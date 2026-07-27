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    Hisense klimalar Türkiye'de satışta: Akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor

    Hisense, Türkiye'deki ürün gamını Hi-Smart, Max Comfort ve Energy Pro X klima serileriyle genişletti. Hisense klimalar, akıllı teknolojileri ve enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor.

    Hisense klimalar Türkiye'de satışta Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Türkiye pazarına resmen giriş yaptığını duyuran Hisense, ülkemizdeki ürün gamını klima modelleriyle çeşitlendiriyor. Hisense’den yapılan açıklamaya göre Hi-Smart, Max Comfort ve Energy Pro X serisi klima modelleri Türkiye’de satışa sunuldu.

    Bu üç ürün serisiyle birlikte Hisense, ülkemizde giriş segmentinden premium segmente kadar uzanan geniş bir yelpazede müşterileri hedefliyor. Üç seride de fiyat/performans anlamında iddialı fiyatlar göze çarpıyor.

    Hi-Smart ve Max Comfort serileri 12.000 BTU, 18.000 BTU ve 24.000 BTU, Energy Pro X ise 12.000 BTU ve 18.000 BTU kapasite seçenekleriyle satışa çıkıyor.

    Tüm klimalarda uygulama desteği ve uzaktan kontrol var

    Hisense’in ülkemizde satışa sunduğu klima modellerinde ortak özellik olarak tüm modeller ConnectLife mobil uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, Wi-Fi bağlantısı üzerinden klimalarını akıllı telefonlarından açıp kapatabiliyor, sıcaklık ayarlarını değiştirebiliyor ve çalışma durumunu takip edebiliyor. Serilerde ayrıca çevre dostu R32 soğutucu akışkan, DC inverter teknolojisi ve farklı büyüklükteki yaşam alanlarına uygun kapasite seçenekleri sunuluyor.

    Hisense klimalar neler sunuyor? Hisense klima özellikleri

    Hisense Hi-Smart: Giriş seviyesinde akıllı özellikler

    Giriş seviyesinde konumlanan Hi-Smart, akıllı özellikleri uygun fiyat segmentine taşımayı amaçlıyor. ConnectLife uygulaması entegrasyonu ve Wi-Fi kontrolü sayesinde kullanıcılar klimalarını akıllı cihazları üzerinden diledikleri yerden yönetebiliyor. Bağımsız motorlarla çalışan 4 yönlü otomatik hava yönlendirme sistemi, havanın odada daha dengeli şekilde dağılmasına yardımcı oluyor. Tek tuşla hızlı soğutma modu ve uzaktan kontrol desteği serinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

    Hisense klimalar Türkiye'de satışta Tam Boyutta Gör

    Bunun yanında Standart, Yaşlı, Genç ve Çocuk olmak üzere dört farklı uyku modu ile farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre çalışma senaryoları sunulurken, iç ünite kendini temizleme fonksiyonu bakım kolaylığı sağlamayı hedefliyor.

    Hisense Max Comfort: Sessiz ve konforlu

    Orta segmentte konumlanan Max Comfort serisi ise özellikle sessiz çalışma performansıyla yaşam alanlarında yüksek konfor isteyenler için geliştirildi. Şirketin paylaştığı verilere göre belirli modellerde ses seviyesi 19 dB(A) seviyesine kadar düşüyor.

    Hisense klimalar Türkiye'de satışta Tam Boyutta Gör

    Universal Unit yapısı sayesinde hem tekli split hem de multi split sistemlerle uyumlu çalışabilen Max Comfort, ayrılabilir yapısı ve kolay montaj braketi tasarımıyla kurulum sürecini kolaylaştırıyor. Hi-Checker 3.0 altyapısı ise teknik izleme ve servis süreçlerine destek sağlıyor. Sessiz çalışma, kolay kullanım ve pratik bakım özellikleriyle Max Comfort, evlerde yaz konforunu artıran güçlü bir seçenek sunuyor.

    Energy Pro X: Premium klima isteyenlere

    Hisense'in premium sınıfa yönelik klima serisi Energy Pro X, yüksek enerji verimliliği ve akıllı sensör teknolojileriyle öne çıkıyor. A+++ enerji sınıfında yer alan bu klimalarda düşük elektrik tüketimi göze çarpıyor.

    Hisense klimalar Türkiye'de satışta

    Serinin öne çıkan akıllı özellikleri arasında Smart Eye teknolojisi yer alıyor. Kızılötesi sensör aracılığıyla kullanıcı konumunu algılayan bu sistem, hava akışını optimize etmeye yardımcı oluyor. Takip Et Modu’nda hava akışı kullanıcının bulunduğu yöne yönlendirilirken, Doğrudan Üflemeden Kaçın Modu’nda hava akışının doğrudan kullanıcının üzerine gelmesi engelleniyor.

    Bir diğer akıllı özellik olan TMS Kontrol teknolojisi ise sıcaklık, nem, hava akışı ve kullanıcı konumu gibi verileri değerlendirerek iç ortam koşullarının optimize edilmesine destek oluyor. 18 dB(A)'ya kadar düşen ses seviyesi ve güç-kapasite istatistiklerinin ConnectLife uygulaması üzerinden takip edilebilmesiyle Energy Pro X, yaz aylarında enerji verimli, akıllı ve konforlu bir iklimlendirme deneyimi sunuyor.

    Hisense için Türkiye’nin odak noktalardan biri olduğuna vurgu yapan Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan Vodeb, şunları söyledi:

    “Türkiye, dinamik yapısı ve teknolojiye olan ilgisiyle Hisense'in en stratejik odak noktalarından biri. Klima ürün grubumuzla Türkiye'deki kullanıcılara sadece bir ürün değil, bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Enerji verimliliğini, akıllı bağlantılı yaşam konforunu ve sessiz çalışma performansını bir arada sunan modellerimiz, Türkiye'deki kullanıcılara ev yaşamında yeni bir standart kazandıracak. Önümüzdeki dönemde ürün serilerimizi daha da genişleterek Türkiye'deki varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

    Hisense Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticari Direktörü Ekin Doğan Çomak ise Türkiye'de tüketicilerin artık yalnızca güçlü performansa değil, enerji verimliliği, akıllı teknolojiler ve kullanım kolaylığına da önem verdiğini belirterek, giriş seviyesinden premium segmente kadar uzanan ürün gamını önümüzdeki dönemde daha da genişletmeyi planladıklarını söyledi.

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