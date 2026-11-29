Yapay Zeka Özeti:
- HMD, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu HMD Rise’ı resmi olarak tanıttı. Giriş seviyesindeki bu model; 6,51 inç ekran, 5000 mAh batarya ve Android 16 Go işletim sistemiyle geliyor. 4 GB RAM ve sekiz çekirdekli işlemciden güç alan cihaz, 22 farklı dili destekleyen yerleşik yapay zeka asistanıyla dikkat çekiyor. Telefon, yaklaşık 107 dolarlık fiyatıyla bütçe dostu bir seçenek sunuyor.
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HMD Rise 4G akıllı telefon özellikleri ile neler sunuyor?
Cihazda, 4GB RAM ve microSD kartla artırılabilen 64GB depolama alanı, eski Unisoc SC9863A sekiz çekirdekli işlemci bulunuyor. 5MP ön kamera, 13MP ana kamera ile gelen telefon, damla çentikli 6.51 inç ekrana sahip. 5000 mAh bataryalı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası mevcut ve kutudan şarj adaptörü de çıkıyor.
HMD Rise fiyatı ne kadar?
HMD Rise, Hindistan'da 9.999 rupi (107 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
HMD Rise özellikleri
- Ekran: 6.51 inç
- İşlemci: Unisoc 9863A
- İşletim Sistemi: Android 16 Go Edition
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 64 GB (microSD ile 128 GB'a kadar)
- Arka kamera: 13 MP çift kamera
- Ön kamera: 5 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Diğer: 3.5 mm kulaklık jakı, Indus AI asistanı
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli