HKC, dünyanın ilk 8K MiniLED monitörünü tanıttı

CES’te HKC, Koorui ve Antgamer markaları birçok yeni monitör sergiledi. Bu ürünler arasında oyuncu monitörleri de yer aldı. Koorui, 5120x1440 çözünürlüğe ve 1800R kavisli tasarıma sahip üst düzey 49 inç ultra geniş QD-OLED monitörü S4941XO'yu tanıttı. Bu arada Antgamer, 1080Hz'e kadar yenileme hızına sahip amiral gemisi eSpor oyun monitörü ANT275PQ'yu sergiledi.
Dünyanın ilk 8K MiniLED monitörü
Ancak HKC standının en dikkat çeken ürünü, dünyanın ilk 8K MiniLED monitörü oldu. 2000'den fazla MiniLED arka aydınlatma bölgesine sahip olan 36,5 inç büyüklüğündeki monitör, 7680 x 4320 piksel çözünürlük ve 1800 nit'lik tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Monitör ayrıca, %100 DCI-P3 renk gamıyla içerik üreticileri, görsel sanatçılar ve profesyonel kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.
Şu an için HKC bu ürünü sadece teknoloji gösterimi olarak sergiliyor. Dolayısıyla satışa sunulmuş değil. Ancak şirketin, bu teknolojiyi 2026 içinde üst seviye monitörlerde kullanması bekleniyor.