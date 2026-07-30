Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hızlı ve Öfkeli serisinde belirsizlik büyüyor: Son film bütçe yüzünden krize girdi

    İlk başta 2025'te çıkacağı söylenen Hızlı ve Öfkeli 11, hâlâ sete bile çıkamadı. Üstelik gelen son haberler, filmin ilk başta düşünülenden de daha büyük bir krizde olabileceğini gösteriyor.

    Hızlı ve Öfkeli serisinde belirsizlik büyüyor Tam Boyutta Gör
    2001 yılında başlayan Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinin 25 yıllık sinema yolculuğunu finish çizgisine ulaştıracak Hızlı ve Öfkeli 11'in normalde geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle buluşması gerekiyordu. Ancak vizyona girmek bir yana, filmin daha çekimlerine bile başlanamadı. Filmi birkaç kez erteleyen Universal, en son yaptığı açıklamada filmin 17 Mart 2028'de vizyona gireceğini duyurmuştu. Ancak görünen o ki artık bu tarih de tehlikeye girmiş durumda.

    Universal, Hızlı ve Öfkeli 11 İçin İstenen Bütçeyi Vermiyor

    Son filmde rol alacak olan Alan Ritchson (Reacher), bu hafta katıldığı bir podcast'te çekimlerin neden hâlâ başlamadığına açıklık getirdi. Universal ve Vin Diesel'ın perde arkasında bazı büyük problemleri çözmeye çalıştığını söyleyen Ritchson, bu sorunlarının temel kaynağının ise bütçe olduğunu açıkladı. Stüdyonun filmi fazla pahalı söyleyen Ritchson, son filmi daha düşük bir bütçeyle çekmek zorunda kalabileceklerini belirtti.

    Alan Ritchson bu konuda taviz vermeye hazır görünüyor olsa da Vin Diesel için aynısını söylemek pek mümkün değil. Zira kulislerde konuşulanlar, Diesel'ın bütçe konusunda Universal ile çatışmaya devam ettiği yönünde. Bu da tüm projeyi krize sokmuş durumda. Öyle ki Universal'ın son filmi çekmekten vazgeçebileceği bile konuşulmaya başlandı. Stüdyonun ana seri tamamlandıktan sonra bu franchise'ı yeni bir yola sokup yeni Hızlı ve Öfkeli film ve dizilerine imza atma niyetinde olduğu biliniyor. Bu yüzden, eğer bütçede anlaşılamazsa Hızlı ve Öfkeli 11'i rafa kaldırıp, gelecek için planladığı o yeni sayfayı şimdiden açabilir. Ama şimdilik bu daha uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Nitekim Alan Ritchson da 11. filmin çekileceğini, sadece çözmeleri gereken problemler olduğunu vurguluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fistül ameliyatı olanlar forum cin isimleri dualogic şanzıman robotu fiyat honda wave 110i direksiyon sınavında bilerek bırakıyorlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum