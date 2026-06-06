Ajan 47 geri dönüyor: HITMAN Classic Trilogy Remastered duyuruldu

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Tam Boyutta Gör IO Interactive Showcase'de duyurulan Hitman Classic Trilogy Remastered, Saber Interactive tarafından geliştiriliyor ve 2027 yılında PC, PlayStation ve Xbox konsollara çıkış yapacak. Bu derleme, Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin ve Hitman: Contracts oyunlarının yeniden düzenlenmiş sürümlerini içeriyor.

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Hitman Classic Trilogy Remastered, 2027'de PC, PS5 ve Xbox Series X/S'e çıkış yapacak

Orijinal oyunla aynı sanat yönetimini koruyan yeniden düzenlenmiş üçleme, geliştirilmiş karakter modelleri, yüksek çözünürlüklü dokular ve büyük ölçüde iyileştirilmiş ortamlar sunuyor. Eskiden bulanık dokulara sahip olan sahil şeridindeki binalar artık tamamen işlenmiş durumda. Su bile eskisinden çok daha iyi görünüyor. Ayrıca Fotoğraf Modu da var.

Oynanış açısından, kılık değiştirme, gizlilik ve hedefleri ortadan kaldırmanın çeşitli yollarıyla, bilinen klasik Hitman deneyimini sunacak.

Hitman Classic Trilogy Remastered, daha önce Nintendo Switch için büyük başarı yakalayan Tomb Raider I-III Remastered, Tomb Raider IV-VI Remastered, Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: The Master Chief Collection ve The Witcher 3: Wild Hunt oyunları üzerinde çalışan Saber Interactive'in en yeni yeniden yapım projesi.

Yayıncı ve geliştirici Saber Interactive ile geliştirici IO Interactive, HITMAN Classic Trilogy Remastered'ın PlayStation 5, Xbox Series ve PC (Steam) için piyasaya sürüleceğini duyurdu. Oyun 2027'de çıkacak.

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HITMAN Classic Trilogy Remastered duyuruldu

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