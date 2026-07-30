Hızlı ve Öfkeli serisinde belirsizlik büyüyor: Son film bütçe yüzünden krize girdi

Tam Boyutta Gör 2001 yılında başlayan Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinin 25 yıllık sinema yolculuğunu finish çizgisine ulaştıracak Hızlı ve Öfkeli 11'in normalde geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle buluşması gerekiyordu. Ancak vizyona girmek bir yana, filmin daha çekimlerine bile başlanamadı. Filmi birkaç kez erteleyen Universal, en son yaptığı açıklamada filmin 17 Mart 2028'de vizyona gireceğini duyurmuştu. Ancak görünen o ki artık bu tarih de tehlikeye girmiş durumda.

Universal, Hızlı ve Öfkeli 11 İçin İstenen Bütçeyi Vermiyor

Son filmde rol alacak olan Alan Ritchson (Reacher), bu hafta katıldığı bir podcast'te çekimlerin neden hâlâ başlamadığına açıklık getirdi. Universal ve Vin Diesel'ın perde arkasında bazı büyük problemleri çözmeye çalıştığını söyleyen Ritchson, bu sorunlarının temel kaynağının ise bütçe olduğunu açıkladı. Stüdyonun filmi fazla pahalı söyleyen Ritchson, son filmi daha düşük bir bütçeyle çekmek zorunda kalabileceklerini belirtti.

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Alan Ritchson bu konuda taviz vermeye hazır görünüyor olsa da Vin Diesel için aynısını söylemek pek mümkün değil. Zira kulislerde konuşulanlar, Diesel'ın bütçe konusunda Universal ile çatışmaya devam ettiği yönünde. Bu da tüm projeyi krize sokmuş durumda. Öyle ki Universal'ın son filmi çekmekten vazgeçebileceği bile konuşulmaya başlandı. Stüdyonun ana seri tamamlandıktan sonra bu franchise'ı yeni bir yola sokup yeni Hızlı ve Öfkeli film ve dizilerine imza atma niyetinde olduğu biliniyor. Bu yüzden, eğer bütçede anlaşılamazsa Hızlı ve Öfkeli 11'i rafa kaldırıp, gelecek için planladığı o yeni sayfayı şimdiden açabilir. Ama şimdilik bu daha uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Nitekim Alan Ritchson da 11. filmin çekileceğini, sadece çözmeleri gereken problemler olduğunu vurguluyor.

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