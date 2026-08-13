HMD, Nokia'nın efsane kızaklı telefonunu hayata döndürecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör HMD, Nokia markasıyla akıllı telefon üretme ve satma lisansına sahip. Finlandiyalı şirketten bir dönemin klasik Nokia telefonlarını piyasaya sürmesi beklense de bu şimdiye kadar gerçekleşmedi. Yeni bir rapor, markanın sürgülü akıllı telefon projesi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Cihazın tasarımının çift yönlü kızaklı mekanizmasıyla hafızalara kazınan Nokia N95 modelini hatırlatacağı söyleniyor.

Nokia, yapay zekalı dört yeni tuşlu telefonunu tanıttı 1 ay önce eklendi

Nokia N95 modelinin yenilenmiş sürümü

Tam Boyutta Gör İlk olarak YouTuber MrMobile tarafından gösterilen orijinal N95 2020 prototipi, çift hoparlör ve dahili destek ayağıyla birlikte gizli bir bölümü ortaya çıkaran yana doğru kayan bir ekrana sahipti. Akıllı telefon tasarımını yeniden düşünme konusunda gerçek bir girişimdi ve asla üretilmedi. 2020 tasarımından alınan önerilen özellikler arasında, 6.39 inç FHD+ IPS LCD ekran, 20W şarj destekli 4500mAh batarya ve ZEISS optikli üçlü arka kamera sistemi (48/8/5MP) ve 16MP ön kamera yer alıyor. Kağıt üzerinde, bu sağlam bir orta segment telefon ancak OLED yerine IPS kullanılması, HMD'nin mevcut ürün gamına uyan, bütçe odaklı bir yapıyı işaret ediyor.

Uygun fiyatlı olacak

2020 prototipi bir nedenden dolayı iptal edildi ve HMD bu kararı geri almakla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Şirketin MWC 2024'te duyurduğu mevcut stratejik odağı, modüler, tamir edilebilir telefonlar üzerine yoğunlaşıyor. Bu durum en iyi Outfits adı verilen değiştirilebilir arka paneller kullanan 299 dolarlık HMD Fusion ile örneklendirilebilir.

Şimdi, HMD’nin 2020'de iptal edilen Nokia N95’in yenilenmiş sürümüne benzeyen sürgülü bir telefon piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Telefonun teknik detayları açıklanmamış olsa da, uygun fiyatla piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: