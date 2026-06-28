HMD Asha 305 sertifikada ortaya çıktı: Efsane seri geri dönüyor

Yeni HMD Asha 305, klasik seriyi günümüze taşıyabilir
Nokia Asha serisi, akıllı telefonların henüz her bütçeye hitap etmediği dönemde uygun fiyatlı ve pratik çözümler sunmasıyla öne çıkmıştı. Temmuz 2012'de tanıtılan orijinal Nokia Asha 305 da bu yaklaşımın önemli temsilcilerinden biriydi. Android yerine Nokia'nın S40 işletim sistemini kullanan cihaz, 3 inç büyüklüğünde 400x240 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranı, 2 MP kamerası, 32 MB RAM kapasitesi ve sınırlı dahili depolama alanıyla teknik açıdan mütevazı bir donanım sunuyordu. Buna rağmen çıkarılabilir bataryası, microSD kart desteği ve 3,5 mm kulaklık girişi sayesinde günlük temel ihtiyaçları karşılayan ekonomik bir seçenek olarak dikkat çekmişti.
Sertifikasyon belgelerinde yer alan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise LTE modem desteği oldu. Bu bilgi, yeni HMD Asha 305'in yalnızca eski modelin yeniden üretilmiş bir versiyonu olmayacağını gösteriyor. 4G bağlantısının bulunması, cihazın güncel mobil şebekelerle uyumlu çalışmasını sağlayacak önemli bir yenilik anlamına geliyor. Böylece kullanıcılar temel iletişim ihtiyaçlarını karşılarken eski nesil bağlantı teknolojilerinin sınırlamalarını yaşamak zorunda kalmayacak.
Sonuç olarak HMD Asha 305'e LTE bağlantısı gibi modern teknolojilerin eklenmesi, modeli yalnızca koleksiyon meraklılarına değil, ikinci telefon arayan veya dijital ekran süresini azaltmak isteyen kullanıcılara da hitap edebilecek bir seçenek haline getirebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş