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    Hisense yeni TV ve klima modellerini Türkiye’ye getirdi

    Hisense, 116 inçlik RGB MiniLED televizyonu 116UXQ ile UR8 ve UR9 serilerini tanıttı. Marka, Türkiye’deki TV ve klima ürün gamını 2027’den itibaren yeni kategorilerle genişletmeyi hedefliyor

    Hisense yeni TV ve klima modellerini Türkiye’ye getirdi Tam Boyutta Gör
    Hisense, Türkiye pazarındaki ürün portföyünü yeni televizyon ve klima modelleriyle genişletti. Geçen hafta İstanbul’da düzenlenen lansmanda Hisense’in Türkiye’deki ürünleri tanıtıldı.

    Hisense ülkemizdeki TV yelpazesini RGB MiniLED teknolojisine sahip UR8 ve UR9 ailesi 116 inçlik dev boyutlu 116UXQ modeli ile genişletti. Başlangıçta 55,65 ve 75 inç modellerle giriş yapan Hisense şimdi 116 inçe kadar seçenek sunuyor.

    Hisense yeni TV ve klima modellerini Türkiye’ye getirdi Tam Boyutta Gör
    Televizyonların yanı sıra Hisense’in Türkiye’de daha önce satışa sunduğu Hi-Smart, Max Comfort ve Energy Pro X klima serilerine şimdi Air Master modeli de eklendi. Lansmanda henüz Türkiye’de satışa sunulmayan beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin de yer aldığı “Hisense ile Geleceğin Evi” deneyim alanı oluşturuldu. Hisense'in TV ve klima ile başlayan yolculuğunun 2027’den itibaren yeni ürün kategorileriyle kademeli olarak büyütüleceği duyuruldu.

    Yeni ürün kategorileri geliyor

    Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan Vodeb, Türkiye'nin önemli bir pazar olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

    "Türkiye, Hisense için uzun vadeli potansiyeline inandığımız önemli bir pazar. Bu nedenle önceliğimiz yalnızca ürünlerimizi satışa sunmak değil, yerel ekibimiz, güçlü satış ve dağıtım iş ortaklarımız ve güvenilir satış sonrası hizmet ağımızla doğru temelleri oluşturmak oldu. TV ve klima ile başlayan yolculuğumuzu 2027’den itibaren yeni ürün kategorileriyle kademeli olarak büyütmeyi planlıyoruz. Bu yolculuğun merkezinde ‘Ulaşılabilir Lüks’ yaklaşımımız var. İleri teknolojinin, güçlü tasarımın ve üstün deneyimin yalnızca belirli bir kesime değil, çok daha fazla insana ulaşması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’deki hikayemizi de tek başımıza değil, iş ortaklarımız ve tüketicilerimizle birlikte yazmak istiyoruz"

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