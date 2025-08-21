Ezber bozan keşif: Hızlı şarj, çinko iyon bataryaların ömrünü uzatıyor

Araştırmaya göre hızlı şarj sırasında lityum-iyon bataryalarda görülen klasik bozulmaların çinko-iyon bataryalarda ortaya çıkmıyor. Aksine, hızlı şarjın bataryaların yapısını iyileştirdiği ve performansını artırdığı ortaya kondu. Araştırama ekibinin bulguları ise Nature Communications dergisinde yayımlandı.
Çinko neden önemli?
Lityum, halihazırda elektrifikasyon endüstrisinin temel direklerinden birisi ancak nispeten nadir bir element. Çinko ise lityuma kıyasla hem daha ucuz hem daha güvenli hem de bol bir element. Bu nedenle uzun süredir enerji depolama çözümleri için umut vadeden bir aday olarak görülüyor. Ancak çinko-iyon bataryaların önünde ciddi bir engel vardı: dendrit oluşumu. Bu yapılar, şarj sırasında iğne benzeri metal çıkıntılar oluşarak bataryayı kısa devreye sürükleyebiliyor.
Ekip, bu keşfi gerçekleştirmek için çinko davranışını gerçek zamanlı izleyebilen özel bir cihaz geliştirdi. Böylece farklı şarj hızlarında çinkonun nasıl şekillendiğini yan yana gözlemleme imkânı buldular. Genellikle batarya araştırmalarında tek bir değişken test edilirken, bu yöntem sayesinde çok daha hızlı ve kapsamlı sonuçlar elde edildi.
Ticari kullanım için umut
Şimdilik bataryanın anot tarafında büyük bir ilerleme sağlanmış durumda. Ancak katotun performansı halen geliştirilmesi gereken bir alan olarak kalmaya devam ediyor. Araştırmacılar ayrıca çinko karışımları üzerinde de çalışarak bataryayı daha dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor.
Çinko-iyon bataryaların potansiyeli yalnızca telefon ya da bilgisayarlarla sınırlı değil. Güneş enerjisinin depolanması, şebeke dengeleme ve acil durum güç kaynakları gibi kritik alanlarda kullanılabileceği öngörülüyor. Lityum fiyatlarının dalgalı seyri ve tedarik zincirindeki sorunlar düşünüldüğünde, çinko önemli bir alternatif olarak masada kalmaya devam ediyor. Araştırma ekibine göre doğru adımlar atıldığı takdirde bu bataryalar 5 yıl içinde ticari kullanıma hazır hale gelebilir. Özellikle enerji depolama alanında yeni bir dönem bu sayede başlayabilir.
