HMD'den 12 dolara tuşlu telefon: 2G, FM radyo, değiştirilebilir batarya

HMD 106 Pure özellikleri ile neler sunuyor?
Telefonun kalbinde HMD 102'de de bulunan Unisoc 6531E işlemci yer alıyor. Arkada kamera mevcut ancak 320x240 çözünürlüğü destekliyor.
Telefona 1.000 mAh batarya güç veriyor bu batarya çıkarılabiliyor. Şarj işlemi USB-C portu üzerinden gerçekleştiriliyor. 3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo desteği ve 32 GB'a kadar microSD kart yuvası da bulunuyor. Bunlar, artık akıllı telefonlarda unuttuğumuz özellikler.
Bağlantı GSM ile sınırlı, yani 3G, 4G veya 5G desteği yok. Bu, 2G ağlarının zaten kapatıldığı ya da aşamalı olarak kaldırıldığı ülkelerde sorun yaşanacağı anlamına geliyor.
HMD 106 Pure, tasarım olarak HMD 101'e benziyor. Mavi, koyu gri ve turkuaz yeşili renk seçenekleri mevcut.
HMD, 20 doların altındaki segmentte küresel özellikli telefon pazarının yaklaşık %27'sine sahip. Bu segmentte basit sesli görüşmeler ve uzun pil ömrü, uygulamalardan daha önemli. Pakistan, Sahraaltı Afrika ve Güney Asya'nın bazı bölgeleri bu profile uyuyor. 106 Pure buralarda mantıklı bir cihaz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: