Helldivers filmi geliyor; Hızlı ve Öfkeli serisinin yönetmeni çekecek

Helldivers Filmi, Hızlı ve Öfkeli Serisinin Yönetmenine Emanet
Kayda değer bir bütçeyle çekilmesi beklenen Helldivers filmini Justin Lin yönetecek. İlk olarak Tokyo Drift ile Hızlı ve Öfkeli serisine dâhil olan Lin, daha sonra dört Hızlı ve Öfkeli filmi daha çekti. Kendisi ayrıca Star Trek Beyond'un da yönetmeniydi. Bu yüzden Helldivers gibi aksiyon odaklı bir yapım için ideal bir aday olarak değerlendirilebilir.
Diğer yandan Helldivers filminin senaryosunu kimin yazacağı da belli oldu. Sony, senaryoyu yazması için daha önce It ve Annabelle gibi korku filmlerinde senaristlik yapan Gary Dauberman'ı görevlendirdi.
Starship Troopers'a benzetilen Helldivers 2, 22. yüzyılda geçiyor ve insanlığı tehdit eden düşmanlarla savaşmaları için farklı farklı görevlere yollanan bir grup elit askere odaklanıyor. Helldivers adlı bu grup, galaksi boyunca farklı düşmanlarla savaşarak insanlığın güvenliğini sağlamaya çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
