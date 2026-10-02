Hızlı ve Öfkeli dizisi resmi onayı aldı: İşte yayın tarihi ve ilk detaylar

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Tam Boyutta Gör Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisi, hazırlık aşamasındaki 11. filmiyle ana film serisini noktalamaya hazırlanıyor. Ancak bu durum serinin tamamen final yapacağı anlamına gelmiyor. Aksine Universal daha şimdiden Fast & Furious markasını yaşatacak film ve dizi projeleri üzerinde çalışıyor. Üstelik bunlardan biri bugün çok daha somut bir hâl aldı. Universal'ın Peacock adlı dijital platformu, Hızlı ve Öfkeli dizisine resmi onayı verdi.

Hızlı ve Öfkeli Dizisi 2028'de Çıkacak

Peacock'ın Fast & Furious dizisini Mike Daniels ve Wolfe Coleman ikilisi hazırlayacak. İkili daha önce Jennifer Lopez'in başrolünü üstlendiği Shades of Blue dizisinde birlikte çalışmıştı. Daha önce senarist olarak görev aldıkları diğer projeler arasında One Tree Hill ve Sons of Anarchy gibi yapımlar var.

Hem orijinal serisinin yapımcısı olan Neal H. Moritz, hem de Vin Diesel projede yapımcı olarak yer alacak.

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Universal, Hızlı ve Öfkeli dizisinin 2028'de çıkacağını duyurdu. Hatırlarsanız daha önce 11. filmin vizyon tarihi de 17 Mart 2028 olarak duyurulmuştu. Eğer film bir kez daha ertelenmez de bu tarihe yetişirse, film serisini tamamladıktan sonra bu diziyle yeni bir sayfa açılabilir.

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Hızlı ve Öfkeli dizisi resmi onayı aldı: İşte ilk detaylar

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