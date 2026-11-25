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Oynat LG'nin ardından Hisense akıllı televizyonların da kullanıcıları gözetlediği iddia edildi. Televizyonların ses verilerini her iki virgül yedi saniyede bir İsrailli bir reklam şirketine gönderdiği belirtiliyor. Toplanan yetmiş iki bitlik bu verilerle kullanıcıların ne izlediği belirleniyor ve cihaz kimliği üzerinden kişiselleştirilmiş reklamlar sunuluyor. Bu durum televizyonun gelişmiş görüntüleme ayarları kapatılarak engellenebiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör LG, yakın zamanda LG Akıllı TV'lerin ekran görüntüleri ve ses kayıtları da dahil olmak üzere endişe verici miktarda kullanıcı verisi kaydetmesiyle ilgili bir tartışmaya dahil olmuştu. Birçok kişi, bunu yapan tek TV şirketinin LG olmadığını düşünüyordu. Şimdi bir kullanıcı, Hisense TV'lerin de kullanıcıları gözetlediği iddiasını ortaya attı.

LG akıllı TV’lerin ekran kapalıyken ses kaydı yaptığı ortaya çıkt 2 ay önce eklendi

Hisense TV'ler ses verilerini toplayıp reklam şirketine gönderiyor

Hisense televizyonların HDMI dahil olmak üzere tüm ses çıkışlarından veri toplayarak bunu 72 bitlik bir veri dizisine dönüştürdüğü öne sürüldü. Toplanan bu veriler, her 2.7 saniyede bir Tel Aviv merkezli İsrailli bir reklam şirketi olan Nexxen'e gönderiliyor. 72 bitlik ses verisi, kullanıcıların hangi programları ve reklamları izlediği de dahil olmak üzere ekrandaki görüntüleri tanımlayabiliyor gibi görünüyor.

Veriler ayrıca, reklam şirketinin kullanıcı davranışını bireysel cihazlarla ilişkilendirmek için kullanabileceği benzersiz bir cihaz tanımlayıcısı da içeriyor.

Daha basit bir ifadeyle, Hisense TV'lerin hangi programları/filmleri izlediğiniz ve hangi reklamlara dikkat ettiğiniz gibi şeyleri bildiği bildiriliyor. Şirket daha sonra bu verileri size göstereceği reklamları vb. ayarlamak için kullanıyor.

Sorunun bir çözümü var!

TV'nin kullanıcının ne izlediğini ve ne zaman izlediğini belirleyebilmesi, özellikle verilerin işlenmek üzere üçüncü tarafa gönderilmesi büyük gizlilik sorunu. Kullanıcı raporuna göre, TV'nin kurulum sırasında ses verisi toplamayı otomatik olarak etkinleştirmesi sorunu daha da kötüleştiriyor. Neyse ki sorunun çözümü var; Ayarlar - Sistem - Gelişmiş Ayarlar’a gidip “Gelişmiş Görüntüleme Hizmetini Kabul Et" seçeneğini devre dışı bırakmak.

Ardı ardına yaşanan olaylardan sonra artık televizyon şirketlerinin kullanıcı verilerini gizlice toplamayı bırakması, veri toplama iznini isteğe bağlı bir seçenek olarak açıkça sunmaları gerekiyor.

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