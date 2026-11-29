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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Utah Üniversitesi, dokunma hissini geri kazandıran biyonik bir el geliştirdi. Sinir sistemine doğrudan bağlanan protez, ilk kez ev ortamında bağımsız şekilde kullanılmaya başlandı. Cihazı deneyen ilk hasta Avi Davidson, bu teknoloji sayesinde nesnelere uyguladığı basıncı hissedebiliyor, mutfakta kolayca yemek yapabiliyor ve yumurta gibi hassas objeleri kırmadan kavrayabiliyor. Teknolojinin gelecekte farklı protezlerde de kullanılması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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ABD'deki Utah Üniversitesi araştırmacıları, sinir sistemine doğrudan bağlanarak kullanıcısına dokunma hissi verebilen deneysel bir biyonik el geliştirdi. Cihazı deneyen ilk kişi olan Avi Davidson, artık protez eliyle yumurta kırabiliyor, yemek hazırlayabiliyor ve dokunduğu nesnelere uyguladığı basıncı hissedebiliyor.

Doğrudan sinir sistemine bağlanıyor

Geleneksel protez eller, kullanıcının uzvunu hareket ettirmesine yardımcı olsa da dokunma ve basınç hissini geri kazandırma konusunda önemli sınırlamalara sahip. Utah Üniversitesi araştırmacılarının üzerinde çalıştığı yeni sistem ise biyonik el ile insanın sinir sistemi arasında çift yönlü bağlantı kurarak bu sorunu aşmayı hedefliyor.

Araştırmada kullanılan protez, Star Wars evrenindeki Luke Skywalker karakterinden adını alan LUKE biyonik kolu temel alıyor. 2000'li yıllarda geliştirilmeye başlanan sistem ilk olarak 2014'te klinik deneylerde kullanılmış ve aynı yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almıştı. Ancak yeni araştırmanın asıl odağında protezin kendisinden ziyade insan sinir sistemiyle kurulan bağlantı yöntemi bulunuyor. Bu yöntem gelecekte çok daha gelişmiş protezlere aktarılabilir.

Sistem sayesinde kullanıcı yalnızca protezin parmaklarını ve bileğini hareket ettirmekle kalmıyor, aynı zamanda tuttuğu nesneye ne kadar basınç uyguladığını da hissedebiliyor. Böylece üzüm, yumurta gibi hassas nesneleri zarar vermeden tutmak veya bir başkasının elini kavramak mümkün hale geliyor.

Bu teknolojiyi deneyen dokuzuncu kişi olan 33 yaşındaki Avi Davidson ise protez eli evine götürerek bağımsız şekilde kullanmaya başlayan ilk katılımcı oldu. Araştırmacılar, Davidson'ın günlük yaşamındaki deneyimlerinin teknolojinin laboratuvar dışındaki gerçek kullanımını anlamalarına yardımcı olmasını bekliyor.

Sinirlere yüzlerce elektrot yerleştirildi

Tam Boyutta Gör Teknolojinin çalışabilmesi için Utah Üniversitesi ekibi, protezi kullanacak kişinin kolundaki sinirlerle doğrudan bağlantı kurdu. Bu yıl ocak ayının sonunda gerçekleştirilen ameliyatta Davidson'ın kolundaki üç sinir açığa çıkarıldı. Her bir sinire 100 iğneden oluşan elektrot dizileri yerleştirildi. Sinir dokusunun esnek yapısı nedeniyle elektrotları doğrudan iterek yerleştirmek yerine basınçlı hava kullanan özel bir mekanizmadan yararlanıldı. İğneler yüksek hızla sinir dokusuna gönderilerek elektrotların sinirlerle bağlantı kurması sağlandı.

Araştırmacılar ayrıca sinirlerin çevresindeki kaslara 24 elektrot daha yerleştirdi. Böylece sistem hem sinirlerden gelen hareket komutlarını okuyabilecek hem de kullanıcıya duyusal geri bildirim sağlayabilecek bir altyapıya kavuştu.

Ameliyatın ardından araştırmacılar, Davidson'ın sinirlerinden gelen elektriksel sinyalleri protezin hareketlerine dönüştürecek bilgisayar sistemini eğitti. Bu süreç iki ayrı aşamadan oluştu.

Tam Boyutta Gör İlk aşamada Davidson'dan elini, bileğini ve parmaklarını hareket ettirdiğini hayal etmesi istendi. Araştırmacılar, bu sırada sinirlerde oluşan elektriksel aktiviteleri yüzlerce bağlantı noktasından kaydederek hangi sinyallerin hangi hareketlere karşılık geldiğini belirledi. Bu işlemin yaklaşık beş dakikada tamamlandığı aktarıldı.

