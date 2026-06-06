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    Ajan 47 geri dönüyor: HITMAN Classic Trilogy Remastered duyuruldu

    IO Interactive ve Saber Interactive, Hitman Classic Trilogy Remastered'ı duyurdu. 2027 yılında PC ve yeni nesil konsollara çıkış yapacak seri, ilk üç oyunun yeniden düzenlenmiş sürümlerini içeriyor.

    Hitman Classic Trilogy Remastered duyuruldu Tam Boyutta Gör
    IO Interactive Showcase'de duyurulan Hitman Classic Trilogy Remastered, Saber Interactive tarafından geliştiriliyor ve 2027 yılında PC, PlayStation ve Xbox konsollara çıkış yapacak. Bu derleme, Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin ve Hitman: Contracts oyunlarının yeniden düzenlenmiş sürümlerini içeriyor.

    Hitman Classic Trilogy Remastered, 2027'de PC, PS5 ve Xbox Series X/S'e çıkış yapacak

    Orijinal oyunla aynı sanat yönetimini koruyan yeniden düzenlenmiş üçleme, geliştirilmiş karakter modelleri, yüksek çözünürlüklü dokular ve büyük ölçüde iyileştirilmiş ortamlar sunuyor. Eskiden bulanık dokulara sahip olan sahil şeridindeki binalar artık tamamen işlenmiş durumda. Su bile eskisinden çok daha iyi görünüyor. Ayrıca Fotoğraf Modu da var.

    Oynanış açısından, kılık değiştirme, gizlilik ve hedefleri ortadan kaldırmanın çeşitli yollarıyla, bilinen klasik Hitman deneyimini sunacak.

    Hitman Classic Trilogy Remastered, daha önce Nintendo Switch için büyük başarı yakalayan Tomb Raider I-III Remastered, Tomb Raider IV-VI Remastered, Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: The Master Chief Collection ve The Witcher 3: Wild Hunt oyunları üzerinde çalışan Saber Interactive'in en yeni yeniden yapım projesi.

    Yayıncı ve geliştirici Saber Interactive ile geliştirici IO Interactive, HITMAN Classic Trilogy Remastered'ın PlayStation 5, Xbox Series ve PC (Steam) için piyasaya sürüleceğini duyurdu. Oyun 2027'de çıkacak.

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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 3 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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