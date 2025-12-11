Giriş
    HKC, dünyanın ilk RGB Mini LED monitörünü duyurdu: OLED’e meydan okuyor

    HKC, saf kırmızı, yeşil ve mavi LED’lerden oluşan yeni arka aydınlatmasıyla parlaklık, renk doğruluğu ve enerji verimliliğini bir araya getiren dünyanın ilk RGB Mini LED monitörünü duyurdu.

    HKC, dünyanın ilk RGB Mini LED monitörünü duyurdu Tam Boyutta Gör

    Çinli ekran üreticisi HKC, dünyanın ilk RGB Mini LED monitörünü duyurdu. Şirket, şimdiye kadar yalnızca beyaz ya da mavi LED’lere dayanan geleneksel Mini LED yapısının sınırlarını aşarak her biri ayrı birer ışık kaynağı olan kırmızı, yeşil ve mavi Mini LED’lerden oluşan tamamen yeni bir arka aydınlatma mimarisi sunuyor. Bu yaklaşım, renk üretiminde yaşanan kayıpları ortadan kaldırarak çok daha yüksek parlaklık ve geniş renk alanı hedefliyor.

    RGB Mini LED monitörler geliyor

    Bugüne kadar Mini LED ekranlarda tam spektrumlu beyaz ışık elde etmek için fosfor ya da kuantum nokta tabakaları kullanılıyordu. Bu yöntem, ışık dönüşümü sırasında renk saflığında düşüşe neden oluyordu. HKC’nin yeni RGB Mini LED paneli ise bu dönüşüm ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Arka aydınlatmada doğrudan saf kırmızı, yeşil ve mavi ışık üretildiği için renk karışması engelleniyor ve panel doğal olarak daha temiz, doğru ve canlı bir görüntü sunuyor.

    Hisense tarafından bu yıl TV’lerde kullanılan RGB Mini LED’lerin BT.2020 renk alanının yüzde 97’sine ulaşabildiği biliniyor. Aynı teknolojiyi monitör tarafında ilk kez uygulayacak olan HKC’nin de benzer bir performans seviyesine çıkması bekleniyor. Her bir LED’in kendi dar bant aralığında ışık üretmesi, özellikle yüksek parlaklık seviyelerinde doygunluğun stabil kalmasını sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında, OLED ekranlarda parlaklık yükseldiğinde yaşanan doygunluk kayıpları RGB Mini LED’de görülmeyecek.

    RGB Mini LED teknolojisinin bir diğer öne çıkan avantajı ise renk hacmindeki ciddi artış. Hisense’in mevcut çözümlerinin, üst seviye QD-Mini LED panellere kıyasla yüzde 20’nin üzerinde daha yüksek renk hacmi sunduğu aktarılıyor. Bu durum, yeni nesil RGB Mini LED’in özellikle oyun monitörlerinde OLED’in en güçlü olduğu alanlardan biri olan renk doğruluğu ve parlaklık dengesine meydan okuyabileceğine işaret ediyor.

    Enerji verimliliği tarafında da önemli kazanımlar var. Kuantum nokta dönüşüm katmanına ihtiyaç kalmadığından aynı parlaklık seviyelerinde yüzde 20’ye varan güç tasarrufu mümkün hale geliyor. Böylece hem daha parlak hem de daha verimli paneller geliştirilebiliyor. Şimdilik HKC’nin monitörünün ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne olacağı belirsiz. Muhtemelen CES 2026’da çok daha fazla bilgi göreceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