İkinci aşamada ise dokunma hissinin oluşturulması üzerinde çalışıldı. Araştırmacılar elektrot bağlantı noktalarını tek tek uyararak Davidson'ın hangi bölgelerde ne hissettiğini belirledi. Ardından elektriksel uyarıların şiddetini değiştirerek farklı duyusal tepkileri eşleştirdi. Protezden gelen sinyallerin dokunma hissine dönüştürülmesini sağlayan bu kalibrasyon yaklaşık üç gün sürdü.

Sistemin bağlantıları daha sonra günlük kullanım için sadeleştirildi. Davidson, protezi kullanmak istediğinde koluna takıyor, dışarıda kalan bağlantı kablolarını bağlıyor ve küçük bir bilgisayar aracılığıyla sistemi etkinleştiriyor.

Biyonik el günlük hayatta kullanılmaya başlandı

Laboratuvar ortamında geliştirilen sistemin gerçek yaşamda ne kadar işlevsel olduğunu görmek isteyen araştırmacılar, Davidson'ın protezi evinde kullanmasına izin verdi. 10 Temmuz'dan bu yana cihazı günlük yaşamında deneyen Davidson, yemek hazırlamak, mutfak gereçlerini kullanmak ve nesneleri taşımak gibi işlerde ilerleme kaydetti.

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Özellikle hassas kavrama gerektiren hareketlerde duyusal geri bildirimin önemli avantaj sağladığı görülüyor. Davidson, protez eliyle yumurta kırıp omlet hazırlamayı başardı. İlk zamanlarda adını yazması birkaç dakika sürerken artık aynı işlemi saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor.

Davidson, protezi haftanın yaklaşık altı günü kullanıyor. Gün içerisinde bir veya iki kez pilini değiştirmesi gerekiyor. Bununla birlikte yaklaşık 2,3 kilogram ağırlığındaki cihazın uzun süreli kullanımda fiziksel yük oluşturduğu belirtiliyor.

Araştırma sırasında beklenmedik bazı sorunlar da ortaya çıktı. Davidson zaman zaman protez elinde ağrı ve bileğinde sertlik hissettiğini söylüyor. İlginç bir şekilde biyonik bileğini, doğal bileğinde olduğu gibi esneterek bu gerginliği azaltabiliyor.

Araştırmacılar bu durumun neden olduğunu henüz açıklayamıyor. Normal bir elde esneme hareketi, ön kola uzanan tendonları gererken biyonik kolda böyle tendonlar bulunmuyor. Hareket yalnızca protezin mekanik aktüatörlerini çalıştırıyor. Bilim insanları, hissin beynin kayıp eli halen vücudun bir parçası olarak temsil etmesiyle ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Biyonik uzuvlar beyin ve sinir sistemini nasıl etkiliyor?

Tam Boyutta Gör Utah Üniversitesi ekibi, araştırmayı yalnızca protezin hareket kabiliyetini geliştirmek için yürütmüyor. Bilim insanları, iki yönlü sinir bağlantısının uzun vadede beyin ve sinir sistemi üzerindeki etkilerini de incelemek istiyor.

Bu kapsamda Davidson'ın araştırma öncesinde beyin taramaları gerçekleştirildi. Amaç, kaybettiği elinin beyindeki temsilini belirlemekti. Araştırmacılar, biyonik eli kullanmaya devam etmesinin bu temsili değiştirip değiştirmeyeceğini araştıracak. Elde edilecek sonuçların doğuştan uzuv eksikliği yaşayan kişilerin biyonik protezlere nasıl uyum sağlayabileceği konusunda da bilgi sunması bekleniyor.

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Ekip, daha geniş kapsamlı bir klinik araştırma gerçekleştirmeyi ve iki yönlü duyusal bağlantı teknolojisinin FDA onayını almasını hedefliyor. Böylece sistemin sağlık sigortası kapsamına alınmasının da önü açılabilir.

Teknolojinin gelecekteki kullanım alanları ise yalnızca biyonik ellerle sınırlı olmayabilir. Araştırmacılar, aynı sinir bağlantısı yaklaşımının tekerlekli sandalyeler ve uzaktan kumandalar gibi farklı cihazların kontrol edilmesini sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Mevcut klinik deneyin en az 2027 Ocak ayının sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Davidson'ın implantları ve protezi bu tarihten sonra kullanıp kullanamayacağı ise araştırmanın ilerleyişine ve finansman durumuna bağlı olacak. Deney sona erdiğinde implantların çıkarılması için ikinci bir ameliyat yapılması gerekecek.

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