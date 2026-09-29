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    HMD'den 12 dolara tuşlu telefon: 2G, FM radyo, değiştirilebilir batarya

    HMD'nin 12 dolarlık telefonu ortaya çıktı. Tuşlu telefon, 2G bağlantı, FM radyo, çıkarılabilir batarya, 3.5mm kulaklık girişi ve fazlasıyla bir dönemin efsane tuşlu telefonlarını hatırlatıyor.

    12 dolarlık tuşlu telefon HMD 106 Pure Tam Boyutta Gör
    HMD Global, Pakistan'da 3.250 PKR (yaklaşık 12 dolar) fiyat etiketiyle bugüne kadarki en ucuz telefonlarından biri olan HMD 106 Pure modelini satışa sundu. Cihaz yalnızca 2G GSM ağlarında çalışıyor. Bu, Pakistan için bir sorun teşkil etmese de, eski ağların çoktan devre dışı bırakıldığı Avrupa ve ABD'nin büyük bölümünde sorun. Ülkemizde de 2G şebekelerinin 2029’da kapatılması planlandığından üç sene kadar kullanılabilecek bir telefon.

    HMD 106 Pure özellikleri ile neler sunuyor?

    HMD 106 Pure tuşlu telefon özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefon, 1.8 inç ekrana sahip. Bu ekran, QQVGA çözünürlük (120x160 piksel) sunuyor. Nokia ve HMD marka tuşlu cep telefonlarında kullanılan yazılım platformu olan S30+ ile geliyor.

    Telefonun kalbinde HMD 102'de de bulunan Unisoc 6531E işlemci yer alıyor. Arkada kamera mevcut ancak 320x240 çözünürlüğü destekliyor.

    Telefona 1.000 mAh batarya güç veriyor bu batarya çıkarılabiliyor. Şarj işlemi USB-C portu üzerinden gerçekleştiriliyor. 3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo desteği ve 32 GB'a kadar microSD kart yuvası da bulunuyor. Bunlar, artık akıllı telefonlarda unuttuğumuz özellikler.

    Bağlantı GSM ile sınırlı, yani 3G, 4G veya 5G desteği yok. Bu, 2G ağlarının zaten kapatıldığı ya da aşamalı olarak kaldırıldığı ülkelerde sorun yaşanacağı anlamına geliyor.

    HMD 106 Pure, tasarım olarak HMD 101'e benziyor. Mavi, koyu gri ve turkuaz yeşili renk seçenekleri mevcut.

    HMD, 20 doların altındaki segmentte küresel özellikli telefon pazarının yaklaşık %27'sine sahip. Bu segmentte basit sesli görüşmeler ve uzun pil ömrü, uygulamalardan daha önemli. Pakistan, Sahraaltı Afrika ve Güney Asya'nın bazı bölgeleri bu profile uyuyor. 106 Pure buralarda mantıklı bir cihaz.

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