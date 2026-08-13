HMD, Nokia'nın efsane kızaklı telefonunu hayata döndürecek

2020 prototipi bir nedenden dolayı iptal edildi ve HMD bu kararı geri almakla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Şirketin MWC 2024'te duyurduğu mevcut stratejik odağı, modüler, tamir edilebilir telefonlar üzerine yoğunlaşıyor. Bu durum en iyi Outfits adı verilen değiştirilebilir arka paneller kullanan 299 dolarlık HMD Fusion ile örneklendirilebilir.
Şimdi, HMD’nin 2020'de iptal edilen Nokia N95’in yenilenmiş sürümüne benzeyen sürgülü bir telefon piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Telefonun teknik detayları açıklanmamış olsa da, uygun fiyatla piyasaya sürüleceği söyleniyor.