HMD yeni telefonları ile 3G ağlarını hedefliyor

HMD 100, HMD 101 ve HMD 102
HMD tarafından duyurulan 3 yeni cep telefonu 2G ve 3G ağlarını hedefliyor. Diğer taraftan sadece microUSB şarj girişi olduğu için USB Tip-C portunun zorunlu olduğu Avrupa gibi bölgelerde satışı olmayacak.
HMD 102 serinin en tepe modeli. LED flaş destekli arka kamera, MP3 oynatıcı, uzun batarya ömrü iddialı özellikleri arasında. HMD 101 uzun batarya ömrü ve MP3 oynatıcı ile gelirken HMD 100 ise uzun pil ömrü ile öne çıkıyor. Üç akıllı telefon modelinin de Hindistan gibi pazarlarda satışa çıkacağı belirtildi.