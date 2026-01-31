Hızlı ve Öfkeli 11 için beklenen açıklama geldi: Hem adı hem çıkış tarihi belli oldu

Fast Forever (Hızlı ve Öfkeli 11), Yarım Kalan Hikâyeyi Tamamlayacak
Filmin ismi değişmiş olsa da hikâyede köklü bir değişiklik beklenmiyor. Fast Forever, Fast X'in yarım kalan hikâyesini tamamlayacak. Bu yüzden Jason Momoa da Fast X'teki rolüyle geri dönecek.
Fast X'in de yönetmeni olan Louis Leterrier tarafından çekilecek Fast Forever'da serinin yıldızı olan Vin Diesel'ın yanı sıra Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Sung Kang gibi isimlerin de önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönmesi bekleniyor.
Filmin çekim tarihi henüz netleşmemiş olsa da Mart 2028'de çıkış tarihini yetişmesi için muhtemelen bu yıl içinde sete çıkılacaktır.