    Hızlı ve Öfkeli 11 için beklenen açıklama geldi: Hem adı hem çıkış tarihi belli oldu

    Yaşanan sorunlar sebebiyle birkaç kez ertelenmek zorunda kalan Hızlı ve Öfkeli 11 için beklenen açıklama geldi. Filmin adını Fast Forever olarak duyuran Universal, vizyon tarihini de açıkladı.

    Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak; Vizyon tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli serisinin büyük finalini yapacağı 11. filmin normalde geçtiğimiz yıl gösterime girmesi planlanıyordu. Ancak hazırlık sürecinde yaşanan sorunlar, filmin çekimlerine bile başlanamamasına sebep oldu. Öyle ki Universal filmi süresiz olarak ertelemek zorunda kaldı. O günden beri akıbeti merak konusu olan Hızlı ve Öfkeli 11 için işler sonunda rayına oturmuş gibi görünüyor. Universal, bugün bir açıklama yaparak filmin 17 Mart 2028'de vizyona gireceğini duyurdu. İlk başta Fast X: Part II olarak duyurulan filmin ismi Fast Forever olarak değiştirildi.

    Fast Forever (Hızlı ve Öfkeli 11), Yarım Kalan Hikâyeyi Tamamlayacak

    Filmin ismi değişmiş olsa da hikâyede köklü bir değişiklik beklenmiyor. Fast Forever, Fast X'in yarım kalan hikâyesini tamamlayacak. Bu yüzden Jason Momoa da Fast X'teki rolüyle geri dönecek.

    Fast X'in de yönetmeni olan Louis Leterrier tarafından çekilecek Fast Forever'da serinin yıldızı olan Vin Diesel'ın yanı sıra Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Sung Kang gibi isimlerin de önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönmesi bekleniyor.

    Filmin çekim tarihi henüz netleşmemiş olsa da Mart 2028'de çıkış tarihini yetişmesi için muhtemelen bu yıl içinde sete çıkılacaktır.

