60 euroya 5000 mAh bataryalı akıllı telefon

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Tam Boyutta Gör Nokia markasını geride bıraktıktan sonra kendi markası ile var olma mücadelesi veren HMD aşırı ucuz akıllı telefonlarla gelişmekte olan ülke pazarlarında ilgi çekmeye çalışıyor. HMD Arc 2 bunun son örneği.

HMD Arc 2 özellikleri ve fiyatı

6.52 inçlik HD+ IPS LCD ekran

12nm Unisoc T603 yonga seti

4GB RAM

64GB/128GB

13MP arka kamera

5MP ön kamera

5000mAh batarya, 10W hızlı şarj

60€/78€

Nokia HMD Arc duyuruldu 2 yıl önce eklendi

İlk modelden yaklaşık 2 yıl sonra piyasaya çıkan HMD Arc 2 modeli çok uygun bir fiyata idare eder özellikler sunuyor. Android 14 Go Edition platformu uyumlu uygulamaları çalıştırdığı için tam bir performans beklemek mantıklı olmayacaktır. Zaten 12nm işlemci nedeniyle batarya verimliliği de düşük kalabilir.

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HMD Arc 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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