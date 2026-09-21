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    Hisense'ten Süper Lig severlere özel kampanya: 12 ay TOD hediye

    Hisense'in yeni kampanyası kapsamında belirli TV modellerini satın alanlara 12 aylık TOD Süper Dolu Paketi hediye ediliyor. Süper Lig'in yanı sıra farklı spor ve eğlence içeriklerine erişim sunuyor.

    Hisense'ten Süper Lig severlere özel kampanya Tam Boyutta Gör
    Türkiye’ye güçlü giriş yapan Hisense, büyük bir iş birliği başlatarak TV satın alanlara 12 Aylık Tod Süper Dolu Paketi hediye etmeye başladı. Ekim sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında kullanıcılar Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Formula 1’i ek ücret ödemeden izleyebilecek.

    Kampanyaya nasıl başvurulur?

    31 Ekim’e kadar Hisense’in 55”, 65” ve 75” boyutlarındaki U7S Pro, U7SE, E8S, E7S Pro veya E7S modellerini satın alan ve servis tarafından montajını yapan kullanıcılar 6.348 TL değerindeki 12 Aylık Tod Süper Dolu Paketi hediyesi kazanıyor. Kampanyadan ilk 2.500 müşteri faydalanabilecek. Satın aldıktan ve Hisense yetkili servisleri tarafından kurulum yapıldıktan sonra Hisense web sitesinden kod için başvuru yapabilirsiniz.

    TOD Süper Dolu Paket içeriği

    • Trendyol Süper Lig
    • İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, Liga Portugal
    • Formula 1
    • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
    • WTA
    • Tod Studios, Paramount ve dünyaca ünlü stüdyolardan diziler, filmler
    • Canlı TV kanalları

    Ülkemizde satılan Hisense televizyon modelleri VIDAA TV işletim sistemi ile geliyor. Bu platformda TOD’un yanı sıra Youtube, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV gibi popüler platformların uygulamaları mevcut.

    Hisense TV'lerde spor ve film deneyimi

    Kampanyaya dahil olan E7S ve E7S Pro modelleri, Hisense'in Hi-QLED TV serisinde yer alıyor. Modeller, canlı renkler ve yüksek kontrastlı görüntü deneyiminin yanı sıra VIDAA akıllı TV platformuyla geliyor.

    E7S günlük televizyon ve eğlence ihtiyaçlarına odaklanırken E7S Pro, gelişmiş hareket performansı ve oyun özellikleriyle özellikle spor, film ve oyun içeriklerinde daha akıcı görüntü sunmayı hedefliyor.

    Hisense'in ULED MiniLED televizyonları ise yüksek parlaklık, kontrast ve yapay zeka destekli görüntü teknolojileriyle öne çıkıyor. U7SE modeli Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği sunarken, gelişmiş hareket teknolojileri hızlı sahnelerde ve spor karşılaşmalarında daha akıcı görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor.

    E8S serisi ise ULED MiniLED teknolojisini Hisense'in yapay zeka destekli Hi-View işlemcisiyle bir araya getiriyor. İşlemci, görüntüyü anlık olarak analiz ederek karanlık sahnelerde daha derin siyahlar ve parlak bölümlerde daha yüksek detay sunmayı amaçlıyor.

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