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    HMD Asha 305 sertifikada ortaya çıktı: Efsane seri geri dönüyor

    HMD Asha 305 sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı. Nokia'nın ikonik Asha serisi, modern özelliklerle geri mi dönüyor? İşte ortaya çıkan yeni model hakkında bilinenler:

    HMD Asha 305 sertifikada ortaya çıktı: Efsane seri geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    HMD Global, bir dönem uygun fiyatlı telefon pazarında geniş kullanıcı kitlesine ulaşan Nokia Asha serisini yeniden gündeme taşımaya hazırlanıyor olabilir. Şirketin resmi sertifikasyon kayıtlarında "HMD TA-1779 (Type HMD Asha 305)" adına sahip yeni bir modelin görüntülenmesi, Asha markasının modern bir yorumla geri dönebileceğine işaret ediyor.

    Yeni HMD Asha 305, klasik seriyi günümüze taşıyabilir

    Nokia Asha serisi, akıllı telefonların henüz her bütçeye hitap etmediği dönemde uygun fiyatlı ve pratik çözümler sunmasıyla öne çıkmıştı. Temmuz 2012'de tanıtılan orijinal Nokia Asha 305 da bu yaklaşımın önemli temsilcilerinden biriydi. Android yerine Nokia'nın S40 işletim sistemini kullanan cihaz, 3 inç büyüklüğünde 400x240 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranı, 2 MP kamerası, 32 MB RAM kapasitesi ve sınırlı dahili depolama alanıyla teknik açıdan mütevazı bir donanım sunuyordu. Buna rağmen çıkarılabilir bataryası, microSD kart desteği ve 3,5 mm kulaklık girişi sayesinde günlük temel ihtiyaçları karşılayan ekonomik bir seçenek olarak dikkat çekmişti.

    Sertifikasyon belgelerinde yer alan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise LTE modem desteği oldu. Bu bilgi, yeni HMD Asha 305'in yalnızca eski modelin yeniden üretilmiş bir versiyonu olmayacağını gösteriyor. 4G bağlantısının bulunması, cihazın güncel mobil şebekelerle uyumlu çalışmasını sağlayacak önemli bir yenilik anlamına geliyor. Böylece kullanıcılar temel iletişim ihtiyaçlarını karşılarken eski nesil bağlantı teknolojilerinin sınırlamalarını yaşamak zorunda kalmayacak.

    HMD Asha 305 sertifikada ortaya çıktı: Efsane seri geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Yeni model hakkında henüz kapsamlı teknik bilgiler paylaşılmış değil. Ancak sektör kaynakları, cihazın tasarım ve donanım anlayışı konusunda HMD Touch 4G modelini örnek alabileceğini değerlendiriyor. 2025'in sonlarında tanıtılan HMD Touch 4G, 3,2 inç büyüklüğünde QVGA dokunmatik ekran, Unisoc T127 işlemci, 64 MB RAM ve 128 MB dahili depolama alanıyla temel kullanım senaryolarına odaklanıyordu. Ayrıca microSD kart desteği, çift SIM özelliği, Bluetooth 5.0, USB-C bağlantısı ve çıkarılabilir 1950 mAh batarya gibi güncel sayılabilecek donanımları bir araya getirerek klasik tuşlu telefonlar ile modern mobil ihtiyaçlar arasında dengeli bir yapı sunuyordu.

    Sonuç olarak HMD Asha 305'e LTE bağlantısı gibi modern teknolojilerin eklenmesi, modeli yalnızca koleksiyon meraklılarına değil, ikinci telefon arayan veya dijital ekran süresini azaltmak isteyen kullanıcılara da hitap edebilecek bir seçenek haline getirebilir.

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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 1 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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