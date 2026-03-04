Giriş
    Tuşlu telefonlara yapay zekâ geliyor

    Finli HMD girişimi bu yıldan itibaren tuşlu telefonlarına da yapay zekâ asistanı, dijital cüzdan ve videolu görüşme gibi akıllı telefon özellikleri ekleyeceğini duyurdu. 

    HMD Tam Boyutta Gör
    Bugün belirli bir işletim sürümü üzerinde çalışan eski veya yeni tüm akıllı telefonlarda yapay zekâ özellikleri sunuluyor. Bununla birlikte çok büyük bir pazar payı olan tuşlu telefonlar henüz bu gelişmelerden uzak. HMD ise ilk adımı atıyor.

    Tuşlu telefonlara yapay zekâ

    MWC 2026 fuarında açıklama yapan HMD, önümüzdeki aylarda tuşlu telefonlara da akıllı telefon özellikleri sunacağını duyurdu. Bunlar arasında en dikkat çekenler ise bir yapay zekâ asistanı, dijital cüzdan ve videolu görüşme özellikleri.

    Dijital cüzdan yerel ödeme sistemlerini temel alarak kullanıcıların para göndermesini ya da saklamasını sağlayacak. Finans girişimi Kivi3 ve blok zinciri girişimi Polygon Labs ile birlikte geliştirilen cüzdanın PIN ile korunacağı belirtiliyor.

    Yapay zekâ asistanı ise Hintli Sarvam AI girişimi ortaklığında geliştirildi. Kullanıcılar sesli komutlar ile belirli fonksiyonları çalıştırabilecek ve bir de sohbet robotu bulunacak. HMD ayrıca InTouch girişimi ile ortaklık yaparak yaşlı kullanıcılara yönelik özel bir yapay zekâ asistanının da testlerine başladı.

    Son olarak Xpress Chat uygulaması ile görüntülü görüşme, metin sohbeti, sesli sohbet, grup sohbeti gibi özellikler de sunulacak. Bu güncellemelerin ilk olarak Hindistan’daki HMD telefonlarına sunulacağı ifade edildi.

    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

