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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat HMD, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu HMD Rise’ı resmi olarak tanıttı. Giriş seviyesindeki bu model; 6,51 inç ekran, 5000 mAh batarya ve Android 16 Go işletim sistemiyle geliyor. 4 GB RAM ve sekiz çekirdekli işlemciden güç alan cihaz, 22 farklı dili destekleyen yerleşik yapay zeka asistanıyla dikkat çekiyor. Telefon, yaklaşık 107 dolarlık fiyatıyla bütçe dostu bir seçenek sunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör HMD, sağlam pil ömrü ve temel özellikler isteyen ancak fazla para harcamak istemeyen günlük kullanıcıları hedefleyen giriş seviyesi 4G akıllı telefonu Rise'ı piyasaya sürdü. Cihaz, bu yılın başlarında Tayland'da tanıtılan HMD Arc 2 ile birçok donanım özelliğini paylaşıyor ancak farklı işlemci ve daha yeni yazılımla geliyor.

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HMD Rise 4G akıllı telefon özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör HMD Rise, Android 16 Go Edition ile geliyor ve iki yıl üç ayda bir güvenlik güncellemesi alacak. Dahili yapay zeka asistanı Indus, 22 Hint dilini destekliyor. HMD'ye göre, yapay zeka sunucuları ve verileri Hindistan'da barındırılıyor. Şüpheli dolandırıcılık iletişimlerini bildirmek, kayıp veya çalınan telefonu engellemek ya da takip etmek için ayrıca Sanchar Saathi uygulaması sunuluyor.

Cihazda, 4GB RAM ve microSD kartla artırılabilen 64GB depolama alanı, eski Unisoc SC9863A sekiz çekirdekli işlemci bulunuyor. 5MP ön kamera, 13MP ana kamera ile gelen telefon, damla çentikli 6.51 inç ekrana sahip. 5000 mAh bataryalı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası mevcut ve kutudan şarj adaptörü de çıkıyor.

HMD Rise fiyatı ne kadar?

HMD Rise, Hindistan'da 9.999 rupi (107 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

HMD Rise özellikleri

Ekran: 6.51 inç

İşlemci: Unisoc 9863A

İşletim Sistemi: Android 16 Go Edition

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB (microSD ile 128 GB'a kadar)

Arka kamera: 13 MP çift kamera

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 5000 mAh

Diğer: 3.5 mm kulaklık jakı, Indus AI asistanı

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