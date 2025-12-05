HMD yeni telefonları ile 3G ağlarını hedefliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde hem akıllı telefon hem de telefon pazarında zor günler geçiren HMD iştiraki bu kez 4G imkânı olmayan bölgelerde şansını deniyor. Firma 3G ağları ile uyumlu 3 yeni cep telefonu modeli duyurdu.

HMD 100, HMD 101 ve HMD 102

HMD tarafından duyurulan 3 yeni cep telefonu 2G ve 3G ağlarını hedefliyor. Diğer taraftan sadece microUSB şarj girişi olduğu için USB Tip-C portunun zorunlu olduğu Avrupa gibi bölgelerde satışı olmayacak.

HMD 102 serinin en tepe modeli. LED flaş destekli arka kamera, MP3 oynatıcı, uzun batarya ömrü iddialı özellikleri arasında. HMD 101 uzun batarya ömrü ve MP3 oynatıcı ile gelirken HMD 100 ise uzun pil ömrü ile öne çıkıyor. Üç akıllı telefon modelinin de Hindistan gibi pazarlarda satışa çıkacağı belirtildi.



