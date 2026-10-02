Hızlı ve Öfkeli dizisi resmi onayı aldı: İşte yayın tarihi ve ilk detaylar

Hızlı ve Öfkeli Dizisi 2028'de Çıkacak
Peacock'ın Fast & Furious dizisini Mike Daniels ve Wolfe Coleman ikilisi hazırlayacak. İkili daha önce Jennifer Lopez'in başrolünü üstlendiği Shades of Blue dizisinde birlikte çalışmıştı. Daha önce senarist olarak görev aldıkları diğer projeler arasında One Tree Hill ve Sons of Anarchy gibi yapımlar var.
Hem orijinal serisinin yapımcısı olan Neal H. Moritz, hem de Vin Diesel projede yapımcı olarak yer alacak.
Universal, Hızlı ve Öfkeli dizisinin 2028'de çıkacağını duyurdu. Hatırlarsanız daha önce 11. filmin vizyon tarihi de 17 Mart 2028 olarak duyurulmuştu. Eğer film bir kez daha ertelenmez de bu tarihe yetişirse, film serisini tamamladıktan sonra bu diziyle yeni bir sayfa açılabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: