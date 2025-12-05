Giriş
    HMD yeni telefonları ile 3G ağlarını hedefliyor

    HMD 100, HMD 101 ve HMD 102 cep telefonu modelleri sadece 3G ağı desteği ve microUSB şarj giriş yuvası ile belirli bölgelerdeki tüketicileri hedefliyor.         

    HMD 100 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde hem akıllı telefon hem de telefon pazarında zor günler geçiren HMD iştiraki bu kez 4G imkânı olmayan bölgelerde şansını deniyor. Firma 3G ağları ile uyumlu 3 yeni cep telefonu modeli duyurdu. 

    HMD 100, HMD 101 ve HMD 102

    HMD tarafından duyurulan 3 yeni cep telefonu 2G ve 3G ağlarını hedefliyor. Diğer taraftan sadece microUSB şarj girişi olduğu için USB Tip-C portunun zorunlu olduğu Avrupa gibi bölgelerde satışı olmayacak. 

    HMD 102 serinin en tepe modeli. LED flaş destekli arka kamera, MP3 oynatıcı, uzun batarya ömrü iddialı özellikleri arasında. HMD 101 uzun batarya ömrü ve MP3 oynatıcı ile gelirken HMD 100 ise uzun pil ömrü ile öne çıkıyor. Üç akıllı telefon modelinin de Hindistan gibi pazarlarda satışa çıkacağı belirtildi. 
     

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

