Hisense yeni TV ve klima modellerini Türkiye’ye getirdi

Hisense ülkemizdeki TV yelpazesini RGB MiniLED teknolojisine sahip UR8 ve UR9 ailesi 116 inçlik dev boyutlu 116UXQ modeli ile genişletti. Başlangıçta 55,65 ve 75 inç modellerle giriş yapan Hisense şimdi 116 inçe kadar seçenek sunuyor.
Yeni ürün kategorileri geliyor
Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan Vodeb, Türkiye'nin önemli bir pazar olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:
"Türkiye, Hisense için uzun vadeli potansiyeline inandığımız önemli bir pazar. Bu nedenle önceliğimiz yalnızca ürünlerimizi satışa sunmak değil, yerel ekibimiz, güçlü satış ve dağıtım iş ortaklarımız ve güvenilir satış sonrası hizmet ağımızla doğru temelleri oluşturmak oldu. TV ve klima ile başlayan yolculuğumuzu 2027’den itibaren yeni ürün kategorileriyle kademeli olarak büyütmeyi planlıyoruz. Bu yolculuğun merkezinde ‘Ulaşılabilir Lüks’ yaklaşımımız var. İleri teknolojinin, güçlü tasarımın ve üstün deneyimin yalnızca belirli bir kesime değil, çok daha fazla insana ulaşması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’deki hikayemizi de tek başımıza değil, iş ortaklarımız ve tüketicilerimizle birlikte yazmak istiyoruz"Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: