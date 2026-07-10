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    60 euroya 5000 mAh bataryalı akıllı telefon

    HMD Arc 2 akıllı telefon modelinde 6.52 inçlik HD+ IPS LCD ekran, 12nm Unisoc T603 yonga seti, 4GB RAM, 13MP arka kamera, 5000mAh batarya gibi özellikler yer alıyor

    HMD Arc 2 Tam Boyutta Gör
    Nokia markasını geride bıraktıktan sonra kendi markası ile var olma mücadelesi veren HMD aşırı ucuz akıllı telefonlarla gelişmekte olan ülke pazarlarında ilgi çekmeye çalışıyor. HMD Arc 2 bunun son örneği.

    HMD Arc 2 özellikleri ve fiyatı

    • 6.52 inçlik HD+ IPS LCD ekran
    • 12nm Unisoc T603 yonga seti
    • 4GB RAM
    • 64GB/128GB
    • 13MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj
    • 60€/78€

    İlk modelden yaklaşık 2 yıl sonra piyasaya çıkan HMD Arc 2 modeli çok uygun bir fiyata idare eder özellikler sunuyor. Android 14 Go Edition platformu uyumlu uygulamaları çalıştırdığı için tam bir performans beklemek mantıklı olmayacaktır. Zaten 12nm işlemci nedeniyle batarya verimliliği de düşük kalabilir.  

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