek iyi bir görsel deneyim sunuyor.     

    Hisense 65E7S Pro Hi-QLED Smart TV, 65 inçlik ekranında 4K Ultra HD çözünürlük ile Hi-QLED renk teknolojisini birleştirerek iyi bir görsel deneyim sunuyor. 

    Özellikle oyuncular ve hareketli içerikler için tasarlanan televizyon 144Hz doğal yenileme hızı, AMD FreeSync, VRR desteği, 8 ms'ye varan düşük girdi gecikmesi sayesinde ekran yırtılmalarını önleyip akıcı bir performans sağlıyor. 

    Yapay zeka destekli görüntü yükseltme, akıllı ışık sensörü ve AI görüntü teknolojisiyle içeriğe göre otomatik optimize edebiliyor. Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos gibi içerik deneyimini olumlu etkileyen sertifikalar ile birlikte geliyor. VIDAA OS işletim sistemi, sesli kontrol, Wi-Fi 5 ve HDMI 2.1 gibi bağlantı seçenekleri bulunuyor. E7S Pro yüksek performansı ve akıcı arayüzü erişilebilir bir fiyata sunuyor.

    Zamanlama
    00:00 - Giriş
    00:28 - Ekran Yapısı
    02:36 - HDR Sertifikaları
    02:56 - Oyun Özellikleri
    03:41 - Güç Tüketimi
    03:47 - Tasarım Detayları
    04:04 - Televizyonun Portları
    04:51 - Kablosuz Bağlantılar
    04:56 - Yazılım ve Donanım
    05:26 - Ses Deneyimi
    05:49 - Kumanda 
    06:14 - Değerlendirme
    06:40 - Kapanış ve Kartlar

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