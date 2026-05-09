Hisense dünyanın ilk 5K Obsidian Mini LED oyuncu monitörünü duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber'de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör OLED ekranlara alternatif olarak ortaya çıkan mini LED ekranlar gelişmeye devam ediyor. Şirketler kendilerine has teknolojiler ekleyerek tüketici tarafında mini LED konusunda marka olmaya çalışıyor. Hisense bunlardan birisi.

Hisense GX Ultra özellikleri ve fiyatı

Hisense GX Ultra adıyla tanıtılan monitör firmanın Obsidian Display teknolojisini temel alıyor. Obsidian Display, 2304 yerel karartma bölgesine sahip cam tabanlı bir mini LED panel. Sıfır optik mesafe (0OD) arka aydınlatma tasarımı sayesinde LED’ler LCD katmanına çok yakın konumlandırılarak ışık sızıntısı kontrol ediliyor ve genel kontrast artırılıyor.

27 inçlik ekrana sahip olan monitör 5120 x 2880 (5K) çözünürlük sunuyor. XDR modunda 2000 nit parlaklığa ulaşabilen monitörde %98 DCI-P3 renk gamı, 16 bit DC karartma teknolojisi, 1 ms gri-gri tepki süresi, AMD FreeSync Premium Pro desteği ve hareket bulanıklığını azaltan siyah kare ekleme (BFI) gibi özellikler mevcut.

180Hz tazeleme hızı ekran çözünürlüğü 2560x1440 piksele düşürülürse 330Hz seviyesine çıkabiliyor. Böylece oyun ve standart kullanım arasında tazeleme hızı daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Günlük kullanım için düşük yansıtıcılı kaplama ile parlak ortamlarda yansımalar %1,8’e kadar azaltılırken, ortam ışığı sensörü ekran parlaklığını otomatik ayarlıyor. Yanlardan bakıldığında renk doğruluğunu koruyan görüş açısı dengeleme teknolojisi de bulunuyor.

HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve DisplayPort Alt modunu destekleyen 90W güç çıkışlı USB-C bağlantı noktalarıyla birlikte gelen modelde entegre KVM anahtarı ve çift hoparlör sistemi de sunuluyor. Hisense GX Ultra monitör modeli 1030$ fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunuldu.

