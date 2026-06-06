Ajan 47 geri dönüyor: HITMAN Classic Trilogy Remastered duyuruldu

Hitman Classic Trilogy Remastered, 2027'de PC, PS5 ve Xbox Series X/S'e çıkış yapacak
Orijinal oyunla aynı sanat yönetimini koruyan yeniden düzenlenmiş üçleme, geliştirilmiş karakter modelleri, yüksek çözünürlüklü dokular ve büyük ölçüde iyileştirilmiş ortamlar sunuyor. Eskiden bulanık dokulara sahip olan sahil şeridindeki binalar artık tamamen işlenmiş durumda. Su bile eskisinden çok daha iyi görünüyor. Ayrıca Fotoğraf Modu da var.
Oynanış açısından, kılık değiştirme, gizlilik ve hedefleri ortadan kaldırmanın çeşitli yollarıyla, bilinen klasik Hitman deneyimini sunacak.
Hitman Classic Trilogy Remastered, daha önce Nintendo Switch için büyük başarı yakalayan Tomb Raider I-III Remastered, Tomb Raider IV-VI Remastered, Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: The Master Chief Collection ve The Witcher 3: Wild Hunt oyunları üzerinde çalışan Saber Interactive'in en yeni yeniden yapım projesi.
Yayıncı ve geliştirici Saber Interactive ile geliştirici IO Interactive, HITMAN Classic Trilogy Remastered'ın PlayStation 5, Xbox Series ve PC (Steam) için piyasaya sürüleceğini duyurdu. Oyun 2027'de çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.