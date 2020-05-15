Hızlı ve Güvenilir İşlem İçin Paykasa

İnternetin yaşamımızda her geçen gün daha fazla yer kaplamasının en önemli etkilerini değişen tüketim alışkanlıklarında görmek mümkündür ve dolayısıyla ihtiyaçlar da, değişen tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak farklılık göstermeye başlar. Nitekim Paykasa ön ödemeli sanal kart da internet kullanıcılarının güvenilir ve hızlı işlem yapma ihtiyacına paralel gelişen bir ödeme metodu olarak tam bu noktada karşımıza çıkar.



Paykasa Nedir ?



Paykasa, tüketicilerin dijital ortamlarda hızlı ve güvenilir işlem yapma ihtiyacına karşılık olarak ortaya çıkan, çeşitli harf ve rakamlardan oluşan 16 haneli güvenlik kodu ile çözülmesi imkansıza yakın bir şifrelemeye sahip olan, tek kullanımlık olması dolayısıyla kredi kartlarında karşılaştığımız çalıntı ya da kayıp gibi problemlere kökünden çözüm bulan, kişisel hiçbir bilgi barındırmadığı için internet ortamında iz bırakmadan alışveriş yapmamızı sağlayan ve işlem sonrasında kartımızda kalan bakiyenin TL karşılığını geri alabilmemize imkan veren bir ön ödemeli sanal kart sistemi olarak tanımlanabilir.



Paykasa Nasıl Kullanılır ?



Paykasa, güvenilir olduğu kadar hızlı işlem yapabilme kabiliyeti ile de ön plana çıkan bir ödeme metodudur ve ödeme esnasında yalnızca 16 haneli güvenlik kodunun kullanılıyor olması “Paykasa ile ödeme ya da alışveriş yapmak oldukça kolaydır.” ifadesini net bir şekilde doğrular.

E-ticaret sitelerinde Paykasa ile alışveriş ya da online oyunlarda para yatırma işlemi yaparken;

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Ödeme sayfamıza geldikten sonra ödeme metodu olarak “Paykasa - Sanal Kart” seçeneğini tercih etmemiz.

Daha sonrasında ise kartımızın 16 haneli güvenlik kodunu ödeme sekmesine girmemiz.

yeterli olacaktır.

Görüldüğü üzere Paykasa ile ödeme yaparken CVC ya da mobil onay kodu gibi süreci uzatan detaylara ihtiyacımız yoktur.

Paykasa Kartımda Kalan Bakiyeyi Ne Yapmalıyım ?



Paykasa kartın tek kullanımlık olması dolayısıyla yapacağımız işlem sonrasında kartımızda bakiye kalması durumuyla karşılaşmamız mümkündür.

100 Euro’luk bir Paykasa kart satın aldığımızı ve bu kartı kullanarak 85 Euro’luk bir alışveriş ya da para yatırma işlemi yaptığımızı düşünelim. Kalan 15 Euro’nun TL karşılığını birkaç basit adımdan oluşan Paykasa bozdurma işlemleri sonrasında almamız mümkündür.

Burada altı çizilmesi gereken nokta; Paykasa bozum işlemlerinin yalnızca Paykasa Türkiye lisanslı satış noktalarında yapılması gerektiğidir. Güvenilir olmayan art niyetli satıcılarda yapılan işlemlerde mağduriyetler görülmesi Paykasa bozum işlemlerinde çok sık karşılaşılan bir durumdur.



Paykasa Yasal Mıdır ?



Yükleniciliğini İngiltere merkezli Ceresline Voucher Limited’in üstlendiği Paykasa, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “yasal” olarak kabul edilen bir ödeme metodudur ve ülkemizde de N11 ve Hepsiburada başta olmak üzere binlerce e-ticaret sitesinin ödeme yöntemleri içerisinde yer alır.

Burada önemli bir ayrım noktası; Paykasanın illegal işlemlerde kullanıldığı takdirde tahmin edilebileceği gibi yasal statüsünün ortadan kalkacağıdır.



Paykasa Güvenilir Midir ?



Paykasa ön ödemeli sanal kart; milyonlarca kombinasyona sahip 16 haneli güvenlik kodu, içerisinde herhangi bir kişisel bilgi barındırmaması ve tek kullanımlık olması dolayısıyla en güvenilir ödeme yöntemlerinin başında gelir.



Paykasa’da Yaş Sınırı Var Mıdır ?



Yüklenici firma tarafından belirlenen yaş sınırı 18 olmakla birlikte paykasa.club’dan yapacağınız Paykasa satın alma işlemlerinde firma politikaları gereğince yaş sınırı 22 olarak belirlenmiştir.



Güvenilir ve Ucuz Paykasanın Adresi : Paykasa.club



Paykasa’nın Türkiye’deki ilk lisanslı satış noktalarından biri olan, uzman personeli ve çözüm odaklı bakış açısı ile hızlı, güvenilir ve ucuz Paykasa’nın vazgeçilmez adresi haline gelen paykasa.club’dan Paykasa sanal kart satın almanın yanında Paykasa bozdurma işlemleri de yapabilir, paykasa.club’ın üstün hizmet standartlarını deneyimleme şansı elde edebilirsiniz..

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